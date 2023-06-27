Bà xã NSND Công Lý bất ngờ 'bóc phốt' chồng, tiết lộ tính cách thay đổi sau bạo bệnh

Hậu trường 27/06/2023 10:26

Sau biến cố sức khỏe, tâm lý của 'cô Đẩu' cũng theo đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Biến cố đột quỵ năm 2022 của NSND Công Lý khiến khán giả lo lắng. Theo đó, bà xã Ngọc Hà cũng thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng trên trang cá nhân.

Sau thời gian dài tạm ngưng công việc để tập trung điều trị bệnh, sức khoẻ hiện tại của NSND Công Lý có nhiều chuyển biến tích cực, anh đã và đang dần dần trở lại với nghệ thuật.

Mới đây, trên trang cá nhân bà xã NSND Công Lý đăng tải hình ảnh nam nghệ sĩ với sắc thái vui vẻ kèm dòng chia sẻ: "Cả mạng xã hội tập trung vào “ai đồ” xem BLACKPINK còn tui tập trung vào anh này thôi ạ. Dạo này hay hờn, hay dỗi, dễ bị tổn thương".

Bà xã NSND Công Lý bất ngờ 'bóc phốt' chồng, tiết lộ tính cách thay đổi sau bạo bệnh - Ảnh 1
Dòng trạng thái cùng biểu cảm vui vẻ của NSND Công Lý được bà xã Ngọc Hà chia sẻ.

Như Ngọc Hà chia sẻ, có thể thấy sau khi bị bệnh tâm lý của "cô Đẩu" có nhiều thay đổi. Bởi, trước đây nam nghệ sĩ đi lại nhiều, được làm công việc yêu thích, thời gian này mọi sinh hoạt, công việc đều thay đổi khiến tâm trạng, tính cách của anh cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, NSND Công Lý vẫn luôn giữ được năng lượng lạc quan, cố gắng tập luyện phục hồi sức khoẻ theo từng ngày.

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời động viên tới hai vợ chồng.

Bà xã NSND Công Lý bất ngờ 'bóc phốt' chồng, tiết lộ tính cách thay đổi sau bạo bệnh - Ảnh 2
Cộng đồng mạng gửi lời chúc sức khỏe tới NSND Công Lý, mong anh sớm hồi phục.

Sức khoẻ của NSND Công Lý đã ngày càng thiện hơn rất nhiều. NSND Công Lý vẫn hàng ngày tích cực tập luyện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Mọi hoạt động của anh đều được bà xã cập nhật trên mạng xã hội.

NSND Công Lý gặp sự cố trượt ngã tại nhà riêng vào tháng 7/2021 và mất thời gian dài để hồi phục. Sau đó, vì sức khỏe yếu nên NSND Công Lý từng không thể đi diễn một thời gian dài.

Bà xã NSND Công Lý bất ngờ 'bóc phốt' chồng, tiết lộ tính cách thay đổi sau bạo bệnh - Ảnh 3
Công Lý tích cực tập luyện vật lý trị liệu.
Bà xã NSND Công Lý bất ngờ 'bóc phốt' chồng, tiết lộ tính cách thay đổi sau bạo bệnh - Ảnh 4
Sức khỏe của anh đã có nhiều tiến triển tốt hơn.

Hiện nam nghệ sĩ đã có thể tự sinh hoạt hàng ngày nhưng sức khỏe vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, vẫn cần tập vật lý trị liệu cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên.

Nhiều tháng qua, bà xã Công Lý thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng sau thời gian chữa bệnh để mọi người yêu thương an tâm hơn.

Bà xã NSND Công Lý bất ngờ 'bóc phốt' chồng, tiết lộ tính cách thay đổi sau bạo bệnh - Ảnh 5
Bà xã Ngọc Hà là người luôn ở bên Công Lý suốt thời gian anh gặp biến cố.

Hồi đầu năm Công Lý cùng với bà xã đã đi sang Nhật Bản để chữa trị bệnh tình. Theo chia sẻ của Ngọc Hà, nhờ sự nỗ lực của bản thân và biết phối hợp với bác sĩ nên tình trạng sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện tại, sức khỏe của nam nghệ sĩ có nhiều chuyển biến khả quan. Giữa tháng 4, nam nghệ sĩ còn có thể tham gia diễn vở "Tinh thần thể dục" cùng các đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Bà xã cho biết, Công Lý háo hức, phấn khích khi quay trở lại tập luyện cùng đồng nghiệp. "Được trở lại sân khấu, tập luyện cùng những người đồng nghiệp thân thiết, tinh thần anh Lý rất vui", cô nói.

Vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, NSND Công Lý cũng bất ngờ xuất hiện trong chương trình Táo Quân khiến khán giả bất ngờ. Chỉ xuất hiện rất ngắn ngủi nhưng khán giả vẫn vui mừng vì tình hình sức khỏe của anh đã có chuyển biến tốt.

Bà xã NSND Công Lý bất ngờ 'bóc phốt' chồng, tiết lộ tính cách thay đổi sau bạo bệnh - Ảnh 6
Lần hiếm hoi xuất hiện trên sân khấu của NSND Công Lý sau khi gặp biến cố về sức khỏe.

Tháng 7/2022, NSND Công Lý tái xuất màn ảnh nhỏ với vai chồng của Vân Dung và cũng là bố ruột của Lã Thanh Huyền, bố vợ của Việt Anh trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".

Dù các vai diễn của ông có thời lượng không nhiều, nhưng được thấy hình ảnh quen thuộc của NSND Công Lý khiến người hâm mộ vui mừng.

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