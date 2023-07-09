Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên

Hậu trường 09/07/2023 08:51

Bà xã Công Lý đã chia sẻ dòng trạng trái gây lo lắng, nhiều người thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra.

Với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân và sự đồng hành, chăm sóc tận tình của vợ, sau một khoảng thời gian dài điều trị bệnh, sức khoẻ của nam diễn viên Công Lý đã phục hồi và có những tiến triển tích cực. Thời gian gần đây, Ngọc Hà cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng chồng tham gia các dự án truyền hình.

Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 1
Với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân và sự đồng hành, chăm sóc tận tình của vợ, sau một khoảng thời gian dài điều trị bệnh, sức khoẻ của nam diễn viên Công Lý đã phục hồi và có những tiến triển tích cực.
Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 2
Thời gian gần đây, Ngọc Hà cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng chồng tham gia các dự án truyền hình.

Mới đây, bà xã Công Lý đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khiến người hâm mộ xôn xao. Cụ thể, Ngọc Hà viết: "Hà ơi, Hà không nên phí nước mắt, tiêu cực về những kẻ không đáng. Thời gian đó, sức lực đó để dành người thương yêu Hà thật lòng!". 

Khán giả đã nhanh chóng bị thu hút bởi dòng trạng thái trên, nhiều người bày tỏ rằng không biết cô nàng đã phải trải qua những gì, đến mức phải có những dòng trạng thái gây lo lắng như thế. Ngay lập tức, người hâm mộ và bạn bè đã để lại bình luận quan tâm, động viên tinh thần cho cô nàng. Đáng chú ý, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng đã để lại dòng bình luận an ủi bà xã NSND Công Lý.

Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 3
Ngay lập tức, người hâm mộ và bạn bè đã để lại bình luận quan tâm, động viên tinh thần cho cô nàng.
Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 4

Đáng chú ý, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng đã để lại dòng bình luận an ủi bà xã NSND Công Lý.

Vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý đã bị đột quỵ và gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Anh đã vắng bóng trên màn ảnh một khoảng thời gian dài. Chính bà xã Ngọc Hà là người kề cạnh và chăm sóc anh hết mực. 

Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 5
Vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý đã bị đột quỵ và gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.
Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 6
Chính bà xã Ngọc Hà là người kề cạnh và chăm sóc anh hết mực. 

Nghệ sĩ Công Lý và bà xã đã có 5 năm yêu nhau trước khi chính thức về chung một nhà. Cả hai kết hôn vào tháng 1/2021. Ngọc Hà kém Công Lý 15 tuổi, cô sinh năm 1988, là phóng viên của một tờ báo điện tử tại Hà Nội. Cô từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008.

Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 7
Nghệ sĩ Công Lý và bà xã đã có 5 năm yêu nhau trước khi chính thức về chung một nhà.
Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 8
Ngọc Hà kém Công Lý 15 tuổi, cô sinh năm 1988, là phóng viên của một tờ báo điện tử tại Hà Nội. Cô từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008.

Khoảng thời gian sống chung với bà xã, Công Lý từng chia sẻ rất hạnh phúc vì có người hỗ trợ hình ảnh, chăm sóc anh chu đáo. 

Dòng trạng thái gây chú ý của bà xã Công Lý, một sao Việt nhanh chóng để lại bình luận động viên - Ảnh 9
Khoảng thời gian sống chung với bà xã, Công Lý từng chia sẻ rất hạnh phúc vì có người hỗ trợ hình ảnh, chăm sóc anh chu đáo.
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Từ khóa:   hậu trường Công Lý bà xã Công Lý

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