Á hậu Phương Thảo bất ngờ lên tiếng bênh vực Elly Trần, yêu cầu chồng người đẹp làm rõ ồn ào bạo lực gia đình

Hậu trường 10/11/2022 08:53

Giữa ồn ào chuyện hôn nhân của Elly Trần, Á hậu Phương Thảo đã viết email gửi cho công ty chủ quản của chồng Elly Trần ở nước ngoài và yêu cầu chồng của Elly là rõ sự việc 'vô đạo đức' trên.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện Elly Trần tố chồng ngoại tình. Vốn là người kín tiếng trong chuyện hôn nhân nên việc nữ diễn viên 'tức nước vỡ bờ' phanh phui chi tiết toàn bộ câu chuyện, danh tính, hình ảnh... của chồng và nhân tình khiến dư luận bất ngờ. Không chỉ có vậy, hàng loạt thông tin về cách hành xử của chồng đối với con, những lời đe dọa, cuộc sống 10 năm hôn nhân cũng được Elly Trần công khai chi tiết càng khiến dân tình bàng hoàng.

Á hậu Phương Thảo bất ngờ lên tiếng bênh vực Elly Trần, yêu cầu chồng người đẹp làm rõ ồn ào bạo lực gia đình - Ảnh 1
Câu chuyện hôn nhân của Elly Trần gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua - Ảnh: Internet

Vốn dĩ đây là câu chuyện riêng tư, lại khá nhạy cảm trong showbiz Việt. Tuy nhiên, người đẹp Phương Thảo - Á hậu Thể thao Việt Nam vẫn chọn cách lên tiếng bảo vệ Elly Trần. Chính vì thế, mới đây, Á hậu Phương Thảo đã viết email gửi cho công ty chủ quản của chồng Elly ở nước ngoài và yêu cầu chồng người đẹp làm rõ sự việc 'vô đạo đức' trên.

Á hậu Phương Thảo bất ngờ lên tiếng bênh vực Elly Trần, yêu cầu chồng người đẹp làm rõ ồn ào bạo lực gia đình - Ảnh 2
Á hậu Phương Thảo lên tiếng bảo vệ Elly Trần - Ảnh: TTNV

 

Cụ thể, email có nội dung như sau: "Kính gửi ông, bà tên tôi là Lê Thảo - Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Tôi viết email này liên quan đến việc ông Dane. Gần đây, vợ của ông là Elly Trần đưa ra một vài bằng chứng rằng CEO của bạn đã ngoại tình, đe dọa vợ và không muốn cung cấp cho 2 đứa con của anh ấy. Hiện nay công chúng chưa biết được nếu ông Dane có thực sự làm điều vô đạo đức đấy hay không nếu có thì đây là hành động bạo lực gia đình và vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Là một người phụ nữ, tôi quan ngại về danh tiếng của California tại thị trường Việt Nam. Bởi vậy, cho đến khi vấn đề này được điều tra chúng tôi hy vọng công ty của bạn có những hành động rõ ràng để thể hiện muốn bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại đất nước của chúng tôi và cho công chúng biết được sự thật. Cảm ơn bạn về sự hợp tác này".

Lê Thảo còn nói thêm: "Có nhiều người nghĩ rằng mình rảnh làm những việc như thế này nhưng thực sự mình không rảnh. Khi mà mình may mắn được hưởng một nền giáo dục tốt nhất tại Anh quốc, có nhiều mối quan hệ lớn. Mình không muốn con cái mình phải sống trong xã hội bất công nên những lúc như này trí tuệ và sức ảnh hưởng của mình sẽ phát huy tác dụng. Và để xem một người đàn ông nước ngoài đến Việt Nam còn dám đe dọa người phụ nữ Việt Nam ở đây nữa không?".

Á hậu Phương Thảo bất ngờ lên tiếng bênh vực Elly Trần, yêu cầu chồng người đẹp làm rõ ồn ào bạo lực gia đình - Ảnh 3
Á hậu Phương Thảo - Ảnh: Internet

Được biết, Á hậu Phương Thảo Tốt nghiệp Thạc sĩ Luxury Brand Management tại Regent's University London (Anh). Vì vậy, cô phần nào hiểu được văn hóa và phong cách sống của đàn ông phương Tây.

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Elly Trần đã không còn những hình ảnh quyến rũ, gợi cảm mà trở nên kín đáo hơn. Thậm chí, cô chấp nhận sống giản dị để các con được đầy đủ.

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