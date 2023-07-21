Nhật Kim Anh chính thức lên tiếng việc lên xe hoa lần 2, còn mời khán giả đến 'ăn cưới'!

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn truyền thông. Không ít người gửi lời chúc mừng đến ca sĩ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc sau những trắc trở. Đồng thời, người hâm mộ cũng truy lùng danh tính "chồng sắp cưới" của nữ ca sĩ.

Những ngày qua, Nhật Kim Anh gây xôn xao với nghi vấn lên xe hoa lần 2. Bởi trên trang cá nhân, nữ ca sĩ "Thà người đừng hứa" bất ngờ đăng tải hình ảnh đeo nhẫn đôi kèm dòng chia sẻ úp mở về thời gian tổ chức hôn lễ: "Ngày mai chính thức trở thành ngày của đôi ta! Cảm ơn anh và cả nhà đã dành điều bất ngờ đặc biệt này cho Kim Huê (tên thật Nhật Kim Anh)".

Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, giọng ca sinh năm 1985 cho biết, nhiều khán giả trông đợi mình sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên, lúc này cô chỉ muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho công việc và lo gia đình.

Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ tiết lộ đây chỉ là hình ảnh trong MV ca nhạc mới ra mắt và gửi lời xin lỗi đến khán giả, khẳng định nếu một ngày có tin vui, cô sẽ thông báo đến mọi người. Cô viết trên trang cá nhân: "Mời cả nhà đi ăn cưới của em nè. Xin lỗi đã làm khán giả hiểu lầm. Xin thứ lỗi cho em nhé".

“Còn gì sung sướng hơn với một người nghệ sĩ khi được khán giả quan tâm, dành nhiều tình cảm. Tôi không đoán được tương lai nhưng tin vào duyên phận. Đến một lúc nào đó tôi hy vọng kết hôn và sẽ thông báo tin vui tới khán giả” - cô nói.

Vừa qua, Nhật Kim Anh cũng vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ TiTi

Nhật Kim Anh cho biết hiện cô dành hầu hết thời gian cho công việc kinh doanh và vun đắp tình cảm với cậu con trai nhỏ. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn xác định nghệ thuật là đam mê cả đời nên chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Khi sắp xếp được lịch trình, cô liền bắt tay thực hiện các dự án để gửi đến mọi người.

“Tôi đang nỗ lực làm việc hết công suất để dành sự bất ngờ cho khán giả. Trong đó, một dự án phim và một MV sẽ trình làng trong những tháng cuối năm nay. Tôi hy vọng sẽ nhận được tình yêu thương bền vững của mọi người sau nhiều năm làm nghề” - cô chia sẻ.

Nhật Kim Anh cho biết hiện cô dành hầu hết thời gian cho công việc kinh doanh và vun đắp tình cảm với cậu con trai nhỏ

Trước đó, hậu ly hôn của Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc không mấy tốt đẹp khi cả 2 liên tục đấu tố nhau để giành quyền nuôi con. Sau thời gian đằng đẵng đối đầu thì hiện tại, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã hòa giải và cùng nhau chăm sóc con trai khôn lớn. Cả 2 xem nhau như những người bạn và không ngần ngại cùng nhau đưa quý tử đi du lịch nước ngoài hay gặp gỡ nhau vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định không tái hợp vì "làm bạn vui hơn".

Sau thời gian đằng đẵng đối đầu thì hiện tại, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã hòa giải và cùng nhau chăm sóc con trai khôn lớn

Chia sẻ với truyền thông về quyết định hòa giải với chồng cũ, Nhật Kim Anh từng cho biết, cô không còn cảm giác bức xúc của lần thua kiện cách đây 2 năm: "Tòa xử tôi thắng hay thua cũng được. Tôi và anh Lộc đã thống nhất sẽ không ra tòa, không tranh chấp quyền nuôi con nữa. Tôi bằng lòng để con tiếp tục sống cùng ba và ông bà nội.

Vì một câu nói của con trai đã làm tôi thức tỉnh. Hôm đó, tôi gọi Facetime cho con. Sau khi hai mẹ con nói chuyện, tôi và anh Lộc trao đổi việc cho con ở Cần Thơ hay Sài Gòn. Bất chợt, cu Tin hét lên: "Ba mẹ đừng giành con nữa. Con mệt lắm rồi". Có thể, con hiểu chuyện và biết suy nghĩ hơn tuổi lên 7.

Trước đây, tôi đệ đơn kiện vì chồng cũ ngăn cản tôi gặp con. Tôi làm tất cả vì muốn bảo vệ quyền làm mẹ của mình, để cho con có hơi ấm của mẹ. Nhưng giờ tôi nhận ra mọi thứ không quan trọng bằng tinh thần của con. Điều cu Tin muốn nhất là có cả ba và mẹ. Tôi không muốn con ức chế tâm lý, đi với ba lo cho mẹ, đi với mẹ sợ ba không vui".