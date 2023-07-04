Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu?

Hậu trường 04/07/2023 13:02

Trong các bức ảnh chụp chung, cả 2 thường xuyên dành nhiều biểu cảm ngọt ngào, tình tứ bên nhau.

Thời gian qua, thông tin doanh nhân Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới thu hút nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên bạn gái. Không chỉ vậy, anh còn đưa cả con trai đi cùng trong những chuyến du lịch với người này.

Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 1
Thời gian qua, thông tin doanh nhân Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh có bạn gái mới thu hút nhiều sự quan tâm

Mới đây, Bửu Lộc tiếp tục đăng tải loạt ảnh du lịch cùng con trai Bửu Long. Đáng chú ý, trong loạt ảnh lần này, danh tính bạn gái mới của nam doanh nhân cũng gây chú ý và nhiều người cho rằng đây chính là Bella Mai - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ thế giới, đồng thời cũng là diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt.

Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 2
Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 3
Danh tính bạn gái mới của Bửu Lộc được cho rằng chính là Bella Mai - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ thế giới, đồng thời cũng là diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt.

Trong các bức ảnh chụp chung, cả 2 thường xuyên dành nhiều biểu cảm ngọt ngào, tình tứ bên nhau. Không chỉ vậy, khi được một người bạn nhắn nhủ chuyện gặp mặt, Bửu Lộc cũng không ngần ngại "tag" tên Bella Mai vào bài viết.

Trên trang cá nhân của Bửu Lộc hay Bella Mai, cả hai đều check-in tại những địa điểm du lịch giống nhau, chính điều này khiến dân tình đặt nghi vấn cặp đôi đang hẹn hò. 

Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 4
Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 5
Trên trang cá nhân của Bửu Lộc hay Bella Mai, cả hai đều check-in tại những địa điểm du lịch giống nhau

Chia sẻ với truyền thông về nghi vấn hẹn hò với chồng cũ Nhật Kim Anh, Bella Mai cho biết: "Tôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của bản thân mình. Đến một thời điểm thích hợp, mọi thứ tốt đẹp tôi sẽ thông báo đến quý khán giả".

Trước đó, đúng ngày Valentine vừa qua, chồng cũ Nhật Kim Anh bất ngờ công khai ảnh bên một cô gái cực nóng bỏng. Trong khi Bửu Lộc diện sơ mi trắng cực bảnh bao thì cô gái này lại diện đầm cúp ngực sexy. Cả hai còn không ngại khóa môi nhau ngọt ngào. 

Cho đến gần đây, khi đưa quý tử đi du lịch, doanh nhân Bửu Lộc đã thoải mái khoe dung mạo của người yêu. Nửa kia của Bửu Lộc sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng thanh mảnh.

Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 6
Trước đó, đúng ngày Valentine vừa qua, chồng cũ Nhật Kim Anh bất ngờ công khai ảnh bên một cô gái cực nóng bỏng

Nói về Bella Mai, theo tìm hiểu, nữ diễn viên sinh năm 1993 sở hữu khuôn mặt ưa nhìn cùng chiều cao 1m68 với số đo ba vòng 84 - 60 - 90 cm. Để duy trì vóc dáng, nữ diễn viên rất chăm chỉ tập luyện thể thao.

Cô là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình miền Nam với các bộ phim như: Nếu còn có ngày mai, Trà táo đỏ (phần 2), Sông phố nhà ghe,... Bạn bè, đồng nghiệp đánh giá Bella Mai là cô gái chăm chỉ làm việc, miệt mài đóng phim.

Nữ diễn viên "Nếu còn có ngày mai" từng cho biết, dù có sự nghiệp ổn định, cuộc sống đủ đầy nhưng cô vẫn miệt mài làm việc để báo hiếu bố mẹ và giúp đỡ anh chị em trong nhà. Năm 2020, Bella Mai từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần sau khi phát hiện khối u ở ngực và phải mổ. 

Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 7
Nữ diễn viên sinh năm 1993 sở hữu khuôn mặt ưa nhìn cùng chiều cao 1m68 với số đo ba vòng 84 - 60 - 90 cm
Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 8
Bella Mai là diễn viên truyền hình có tiếng, chuyên vào vai có số phận cay nghiệt trong các phim như: "Mùa oải hương năm ấy", "Mặn hơn muối", "Nếu còn có ngày mai",... Cô được khán giả đặt biệt danh “nữ hoàng nước mắt” của màn ảnh Việt.

Doanh nhân Bửu Lộc từng được biết đến nhiều hơn sau ồn ào tranh giành quyền nuôi con hậu ly hôn. Hiện tại, Nhật Kim Anh quyết định để con trai - bé Bửu Long sống cùng bố ở Cần Thơ. Nữ ca sĩ cho biết mỗi tuần cô đều dành thời gian xuống Cần Thơ để thăm con, thậm chí có tuần cô còn xuống hai lần, chỉ là Nhật Kim Anh không chia sẻ lên mạng xã hội. 

Hé lộ danh tính bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh: Là diễn viên quen mặt của phim miền Nam, từng đoạt giải Á hậu? - Ảnh 9
Hiện tại Nhật Kim Anh và chồng cũ có thể thoải mái làm bạn, cùng nhau trao đổi, trò chuyện các vấn đề liên quan đến con cái

Nhật Kim Anh và chồng cũ có thể thoải mái làm bạn, cùng nhau trao đổi, trò chuyện các vấn đề liên quan đến con cái. Cả hai cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cùng nhau ăn uống, đi chơi cùng con trai chung. 

Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ!

Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ!

Diện mạo bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

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