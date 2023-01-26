Từng gánh nợ cùng chồng, Ốc Thanh Vân hiện tại vừa sở hữu cơ ngơi hoành tráng vào đúng dịp Tết Nguyên Đán năm nay

Vào dịp Tết Nguyên Đán, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân đã khoe loạt ảnh trong căn biệt thự mới của gia đình.

Ốc Thanh Vân là một nghệ sĩ đa tài trong làng giải trí Việt khi được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như MC, diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh - truyền hình, diễn viên lồng tiếng. Ở tuổi U40, Ốc Thanh Vân ngày càng trọn vẹn cả về sự nghiệp và hôn nhân bên ông xã Trí Rùa và 3 nhóc tỳ. Gia đình nhỏ của Ốc Thanh Vân - Ảnh: Internet Hiện tại, “nàng Ốc” không còn dành nhiều thời gian hoạt động nghệ thuật như trước nữa, cô tập trung vào việc kinh doanh và phát triển chuỗi cửa hàng riêng. Nhờ sự năng động và chăm chỉ, không ngạc nhiên gì khi nữ diễn viên sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù khiến nhiều người ao ước.

Vào dịp Tết Nguyên Đán, trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân đã khoe loạt ảnh trong căn biệt thự mới của gia đình. Nữ diễn viên cho biết vào đúng ngày mùng 1 Tết vừa qua, cả nhà cô đã cùng nhau dọn vào cơ ngơi mới hoành tráng này. Ốc Thanh Vân chia sẻ: "Một năm với quá nhiều sự đổi thay ngoạn mục, quá nhiều nỗ lực và ngập tràn bình an. Biết ơn vì sự an yên của hiện tại". Ốc Thanh Vân đã khoe loạt ảnh trong căn biệt thự mới của gia đình vào dịp Tết Nguyên Đán - Ảnh: Internet Có thể thấy, biệt thự mới của Ốc Thanh Vân có thiết kế sang trọng, hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Nữ diễn viên lựa chọn tông màu trắng chủ đạo cho căn nhà và trang trí không gian đầy ấm cúng. Trong những ngày đón năm mới, cô cũng trang trí khá nhiều hoa tươi rực rỡ trong cơ ngơi của mình.

Biệt thự mới của Ốc Thanh Vân có thiết kế sang trọng, hiện đại và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: Internet Được biết trước đây, vợ chồng Ốc Thanh Vân từng có khoảng thời gian lao đao tài chính. Ông xã nữ diễn viên từng làm ăn thất bại và cô cũng chấp nhận gánh nợ nần cùng chồng. Ốc Thanh Vân tâm sự trong 1 chương trình: "Cuộc sống hôn nhân có những giai đoạn thăng trầm, thậm chí dù không đến mức khổ sở nhưng đã có lúc Vân không có tài sản dư giả. Ốc Thanh Vân từng có khoảng thời gian chấp nhận gánh nợ nần cùng chồng - Ảnh: Internet Chồng Vân có giai đoạn làm ăn thất bại và vướng vào nợ nần. Giai đoạn đó là một người vợ nếu Vân đặt vật chất lên đầu thì có thể gia đình chắc chắn đã tan vỡ. Thay vì trách cứ, Vân lao vào giúp chồng. Với vợ chồng thì tình nghĩa sâu nặng và có tình yêu, lòng tin là sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn". Cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn, Ốc Thanh Vân giờ đây sở hữu khối tài sản khủng - Ảnh: Internet Cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn, Ốc Thanh Vân giờ đây sở hữu khối tài sản khủng với vài căn biệt thự, xế xịn có đủ. Trước đó, gia đình Ốc Thanh Vân sống trong một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng tại Bình Chánh với giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng. Đó là căn biệt thự với tông màu trắng chủ đạo, thiết kế đậm chất đương đại hài hòa với thiên nhiên khi bên trong có hẳn vườn cây ăn quả rất sai trái, trông chẳng khác gì miệt vườn. Gia đình Ốc Thanh Vân sống trong một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng tại Bình Chánh với giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh: Internet Khán giả dành nhiều lời chúc mừng gửi đến vợ chồng Ốc Thanh Vân khi có biệt thự mới nhân dịp đầu năm mới. Ở tuổi U40, nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-ganh-no-cung-chong-oc-thanh-van-hien-tai-vua-so-huu-co-ngoi-hoanh-trang-vao-ung-dip-tet-nguyen-an-nam-nay-549399.html