Nhật Kim Anh rạng rỡ khoe thành quả của con trai cưng, hiếm hoi thân thiết với chồng cũ vì lí do này

Nhật Kim Anh đã chia sẻ loạt ảnh trong ngày lễ tổng kết năm học tại trường của con trai ở Cần Thơ.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nhật Kim Anh đã chia sẻ loạt ảnh trong ngày lễ tổng kết năm học tại trường của con trai ở Cần Thơ. Nữ diễn viên không giấu được niềm vui và bày tỏ: "Hôm nay đi dự lễ tổng kết của cục vàng! Năm nay em ấy được 3 giấy khen và 1 giấy khen ISMART ENGLISH. Không biết sẽ thưởng cho ẻm gì đây. Chắc lại một chuyến du lịch nữa cục cưng héng".
Tuy nhiên, không xuất hiện một mình, Nhật Kim Anh chung khung ảnh với chồng cũ trong ngày vui của quý tử. Cả hai không ngại thân thiết và tạo nên một bức ảnh gia đình trọn vẹn vì con trai cưng. Nhìn họ trông hệt như một tổ ấm trọn vẹn khiến bao người vừa xuýt xoa vừa tiếc nuối. Bé Bửu Long tươi cười rạng rỡ và ghi điểm vì sự bụ bẫm đáng yêu hết nấc.
Trước đó, Bửu Lộc kết hôn với Nhật Kim Anh năm 2014, có một con trai chung chào đời năm 2015. Quý tử được cặp đôi đặt tên Bửu Long, tên thân mật là Tin. Tuy nhiên, vợ chồng Nhật Kim Anh đường ai nấy đi chỉ sau vài năm chung sống, nữ diễn viên nhường quyền nuôi con cho chồng cũ.
Một thời gian sau, Nhật Kim Anh liên tục đăng đàn tố Bửu Lộc và nhà chồng cũ gây khó dễ trong việc thăm nom. Cùng với đó là cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 năm của nữ diễn viên, nhằm giành lại quyền nuôi con.
Tuy nhiên, sau 3 năm kiện tụng, vụ án của Nhật Kim Anh quay về điểm xuất phát, khi được tuyên xét xử lại từ đầu. Thay vì tiếp tục, Nhật Kim Anh quyết định dừng lại cùng chồng cũ, tìm được tiếng nói chung với mong muốn tốt nhất cho sự phát triển của con trai. Cả hai cũng thoải mái đi du lịch cùng nhau, chia sẻ hình ảnh đối phương lên mạng xã hội. Song khi được hỏi chuyện tái hợp, Nhật Kim Anh và chồng cũ đều bác bỏ, cho biết giữ mối quan hệ văn minh, làm bạn vì con.