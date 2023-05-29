Sau 5 năm ly hôn, Dương Cẩm Lynh lần đầu tiên xuất hiện chung khung hình với chồng cũ

Sau 5 năm ly hôn với nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đứng cạnh chồng cũ trong buổi lễ tổng kết của con trai.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Dương Cẩm Lynh đã đăng tải hình ảnh về buổi lễ tổng kết năm học của cậu quý tử - bé Will. Điều đặc biệt mà dân mạng chú ý, không chỉ có mẹ con Dương Cẩm Lynh mà còn có sự xuất hiện của Phạm Việt Anh Khoa - chồng cũ của cô. Cụ thể trong bức ảnh, Will đứng giữa, nắm tay bố và mẹ. Bên cạnh hình ảnh, cô còn đính kèm dòng trạng thái :"Ngày hôm nay của con trai... Phải cố gắng nhiều hơn nữa con trai nhé . Cám ơn Ba Will đã luôn đồng hành cùng con trai. The end of school 2022 -2023."

Đây có thể là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện công khai đứng cạnh chồng cũ sau 5 năm ly hôn. Đây có thể là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện công khai đứng cạnh chồng cũ sau 5 năm ly hôn. Vào năm 2018, Dương Cẩm Lynh ly hôn với nhà sản xuất phim Phạm Việt Anh Khoa sau hai năm chung sống và có một con trai chung. Nữ diễn viên từng chia sẻ lý do cô và chồng ly hôn là vì tính cách khác biệt, nảy sinh nhiều mâu thuẫn khi chung sống. Cô khẳng định không có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cô. Hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh và Phạm Việt Anh Khoa vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi nấng con trai. Nữ diễn viên từng chia sẻ lý do cô và chồng ly hôn là vì tính cách khác biệt, nảy sinh nhiều mâu thuẫn khi chung sống. Vào năm 2019, nữ diễn viên cũng từng tiết lộ trong khoảng thời sang Singapore sinh sống, 2 mẹ con cô có gặp lại chồng cũ, 2 bên vẫn nói chuyện và hỏi han bình thường.

Còn về bạn trai cũ - bố của con trai thứ 2 Liam, nữ cho biết từ lúc chia tay vào năm 2021, người đàn ông này không chu cấp bất cứ thứ gì cũng như không quan tâm đến con trai. Vào đầu tháng 1, Dương Cẩm Lynh đã vướng vào ồn ào quỵt nợ. Ngay sau đó nữ diễn viên đã thừa nhận bản thân đang nợ nhiều người số tiền lớn. Cô cũng tiết lộ, vào thời điểm này, chồng cũ Phạm Việt Anh Khoa có gọi điện hỏi thăm tình hình 3 mẹ con. Mặc dù đã ly hôn 5 năm nhưng bố của Will luôn chu cấp đầy đủ, cô cũng giảm một phần áp lực kinh tế khi gánh bên mình số nợ hơn 6 tỷ đồng. Vào đầu tháng 1, Dương Cẩm Lynh đã vướng vào ồn ào quỵt nợ. Mặc dù đã ly hôn 5 năm nhưng bố của Will luôn chu cấp đầy đủ. Đầu tháng 5/2023 vừa qua, cô vui mừng thông báo đã trả được 3 tỷ trên tổng số nợ 6 tỷ đồng. Số còn lại, Dương Cẩm Lynh cho biết sẽ cố gắng trả hết trong năm. Dương Cẩm Lynh tham gia nghệ thuật gần 20 năm, từng đăng quang Á hậu Điện ảnh 1999 và tham gia vài cuộc thi nhan sắc. Dương Cẩm Lynh góp mặt trong nhiều bộ phim như: Mặt Nạ Máu, Bánh Mì Ông Màu, Tiệm Ăn Dì Ghẻ,... Ngoài ra, cô còn bán hàng online để tăng thêm thu nhập. Cô ừng đăng quang Á hậu Điện ảnh 1999 và tham gia vài cuộc thi nhan sắc. Nữ diễn viên trở thành gương mặt được yêu thích nhờ lối diễn xuất tự nhiên và truyền tải được vẻ đẹp của nhân vật, được nhiều người đánh giá cao khả năng diễn xuất. Dù có một sự nghiệp khá vững chắc nhưng đời sống tình cảm của người đẹp lại kém suôn sẻ và viên mãn khi cô trải qua hai mối tình không mấy trọn vẹn. Nữ diễn viên trở thành gương mặt được yêu thích nhờ lối diễn xuất tự nhiên và truyền tải được vẻ đẹp của nhân vật. Đời sống tình cảm của người đẹp lại kém suôn sẻ và viên mãn khi cô trải qua hai mối tình không mấy trọn vẹn.

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