Mới đầu năm, Elly Trần bức xúc trước hành động của chồng Tây dành cho bố ruột, tiết lộ thêm tình trạng hôn nhân hiện tại

Hậu trường 26/01/2023 13:21

Mới đây, trên trang cá nhân, Elly Trần không khỏi bức xúc trước hành động của chồng Tây dành cho bố ruột.

Thời gian gần đây, Elly Trần khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai hình ảnh của chồng và "trà xanh", đồng thời còn gửi lời cầu cứu đến mọi người vì giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn trong việc thỏa thuận quyền nuôi con, và phía chồng cô đã có những hành động mang tính chất "đe dọa". Cho đến nay ồn ào Elly Trần tố chồng ngoại tình đã có dấu hiệu hạ nhiệt, hiện tại nữ diễn viên chỉ tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc hai con nhỏ. Cô cũng không còn đề cập quá nhiều đến chồng như trước đây.

Mới đầu năm, Elly Trần bức xúc trước hành động của chồng Tây dành cho bố ruột, tiết lộ thêm tình trạng hôn nhân hiện tại - Ảnh 1
Elly Trần và chồng Tây -  Ảnh: Internet

Mới đây, Elly Trần không khỏi bức xúc trước hành động của chồng Tây dành cho bố ruột. Ngoài ra nữ diễn viên còn nói rõ thêm về quá trình cô cùng bố mẹ chăm sóc các con.

Cụ thể cô cho biết: "Nhân dịp mùng 4 ba em bức xúc về thái độ của chồng em thì em xin chia sẻ thêm đôi chút với những mẹ bỉm quan tâm về câu chuyện của mẹ con em. Em không phân tích sâu về hành xử của chồng em thêm nữa vì đến giờ mọi người cũng đã quá rõ rồi nên em sẽ nói về việc trồng người. Từ xưa đến nay lúc nào hai đứa nhỏ nhà em cũng đều luôn được mọi người khen lễ phép, ngoan, tình cảm và sự thật là để có được những cái đó chính là từ ông bà ngoại và từ mẹ của 2 đứa đã cần mẫn, kiên trì uốn nắn là mà ra thôi ạ. Như mọi người cũng biết "trồng người " là cả một quá trình gian khổ, không phải một sớm một chiều là được. Nên việc ba em phẫn nộ thế này là chuyện hợp lý hợp tình".

Nữ diễn viên cho rằng dù đã ly hôn hoặc chưa thì chồng vẫn nên tôn trọng bố mẹ cô: "Cớ đâu ra dăm ba người ngày ngày phi xe đạp điện đi làm muối mặt, lại ngẩng mặt tự cho mình cái quyền đã auto lên chức bà ảo tưởng - để tổ tông họ hàng tầm gửi ăn lây, đồng thời cũng xoá luôn dây thần kinh xấu hổ vậy ta? Không có ông bà ngoại thì không có mẹ hai đứa nhỏ, không có mẹ hai đứa nhỏ thì lấy đâu ra hai đứa trẻ lúc nào cũng sạch sẽ, tinh tươm, xinh xẻo, đáng yêu cho anh đi tự hào, đúng chưa?( cái này em nói trừ ra những lúc chồng em bắt con em mặc đồ T chọn nha). Nghe có ứa gan không khi con cháu mình đẻ ra mình chăm chút từng ly từng tí, mẹ có thể xoàng nhưng con mẹ thì luôn phải tốt nhất, qua tay nhân tình cưới chui con tao tự nhiên bị lên bài so sánh, ai chấp nhận chuyện này tiếp diễn?".

Mới đầu năm, Elly Trần bức xúc trước hành động của chồng Tây dành cho bố ruột, tiết lộ thêm tình trạng hôn nhân hiện tại - Ảnh 2
Elly Trần không khỏi bức xúc trước hành động của chồng Tây dành cho bố ruột - Ảnh: Internet

Cuối cùng cô không quên "dằn mặt" người thứ ba tên T: "Đúng là đẻ không đau thì lòng không xót. Nhất định chị sẽ không để con chị về méc mẹ "Bồ ba xung phong lựa đồ mà không đúng ý con, con nói thì ba kêu mặc đi đừng phí tiền!" nữa đâu em! Nếu các mẹ thấy những outfit sến súa, quê mùa không có mắt thẩm mỹ thì mọi người nhớ dùm em là của nhân tình chồng em chọn và ba bắt buộc con phải mặc đó ạ. Quay lại chủ đề chính thì con gái em đã đặt câu hỏi "Tại sao ba không chào ông ngoại con mà lại bắt con chào bạn ba với bồ của ba?". Kết bài T ơi ngày đêm nhang khói chị mong em bầu lẹ, có con của riêng em đi và tha cho con chị. Chị mừng cho em và cảm ơn rối rít".

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