Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác

Hậu trường 09/11/2022 08:49

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Elly Trần đã không còn những hình ảnh quyến rũ, gợi cảm mà trở nên kín đáo hơn. Thậm chí, cô chấp nhận sống giản dị để các con được đầy đủ.

Những ngày qua, Elly Trần khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai hình ảnh của chồng và "trà xanh", đồng thời còn gửi lời cầu cứu đến mọi người vì giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn trong việc thỏa thuận quyền nuôi con.

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác - Ảnh 1
Elly Trần gửi lời cầu cứu đến mọi người vì giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn trong việc thỏa thuận quyền nuôi con - Ảnh: Internet

Được biết, vào năm 2020, có nhiều tin đồn cho rằng Elly Trần và chồng ngoại quốc đã ly hôn. Tuy nhiên, phía chính chủ chưa từng khẳng định tính đúng - sai của thông tin này. Song, trong một lần trả lời câu hỏi của người hâm mộ, Elly Trần đã khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ khi chia sẻ "chưa có mối tình nào vắt vai".

Elly Trần được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí, ngay từ khi bước chân vào nghề đây đã là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận nhờ gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ. Khi sự nghiệp trên đà phát triển, mỹ nhân bất ngờ kết hôn vào năm 2014. Tính đến nay, Elly Trần đã trở thành bà mẹ 2 con Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Từ ngày sinh con, nàng hot girl vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh của các con lên trang cá nhân.

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác - Ảnh 2
Elly Trần và các con - Ảnh: Internet

Trong suốt thời gian làm mẹ, không ít lần cô tiết lộ chuyện bế tắc trong cuộc sống. Khi hôn nhân trục trặc, cô từng nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai vì sợ ảnh hưởng đến con cái. Tuy nhiên, khi gặp phải khó khăn, bản thân bị stress, cô đã được bố mẹ phụ giúp kinh tế và chăm sóc con cái.

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác - Ảnh 3
Khi hôn nhân trục trặc, Elly Trần từng nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai vì sợ ảnh hưởng đến con cái - Ảnh: Internet

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô đã không còn những hình ảnh quyến rũ, gợi cảm mà trở nên kín đáo hơn cũng như cẩn thận trong ứng xử. Mặc dù có điều kiện nhưng Elly Trần vẫn rất nghiêm khắc trong việc giáo dục 2 con. Cô dạy con biết quý trọng đồng tiền, thậm chí, chấp nhận sống giản dị để các con được đầy đủ “Tôi không gặp khó khăn nhiều vì vẫn được bố mẹ hỗ trợ một nửa chi phí sinh hoạt. Chỉ là, tôi rất lo xa, nghề giải trí thu nhập lại bấp bênh. Năm nay đã là một năm quá nhiều biến cố, tôi không có show, phải đóng cửa công việc kinh doanh thời trang. Tôi chỉ sợ vài năm nữa, con lớn, mình không còn khả năng kiếm thêm thu nhập thì mọi chuyện đã muộn, thôi thì 'cày' được lúc nào hay lúc ấy".

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác - Ảnh 4

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác - Ảnh 5
Elly Trần tiết lộ có thể mặc chiếc áo sida 200 nghìn đồng vẫn thấy thoải mái, nhưng con tôi phải mặc đồ chỉn chu, vải tốt - Ảnh: Internet

"Tôi đã tích góp sẵn cho hai bé một tài khoản tiết kiệm. Đến năm 17, 18 tuổi, các con sẽ đi du học. Tôi không có nhu cầu tiêu xài nhiều cho bản thân. Tôi ít khi dùng hàng hiệu, có thể mặc chiếc áo sida 200 nghìn đồng vẫn thấy thoải mái, nhưng con tôi phải mặc đồ chỉn chu, vải tốt để không ảnh hưởng làn da. Nhìn sao A, sao B khoe đồ hiệu, tôi chỉ nghĩ đó đơn giản là sở thích mỗi người. Từ lâu, niềm vui của tôi là được ngắm con ăn ngon, mặc đẹp, còn tôi có xuề xòa ra sao cũng không quan trọng" - Elly Trần chia sẻ.

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