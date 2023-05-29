Nhật Kim Anh rạng rỡ khoe thành quả của con trai cưng, hiếm hoi thân thiết với chồng cũ vì lí do này

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nhật Kim Anh đã chia sẻ loạt ảnh trong ngày lễ tổng kết năm học tại trường của con trai ở Cần Thơ. Nữ diễn viên không giấu được niềm vui và bày tỏ: "Hôm nay đi dự lễ tổng kết của cục vàng! Năm nay em ấy được 3 giấy khen và 1 giấy khen ISMART ENGLISH. Không biết sẽ thưởng cho ẻm gì đây. Chắc lại một chuyến du lịch nữa cục cưng héng".

Tuy nhiên, không xuất hiện một mình, Nhật Kim Anh chung khung ảnh với chồng cũ trong ngày vui của quý tử. Cả hai không ngại thân thiết và tạo nên một bức ảnh gia đình trọn vẹn vì con trai cưng. Nhìn họ trông hệt như một tổ ấm trọn vẹn khiến bao người vừa xuýt xoa vừa tiếc nuối. Bé Bửu Long tươi cười rạng rỡ và ghi điểm vì sự bụ bẫm đáng yêu hết nấc.