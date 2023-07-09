Con nuôi NSƯT Vũ Linh đau xót thông báo tin tang sự, dàn sao Việt và khán giả đồng loạt gửi lời chia buồn

Gần đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Bình Tinh - con nuôi NSƯT Vũ Linh đã thông báo về tin tang sự.

Là con gái út của nghệ sĩ Đức Lợi và Bạch Mai, con nhà nòi nên ngay từ nhỏ Bình Tinh đã có nhiều dịp tiếp xúc với nghệ thuật cải lương. Từng rơi vào cú sốc khi chỉ trong hai tháng, nữ nghệ sĩ đã 4 người thân và 1 nhạc sĩ gạo cội của đoàn vào năm 2021. Mới đây, Bình Tinh vô cùng đau xót chia sẻ trên trang cá nhân: "Chú 5 của con ơi... Chú Đức Trí... Bình thường con rất sợ nhìn chú vì chú giống ba con lắm... Hết đau - hết mệt rồi... Gặp ba và chăm sóc cho ba dùm con nha chú 5... Nam mô a di đà phật. Con kính tiễn chú 5 về với phật...". Bài đăng trên trang cá nhân Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nghệ sĩ Bình Tinh đã nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ cô trước sự ra đi của người thân. Một số nghệ sĩ, cư dân mạng cũng để lại lời chia buồn đến gia đình Bình Tinh. NSƯT Hữu Quốc viết: "Chia buồn cùng em và gia đình", còn nghệ sĩ Minh Nhí nhắn gửi: "Chia buồn cùng con và gia đình!".

Loạt sao Việt gửi lời chia buồn đến nghệ sĩ Bình Tinh Một số bình luận của cư dân mạng Nghệ sĩ Bình Tinh sinh năm 1987. Cuộc đời và sự nghiệp của chị không mấy suôn sẻ. Chị lọt lòng mẹ đã khó nuôi nên vừa lên 1 tuổi, soạn giả Bạch Mai gửi con vào chùa cho các sư thầy, đến năm 6 tuổi mới được về nhà và gia nhập đoàn Đồng Ấu Bạch Long. Sự nghiệp của Bình Tinh bắt đầu từ năm lên 4, chuyên trị vai quần chúng ngã chết, kêu la. Hơn 10 tuổi, chị rời đoàn trở lại trường hoàn thành việc học văn hóa. Tuy nhiên, đến đầu học kỳ 1 lớp 12, chị mê hát nên nghỉ học theo nghề. Sinh ra là con nhà nòi với ba là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là nghệ sĩ/soạn giả Bạch Mai nhưng Bình Tinh lại không được học nghề từ ba mẹ. Ba mẹ chị dạy nghề nhiều tên tuổi lớn như Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm,... nhưng với con gái thì không.

Sự nghiệp của Bình Tinh bắt đầu từ năm lên 4, chuyên trị vai quần chúng ngã chết, kêu la Dù hoạt động nghệ thuật hăng say và tích cực, nhưng Bình Tinh vẫn giữ được đời sống hôn nhân hạnh phúc với ông xã là ca sĩ Nhật Minh. Về cuộc sống hôn nhân, cô và chồng luôn tôn trọng nhau ở hai lĩnh vực. Cả hai ít khi muốn phô trương trước khán giả về vấn đề hạnh phúc gia đình. Cô chia sẻ: "Nghề này ngộ lắm, khán giả khi đã thích một cô đào hay anh kép nào đó mà chỉ cần biết họ có người yêu hoặc có vợ có chồng là tự dưng quay đi, hết thích nữa. Bởi vậy, tôi giấu dữ lắm. Hầu như tôi đi hát, đi diễn đều tự một mình". Nhật Minh và Bình Tinh Trong những năm vừa qua, Bình Tinh liên tục gặp phải nhiều biến cố lớn khi mẹ cùng các thành viên trong gia tộc lần lượt ra đi. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn vững tâm theo đuổi con đường nghệ thuật gắn với mình và có cái nhìn tích cực về cuộc đời. Cô tâm sự tại chương trình Đời nghệ sĩ: "Nhìn lại những gì đã qua, phải công nhận một điều rằng tôi được trời thương. Sau rất nhiều thăng trầm sự nghiệp cũng như những biến cố lớn trong gia đình, cuối cùng tôi cũng có được một cuộc sống viên mãn". Hình ảnh nghệ sĩ Bình Tinh ôm di ảnh mẹ - cố soạn giả Bạch Mai vào thời điểm dịch Covid-19 năm 2021 Hiện tại, Bình Tinh đã nhận về nhiều thành công nhất định và được đông đảo khán giả yêu thương

Rò rỉ đoạn clip gia đình NSƯT Vũ Linh bàn chuyện chia tài sản, Hồng Nhung đòi cho con gái 'đồng sở hữu', Bình Tinh nói 1 câu gây sốc? Câu chuyện tranh chấp tài sản của gia đình cố NSƯT Vũ Linh đã khiến dư luận dậy sóng nhiều ngày qua. Mới đây, trên khắp các diễn đàn mạng đang xôn xao thông tin về đoạn clip ghi lại buổi họp bàn phân chia tài sản gây chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-nuoi-nsut-vu-linh-au-xot-thong-bao-tin-tang-su-dan-sao-viet-va-khan-gia-ong-loat-gui-loi-chia-buon-600125.html