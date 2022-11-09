Dù biết chồng ngoại tình nhưng Elly Trần vẫn không muốn phải ly dị với chồng.

Trong khoảng vài giờ đồng hồ trở lại đây có lẽ cái tên Elly Trần đang được đông đảo người hâm mộ Việt Nam quan tâm vào lúc này. Cụ thể vào ngày hôm qua (8/11), hot girl 8x một thời đã đăng đàn lên trang MXH cá nhân của mình cho biết chồng của cô đang ngoại tình và đưa ra một lời đề nghị khiến cô vô cùng bực tực là phải cho con ngủ mình ngủ chung với chồng và nhân tình. Bài đăng của Elly Trần trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết ngay sau đó nhận về lượng lớn netizen bàn tán xôn xao, đa số hầu hết mọi người đều cho rằng người đẹp 35 tuổi nên dứt khoát trong chuyện này để tránh làm ảnh hưởng đến bản thân cũng như sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, bản thân Elly Trần trong buổi livestream trên nền tảng Tiktok cũng cho biết: ''Nếu như không có con, những chuyện mà tôi đang vướng phải ở thời điểm hiện tại đã được giải quyết rất là nhanh...''.

Elly Trần - Ảnh: Internet Có thể thấy, Elly Trần không hề muốn con của mình phải sống trong một gia đình mà không có cả cha lẫn mẹ nên cho tới giờ cô vẫn chưa giải quyết như thế nào. Chồng của Elly Trần bên cạnh nhân tình mới - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Elly Trần cũng xúc động tiết lộ bản thân vẫn yêu chồng và muốn giữ cuộc hôn nhân này: "Tôi biết phía chồng tôi và nhân tình rất mạnh. Họ cũng thuê seeding ở các hội nhóm. Nhưng tôi chỉ nói đơn giản rằng, không có một người phụ nữ nào đặc biệt là phụ nữ Việt Nam giỡn chơi với hôn nhân lại chấp nhận lùi về sau ở ẩn, chăm sóc gia đình. Đặc biệt là thời điểm đó, người ta có hợp đồng ở cả Việt Nam và quốc tế. Tôi thật sự rất yêu chồng tôi và tôi rất muốn giữ cuộc hôn nhân với chồng tôi. Tôi không muốn việc lấy nhau rồi ly dị. Tôi muốn có một gia đình bình thường, hạnh phúc như mọi người nhưng mà đâu phải mình mong muốn là được, đâu phải mình mong muốn là người ta sẽ tốt với mình".

Cô nàng buồn bã trong buổi livestream gần nhất - Ảnh: Internet Elly Trần được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí, ngay từ khi bước chân vào nghề đây đã là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận. Với gương mặt tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nếu không theo dõi Elly Trần, ít ai biết được đây đã là mẹ của hai người con. Bé Cadie và bé Alfie sinh cùng một năm nên nhìn vẻ ngoài khá tương đồng - Ảnh: Internet Elly Trần có một cô con gái lớn là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch, cả hai bé đều sinh một năm. Một bé được sinh vào dịp đầu năm và một bé vào dịp cuối năm 2015

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Elly Trần đã không còn những hình ảnh quyến rũ, gợi cảm mà trở nên kín đáo hơn. Thậm chí, cô chấp nhận sống giản dị để các con được đầy đủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-to-chong-ngoai-tinh-elly-tran-van-muon-lam-dieu-nay-vi-con-toi-that-su-rat-yeu-chong-toi-522715.html