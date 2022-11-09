Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần vẫn muốn làm điều này vì con: 'Tôi thật sự rất yêu chồng tôi'

Hậu trường 09/11/2022 10:12

Dù biết chồng ngoại tình nhưng Elly Trần vẫn không muốn phải ly dị với chồng.

Trong khoảng vài giờ đồng hồ trở lại đây có lẽ cái tên Elly Trần đang được đông đảo người hâm mộ Việt Nam quan tâm vào lúc này. Cụ thể vào ngày hôm qua (8/11), hot girl 8x một thời đã đăng đàn lên trang MXH cá nhân của mình cho biết chồng của cô đang ngoại tình và đưa ra một lời đề nghị khiến cô vô cùng bực tực là phải cho con ngủ mình ngủ chung với chồng và nhân tình.

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần vẫn muốn làm điều này vì con: 'Tôi thật sự rất yêu chồng tôi' - Ảnh 1
Bài đăng của Elly Trần trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

Bài viết ngay sau đó nhận về lượng lớn netizen bàn tán xôn xao, đa số hầu hết mọi người đều cho rằng người đẹp 35 tuổi nên dứt khoát trong chuyện này để tránh làm ảnh hưởng đến bản thân cũng như sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, bản thân Elly Trần trong buổi livestream trên nền tảng Tiktok cũng cho biết: ''Nếu như không có con, những chuyện mà tôi đang vướng phải ở thời điểm hiện tại đã được giải quyết rất là nhanh...''.

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần vẫn muốn làm điều này vì con: 'Tôi thật sự rất yêu chồng tôi' - Ảnh 2
Elly Trần - Ảnh: Internet 

Có thể thấy, Elly Trần không hề muốn con của mình phải sống trong một gia đình mà không có cả cha lẫn mẹ nên cho tới giờ cô vẫn chưa giải quyết như thế nào. 

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần vẫn muốn làm điều này vì con: 'Tôi thật sự rất yêu chồng tôi' - Ảnh 3
Chồng của Elly Trần bên cạnh nhân tình mới - Ảnh: Internet  

Bên cạnh đó, Elly Trần cũng xúc động tiết lộ bản thân vẫn yêu chồng và muốn giữ cuộc hôn nhân này: "Tôi biết phía chồng tôi và nhân tình rất mạnh. Họ cũng thuê seeding ở các hội nhóm. Nhưng tôi chỉ nói đơn giản rằng, không có một người phụ nữ nào đặc biệt là phụ nữ Việt Nam giỡn chơi với hôn nhân lại chấp nhận lùi về sau ở ẩn, chăm sóc gia đình. Đặc biệt là thời điểm đó, người ta có hợp đồng ở cả Việt Nam và quốc tế. Tôi thật sự rất yêu chồng tôi và tôi rất muốn giữ cuộc hôn nhân với chồng tôi. Tôi không muốn việc lấy nhau rồi ly dị. Tôi muốn có một gia đình bình thường, hạnh phúc như mọi người nhưng mà đâu phải mình mong muốn là được, đâu phải mình mong muốn là người ta sẽ tốt với mình"

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần vẫn muốn làm điều này vì con: 'Tôi thật sự rất yêu chồng tôi' - Ảnh 4
Cô nàng buồn bã trong buổi livestream gần nhất - Ảnh: Internet 

Elly Trần được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí, ngay từ khi bước chân vào nghề đây đã là cái tên nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận. Với gương mặt tươi trẻ, tràn đầy năng lượng nếu không theo dõi Elly Trần, ít ai biết được đây đã là mẹ của hai người con.

Hậu tố chồng ngoại tình, Elly Trần vẫn muốn làm điều này vì con: 'Tôi thật sự rất yêu chồng tôi' - Ảnh 5

Bé Cadie và bé Alfie sinh cùng một năm nên nhìn vẻ ngoài khá tương đồng - Ảnh: Internet

Elly Trần có một cô con gái lớn là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch, cả hai bé đều sinh một năm. Một bé được sinh vào dịp đầu năm và một bé vào dịp cuối năm 2015

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác

Elly Trần tiết lộ từ ngày làm mẹ, bản thân ít mặc đồ hiệu, có thể mặc áo sida 200 ngàn để các con được đủ đầy như người khác

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Elly Trần đã không còn những hình ảnh quyến rũ, gợi cảm mà trở nên kín đáo hơn. Thậm chí, cô chấp nhận sống giản dị để các con được đầy đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   Elly Trần chồng Elly Trần ngoại tình Elly Trần tố chồng ngoại tình sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 28 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh