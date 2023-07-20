MC Hoàng Linh U40 bầu vượt mặt vẫn thả dáng trên giày cao gót, cách ăn mặc chuẩn chỉnh nhưng rất sang

Dù mang thai ở độ tuổi cận kề 40, bụng bầu cũng đã vượt mặt, MC Hoàng Linh vẫn chăm chỉ đi làm và khoe dáng nuột nà.

Nguyễn Hoàng Linh (MC Hoàng Linh, sinh năm 1985) được biết đến là trong những gương mặt MC quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Cô nàng khá cởi mở chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân và luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Thời gian gần đây, nữ MC còn nhận được đông đảo sự chú ý khi chia sẻ thông tin mang thai lần 2 ở độ tuổi 37. MC Hoàng Linh hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là đồng nghiệp cũ Dù làm "mẹ ỏng" ở độ tuổi không còn quá trẻ nhưng MC Hoàng Linh vẫn luôn giữ được sự nhiệt huyết với công việc và sự rạng rỡ về ngoại hình. Dù bụng bầu đã to vượt mặt thế nhưng Cựu MC Chúng Tôi Là Chiến Sĩ vẫn luôn chăm chỉ lên sóng. Và mỗi lần xuất hiện trên sóng nhà Đài, cô luôn xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ cùng những trang phục trẻ trung, nổi bật.

Ảnh minh họa: Dù mang thai ở độ tuổi cận kề 40, bụng bầu cũng đã vượt mặt, MC Hoàng Linh vẫn chăm chỉ đi làm. Có thể thấy, trong thời gian thai kì, nữ MC tăng cân rõ rệt, thế nhưng vẫn rất rạng rỡ, một phần vì cô luôn có chồng bên cạnh chia sẻ, động viên. Đây là lần mang thai thứ hai của Hoàng Linh, trước đó cô từng kết hôn với MC Trung Nghĩa và có với nhau hai cậu con trai sinh đôi. Tuy nhiên, cả hai đã "đường ai nấy đi" sau 10 năm chung sống. Có thể thấy, bà mẹ 3 con dù bầu bí nhưng vẫn luôn giữ được sự lạc quan và tinh thần tích cực. Nữ MC cũng luôn quan niệm dù mang bầu vẫn phải xinh. "Bầu bí vào rồi cứ phải tìm vui bằng mọi cách các chị em nhé.

Ở những tháng giữa của thai kỳ, MC Hoàng Linh thường lên sóng với những chiếc váy với form dáng rộng rãi thoải mái. Là gương mặt gắn liền với chương trình Chúng tôi là chiến sĩ, Hoàng Linh là một trong những MC có lượng fan khá lớn. Cô khá cởi mở chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân và luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Hoàng Linh có hai con trai đầu lòng song sinh vô cùng đáng yêu. Hoàng Linh có hai con trai đầu lòng song sinh vô cùng đáng yêu. "Tròn 10 năm mới được quay trở lại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong vai trò...nữ chính" - câu trích trong bài viết thông báo tin vui mang bầu lần này của Hoàng Linh trên trang cá nhân - "Cảm ơn em vì đã là lý do để 2 anh Gabon quyết tâm 'làm người lớn', tự lập hơn, giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Tóm lại là cả nhà mình mong em từng ngày... Yêu em vô cùng!". Bên cạnh những kiểu váy rộng, MC Hoàng Linh cũng ưa chuộng cách mix & match với quần vải ống suông và áo thun co giãn. Ngày thường, cựu MC Chúng Tôi Là Chiến Sĩ cũng yêu thích những chiếc váy thun. Dù ôm sát cơ thể nhưng với chất liệu co giãn, những item này sẽ mang đến cho các mẹ bầu sự thoải mái, lại giúp vóc dáng trông gọn hơn, không quá "lùm xùm". Những khi đóng vai trò sản xuất, ở phía hậu đài, nữ MC thoải mái hơn trong cách ăn mặc. Cô cũng chọn giày dép đế thấp để đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Những khi đóng vai trò sản xuất, ở phía hậu đài, nữ MC thoải mái hơn trong cách ăn mặc.

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