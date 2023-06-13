Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được

Hậu trường 13/06/2023 08:50

Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh của cô cùng ái nữ. Dân tình đã không khỏi xuýt xoa vì cô bé càng lớn càng toát lên thần thái dịu dàng và phát triển chiều cao vượt trội. Cô bé ngày càng thể hiện bản thân là ‘bản sao’ trên cả tuyệt vời của mẹ.

Là MC, diễn viên được nhiều người yêu mến, Ốc Thanh Vân còn khiến nhiều người ghen tỵ bởi hôn nhân hạnh phúc bên chồng Trí Rùa và 3 con Coca, Cola và Cacao đáng yêu. Trong 3 nhóc tỳ, con gái Cola giống Ốc Thanh Vân nhất. Cô bé ngày càng thể hiện bản thân là ‘bản sao’ trên cả tuyệt vời của mẹ.

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân khiến nhiều người ghen tỵ bởi hôn nhân hạnh phúc bên chồng Trí Rùa và 3 con Coca, Cola và Cacao đáng yêu

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh của 2 mẹ con. Dân tình đã không khỏi xuýt xoa vì Cola càng lớn càng đẹp gái, toát lên thần thái dịu dàng và phát triển chiều cao vượt trội.

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 2Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 3

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 4
 Cola càng lớn càng đẹp gái, toát lên thần thái dịu dàng và phát triển chiều cao vượt trội

 

Không những thế, ái nữ nhà Ốc Thanh Vân rất dạn dĩ, tự tin trước ống kính máy ảnh và tạo dáng chuyên nghiệp, thần thái như mẫu nhí chuyên nghiệp. Nhiều khán giả nhận xét ái nữ Cola ngày càng lớn phổng phao, xinh xắn và ngày càng giống mẹ nhiều hơn.

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 5
Cola ngày càng lớn phổng phao, xinh xắn và ngày càng giống mẹ nhiều hơn

 

Ốc Thanh Vân từng tự hào chia sẻ con gái là 'hũ mật' của cả nhà vì lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào, quan tâm tới tất cả mọi người. Ở trường, Cola cũng có thành tích học tập rất tốt, khiến mẹ "nở mũi" khi đi họp phụ huynh.

Được biết, hiện nhóc tì đang học tại ngôi trường quốc tế với mức học phí hơn nửa tỷ/năm. Nhờ được mẹ tạo điều kiện giáo dục tốt, cô bé có khả năng nói chuyện lưu loát bằng tiếng Anh. Không chỉ giỏi tiếng Anh lẫn tiếng Việt, Cola còn chăm chỉ học tiếng Hàn, hỗ trợ mẹ phiên dịch. Đồng thời, ái nữ nhà nữ MC còn nắm chắc cơ hội được tuyển thẳng vào các đại học lớn trên thế giới trong tương lai.

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 6
Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân nắm chắc cơ hội được tuyển thẳng vào các đại học lớn trên thế giới trong tương lai

 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn từng tự hào khoe con gái Cola có tài lẻ cuộn lưỡi thành hình hoa 3 cánh – chỉ có 1% người làm được. Ngoài khả năng uốn lưỡi, Cola còn có thể nhếch một bên mí mắt tạo nếp gấp khá lạ kỳ, trong khi mí mắt kia vẫn bình thường.

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 7
Cola có tài lẻ cuộn lưỡi thành hình hoa 3 cánh – chỉ có 1% người làm được

 

Trong cuộc sống đời thường, Cola luôn được bố mẹ theo sát, hỗ trợ từng chút một dù gia đình bận rộn nhiều việc: "Sáng nào cũng vậy, nguyên tắc của vợ chồng mình: Không bao giờ ngủ khi các con đã dậy. Luôn đưa các con đi học và đón về. Trẻ con cần chúng ta trong mọi khoảnh khắc. Đừng vì bận rộn mà quên mất bọn trẻ đã lớn lên mỗi ngày thế nào".

Không những thế, cô bé thường được mẹ khen ngợi bởi sự khéo léo, tháo vát mỗi khi giúp đỡ phụ huynh kinh doanh hàng hóa. Vì vậy, nữ MC hài hước cho biết cô tin tưởng con gái sẽ là "truyền nhân" của mẹ khi trưởng thành.

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 8
Cô bé thường được mẹ khen ngợi bởi sự khéo léo, tháo vát mỗi khi giúp đỡ phụ huynh kinh doanh hàng hóa

 

Ái nữ Cola còn là bạn đồng hành của mẹ trong bộ môn yoga. Nhờ chăm chỉ luyện tập nhiều năm mà những động tác khó Cola đều có thể làm được, khiến người lớn cũng phải khâm phục.

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 9
 Cola còn là bạn đồng hành của mẹ trong bộ môn yoga

 

Con gái Ốc Thanh Vân càng lớn có chiều cao vượt trội, 'bản sao' hoàn hảo của mẹ, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có số ít người trên thế giới làm được - Ảnh 10
Vợ chồng Ốc Thanh Vân thường xuyên tạo những chuyến đi du lịch để gắn kết tình cảm giữa những thành viên

Dù đã ít hoạt động nghệ thuật hơn trước để lui về chăm sóc gia đình, Ốc Thanh Vân cho thấy bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vợ chồng nữ diễn viên 8x thường xuyên tạo những chuyến đi du lịch để gắn kết tình cảm giữa những thành viên.

Lý do khiến Ốc Thanh Vân gác lại sự nghiệp đỉnh cao, lui về ở ẩn gây nhiều tiếc nuối

Lý do khiến Ốc Thanh Vân gác lại sự nghiệp đỉnh cao, lui về ở ẩn gây nhiều tiếc nuối

Bẵng đi một thời gian, khán giả không còn thấy Ốc Thanh Vân xuất hiện trong các gameshow, chương trình giải trí.

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