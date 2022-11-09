Thì ra Elly Trần từng 'mấp mé' chuyện chồng Tây ngoại tình qua loạt phát ngôn ẩn ý từ 3 năm trước?

Hậu trường 09/11/2022 10:22

Việc Elly Trần tố chồng "cắm sừng" vừa qua gây chú ý trên cộng đồng mạng. Từ đây, dân tình cũng "đào" lại loạt phát ngôn về "tiểu tam" của cô nàng thu hút nhiều sự quan tâm.

Elly Trần là một trong những hot girl đời đầu, đình đám có vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm, cô không chỉ nổi tiếng tại Vbiz, mà còn được báo chí nước ngoài ưu ái. Thế nhưng, "hồn nhan bạc phận" sau khi có 2 thiên thần nhỏ lai Tây đáng yêu thì cuộc sống hôn nhân của mỹ nhân 1987 có dấu hiệu rạn nứt.

Cho đến mới đây, Elly Trần đăng đàn bức xúc trên trang cá nhân, tố chồng ngoại tình, "vô nhân tính" với mình và các con. Ngay sau đó, netizen đã "đào" lại những chia sẻ của hotgirl về ngoại tình, tiểu tam từng gây chú ý mạng xã hội.

Thì ra Elly Trần từng 'mấp mé' chuyện chồng Tây ngoại tình qua loạt phát ngôn ẩn ý từ 3 năm trước? - Ảnh 1

Theo đó, tháng 1/2020, làng giải trí xôn xao thông tin Elly Trần rạn nứt tình cảm với chồng vì một dòng trạng thái đầy ẩn ý ám chỉ việc bị phản bội: "Vợ đẹp con xinh đàn ông sẽ không đi ngoại tình là 1 lý thuyết đẹp đẽ!".

Thì ra Elly Trần từng 'mấp mé' chuyện chồng Tây ngoại tình qua loạt phát ngôn ẩn ý từ 3 năm trước? - Ảnh 2

Elly Trần từng ẩn ý chuyện người thứ ba xuất hiện trong cuộc sống. Người đẹp từng viết: "Người thứ ba không tự nhiên sinh ra và cũng không tự mất đi, mà chúng âm thầm quan sát và di chuyển từ gia đình này đến gia đình khác".

Bên cạnh đó, cô từng trải lòng: "Rất nhiều người sẽ có hành động tốc váy lên để đánh cho bằng được, mình cũng rất ủng hộ điều này khi người thứ ba xuất hiện, thế nhưng nhiều người phụ nữ vì vị thế, uy tín, trách nhiệm của mình với con cái nên không làm rùm beng lên".

Thì ra Elly Trần từng 'mấp mé' chuyện chồng Tây ngoại tình qua loạt phát ngôn ẩn ý từ 3 năm trước? - Ảnh 3

Không lâu sau, người đẹp lại âu sầu, được cho là ám chỉ ông xã thay lòng, thậm chí quay ra nói xấu cô: "Có không ít những người dành trọn thanh xuân đẹp đẽ để quyết ở bên cạnh một người. Nhưng rồi sau đó lại vinh hạnh biến thành một nhân vật phản diện xấu xa, độc ác qua lời kể của chính người mình thương khi họ muốn đi tìm một người mới".

Thì ra Elly Trần từng 'mấp mé' chuyện chồng Tây ngoại tình qua loạt phát ngôn ẩn ý từ 3 năm trước? - Ảnh 4

Ngoài ra, hotgirl cũng trải lòng về người thứ ba lẫn phản ứng khi rơi vào trường hợp bị chồng ngoại tình: "Cuộc đời mình không chỉ gặp thứ ba mà còn gặp thứ tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật,... lần nào cũng đau như lần nào mọi người ạ. Cho dù mọi người có xinh đẹp, xuất sắc, thông minh thế nào đi chăng nữa thì người thứ ba vẫn xuất hiện hoặc đang lấp ló đâu đó. Mình sẽ không đi gặp người ta mà mình nghĩ người ta nên tìm mình để giãi bày vì sao họ làm như thế".

Thì ra Elly Trần từng 'mấp mé' chuyện chồng Tây ngoại tình qua loạt phát ngôn ẩn ý từ 3 năm trước? - Ảnh 5

"Bà mẹ 2 con" gây chú ý khi thẳng thắn nói về quan điểm phụ nữ có nên giữ chồng bằng việc nỗ lực làm đẹp, "nâng cấp" nhan sắc. Elly Trần đã tự đúc kết từ kinh nghiệm bản thân để đưa ra bài học riêng.

"Thấy nhiều phụ nữ gò ép bản thân chịu đau chịu đớn làm đẹp, tập tành tá lả để mong giữ chân người đàn ông bên cạnh. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng với đàn ông thì khái niệm đẹp hay xấu lại chẳng hề quan trọng bằng mới hay cũ. Hôm nay họ có lấy một cô hoa hậu đi chăng nữa thì chỉ vài năm sau cô hoa hậu ấy cũng tự nhiên thành thường mắt. Lúc đó trong mắt họ thì kính thưa các loại hoa khác. Dù có là hoa héo hoa tàn thì cũng thành ra đẹp đẽ, mới mẻ lạ thường. Chân tình hay chân ái đều có chân thì mong gì nó ở mãi một nơi với một người", Elly Trần chia sẻ.

Thì ra Elly Trần từng 'mấp mé' chuyện chồng Tây ngoại tình qua loạt phát ngôn ẩn ý từ 3 năm trước? - Ảnh 6

Tháng 1/2021, Elly Trần có bài đăng gây chú ý, chia sẻ thẳng thắn về "trà xanh": "Sự thật một lần nữa lại chứng minh mấy 'trà xanh' không núp ở đâu xa xôi, mà chỉ lòng vòng ngay trong chỗ làm của người đàn ông".

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Dù biết chồng ngoại tình nhưng Elly Trần vẫn không muốn phải ly dị với chồng.

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