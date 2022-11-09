Loạt ảnh nhan sắc 10 năm trước của Elly Trần: 'hot girl ngực khủng' được báo chí nước ngoài săn đón, ví như 'mỹ nhân 1000 năm có 1'

Mang hai dòng máu Việt Nam - Trung Quốc, Elly Trần là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng ở Sài thành nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Elly Trần vẫn khiến bao người thổn thức khi nhiều lần đăng tải hình ảnh khoe body thon thả, nóng bỏng trên trang cá nhân.

Elly Trần ngoài được biết đến là "hot girl có vòng 1 tự nhiên đẹp nhất Vbiz", thì cô còn gây ấn tượng bởi vòng eo "con kiến". Chính nhờ những lợi thế về ngoại hình cũng như nhan sắc "trời cho" xinh đẹp, quyến rũ, cô trở thành người mẫu cho các studio, tạp chí, các trang web trực tuyến dành cho giới trẻ. Không chỉ vậy, Elly Trần còn nhận được nhiều ưu ái từ báo chí nước bạn như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Nhờ chiến thắng trong cuộc thi game năm 2009, Elly là người Việt duy nhất vào Top 99 kiều nữ gợi cảm của Askmen, bên cạnh các ngôi sao hàng đầu của Hollywood. "Elly Trần" cũng nằm trong 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc. Cũng trong năm đó, cô nhận được lời mời thực hiện một bộ sách ảnh tại đây.

Nét đẹp của "hot girl ngực khủng" còn được báo điện tử Sina (Trung Quốc) ví như phiên bản Việt của Lý Ngọc Khiết, một trong những chân dài gợi cảm nhất làng mẫu ảnh Trung Quốc. Thậm chí, tờ Rocketnews của Nhật còn khẳng định Elly Trần là "mỹ nhân 1.000 năm có 1" khuôn mặt trong sáng còn thân hình nóng bỏng.

Mỹ nhân nóng bỏng của làng mẫu Trung Quốc Lý Ngọc Khiết và Elly Trần.

Năm 2010, sức nóng của Elly Trần lan sang Đài Loan. Báo chí so sánh Elly Trần với siêu mẫu xứ Đài Dao Dao và gọi là "Dao Dao của Việt Nam". Bộ ảnh bikini đỏ được cô thực hiện tại đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ nhiều nơi.

Elly Trần được so sánh với siêu mẫu Dao Dao của xứ Đài.

Cô bắt đầu có vai diễn đầu tay trong bộ phim Thái Lan That Sounds Good - Rao Song Sam Khon. Người đẹp sinh năm 1987 gây sốt với bộ ảnh trên tạp chí Thái Lan một năm sau đó.

Bộ ảnh của Elly Trần trên tạp chí Thái Lan.

Nổi danh ở các nước láng giềng, tại Việt Nam , Elly Trần cũng góp mặt vào nhiều bộ phim như Những cô nàng độc thân làm mẹ, Saigon Yo!, Bóng ma học đường. Sau đó cô còn khiến nhiều người bất ngờ khi giành giải "Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc".

Đến nay khi đã nhiều năm hoạt động trong showbiz và đã có hai thiên thần lai tây đáng yêu Cadie và Alfie, người đẹp vẫn giữ được sức hút của mình. Thêm vào đó, Elly Trần ngày càng táo bạo trong phong cách khiến fans mê mẩn.