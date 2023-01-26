Thời gian gần đây, Elly Trần khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai hình ảnh của chồng và "trà xanh", đồng thời còn gửi lời cầu cứu đến mọi người vì giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn trong việc thỏa thuận quyền nuôi con, và phía chồng cô đã có những hành động mang tính chất "đe dọa". Cho đến nay ồn ào Elly Trần tố chồng ngoại tình đã có dấu hiệu hạ nhiệt, hiện tại nữ diễn viên chỉ tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc hai con nhỏ. Cô cũng không còn đề cập quá nhiều đến chồng như trước đây.

Cụ thể cô cho biết: "Nhân dịp mùng 4 ba em bức xúc về thái độ của chồng em thì em xin chia sẻ thêm đôi chút với những mẹ bỉm quan tâm về câu chuyện của mẹ con em. Em không phân tích sâu về hành xử của chồng em thêm nữa vì đến giờ mọi người cũng đã quá rõ rồi nên em sẽ nói về việc trồng người. Từ xưa đến nay lúc nào hai đứa nhỏ nhà em cũng đều luôn được mọi người khen lễ phép, ngoan, tình cảm và sự thật là để có được những cái đó chính là từ ông bà ngoại và từ mẹ của 2 đứa đã cần mẫn, kiên trì uốn nắn là mà ra thôi ạ. Như mọi người cũng biết "trồng người " là cả một quá trình gian khổ, không phải một sớm một chiều là được. Nên việc ba em phẫn nộ thế này là chuyện hợp lý hợp tình".

Nữ diễn viên cho rằng dù đã ly hôn hoặc chưa thì chồng vẫn nên tôn trọng bố mẹ cô: "Cớ đâu ra dăm ba người ngày ngày phi xe đạp điện đi làm muối mặt, lại ngẩng mặt tự cho mình cái quyền đã auto lên chức bà ảo tưởng - để tổ tông họ hàng tầm gửi ăn lây, đồng thời cũng xoá luôn dây thần kinh xấu hổ vậy ta? Không có ông bà ngoại thì không có mẹ hai đứa nhỏ, không có mẹ hai đứa nhỏ thì lấy đâu ra hai đứa trẻ lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm, xinh xẻo, đáng yêu cho anh đi tự hào, đúng chưa?( cái này em nói trừ ra những lúc chồng em bắt con em mặc đồ T chọn nha). Nghe có ứa gan không khi con cháu mình đẻ ra mình chăm chút từng ly từng tí, mẹ có thể xoàng nhưng con mẹ thì luôn phải tốt nhất, qua tay nhân tình cưới chui con tao tự nhiên bị lên bài so sánh, ai chấp nhận chuyện này tiếp diễn?".