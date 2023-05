Sau 5 năm ly hôn, Dương Cẩm Lynh lần đầu tiên xuất hiện chung khung hình với chồng cũ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Dương Cẩm Lynh đã đăng tải hình ảnh về buổi lễ tổng kết năm học của cậu quý tử - bé Will. Điều đặc biệt mà dân mạng chú ý, không chỉ có mẹ con Dương Cẩm Lynh mà còn có sự xuất hiện của Phạm Việt Anh Khoa - chồng cũ của cô. Cụ thể trong bức ảnh, Will đứng giữa, nắm tay bố và mẹ.

Bên cạnh hình ảnh, cô còn đính kèm dòng trạng thái :"Ngày hôm nay của con trai... Phải cố gắng nhiều hơn nữa con trai nhé . Cám ơn Ba Will đã luôn đồng hành cùng con trai. The end of school 2022 -2023."