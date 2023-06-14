Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ!

Hậu trường 14/06/2023 13:45

Diện mạo bạn gái mới của chồng cũ Nhật Kim Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc từng có một thời gian dài tranh giành quyền nuôi con vô cùng gay gắt, thu hút không ít sự quan tâm của người hâm mộ. Sau đó khi thấy quý tử bày tỏ sự buồn bã vì bố mẹ đối đầu nhau nên cả hai đã quyết định hóa giải mâu thuẫn và kết nối trở lại, làm bạn bè để cùng chăm sóc con trai. 

Cả 2 cũng không ngần ngại đứng chung khung hình hay cùng nhau đi du lịch trong những dịp đặc biệt của con trai. Nhật Kim Anh cũng tiết lộ không còn bức xúc trong những lần thua kiện trước đây. Cô tâm sự: "Tòa xử tôi thắng hay thua cũng được. Tôi và anh Lộc đã thống nhất sẽ không ra tòa, không tranh chấp quyền nuôi con nữa. Tôi bằng lòng để con tiếp tục sống cùng ba và ông bà nội.

Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ! - Ảnh 1
Sau thời gian đấu tố nhau, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã quyết định hóa giải mâu thuẫn và kết nối trở lại, làm bạn bè để cùng chăm sóc con trai. 

Sự thân mật của Nhật Kim Anh và chồng cũ khiến dân tình không ít lần đồn đoán cả 2 "gương vỡ lại lành". Tuy nhiên, đúng ngày Valentine vừa qua, trên trang cá nhân, chồng cũ Nhật Kim Anh bất ngờ công khai ảnh bên một cô gái cực nóng bỏng. Trong khi Bửu Lộc diện sơ mi trắng cực bảnh bao thì cô gái này lại diện đầm cúp ngực sexy. Cả hai còn không ngại khóa môi nhau ngọt ngào. Dù khoe bạn gái nhưng chồng cũ Nhật Kim Anh vẫn giấu mặt đối phương.

Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ! - Ảnh 2
Đúng ngày Valentine vừa qua, trên trang cá nhân, chồng cũ Nhật Kim Anh bất ngờ công khai ảnh bên một cô gái cực nóng bỏng

Cho đến mới đây, doanh nhân Bửu Lộc lại bất ngờ đăng tải loạt ảnh đưa con trai đi biển du lịch ở một resort sang trọng ở Cam Ranh. Quý tử Bửu Long bụ bẫm đáng yêu. Cậu bé hào hứng trải nghiệm các trò chơi thú vị cùng với bố mình ở bãi biển và khu vui chơi nước.

Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ! - Ảnh 3
Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ! - Ảnh 4
Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ! - Ảnh 5
Doanh nhân Bửu Lộc lại bất ngờ đăng tải loạt ảnh đưa con trai đi biển du lịch ở một resort sang trọng ở Cam Ranh. Quý tử Bửu Long bụ bẫm đáng yêu

Điều chú ý là trong chuyến du lịch này, Bửu Lộc còn dắt bạn gái mới theo cùng. Không chỉ vậy, chồng cũ Nhật Kim Anh đã thoải mái khoe dung mạo của người yêu. Nửa kia của Bửu Lộc sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng thanh mảnh.Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ! - Ảnh 6

Chồng cũ Nhật Kim Anh đưa con trai đi du lịch hè cùng bạn gái mới, diện mạo nửa kia lần đầu được hé lộ! - Ảnh 7
Điều chú ý là trong chuyến du lịch này, Bửu Lộc còn dắt bạn gái mới theo cùng. Không chỉ vậy, chồng cũ Nhật Kim Anh đã thoải mái khoe dung mạo của người yêu

Hình ảnh lập tức thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Bên dưới bình luận, khán giả gửi lời chúc đến cặp đôi "trai tài gái sắt". Họ còn cho rằng mối quan hệ giữa bạn gái mới và con trai Bửu Lộc khá tốt nên mới có thể đi du lịch chung như vậy.

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