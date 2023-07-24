Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ

Khánh Thi được ông xã Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi trước khi 'lâm bồn'.
- Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé'
- Không chỉ có quý tử tài năng, ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển cũng bộc lộ khả năng vũ đạo và thần thái tự tin hơn hẳn bố mẹ
Khánh Thi và Phan Hiển đã cặp đôi lệch tuổi có chuyện tình ngọt ngào trong showbiz Việt. Cả hai có 13 năm gắn kết, đã đăng kí kết hôn từ lâu nhưng chỉ mới tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Sự kiện trọng đại được trang hoàng như một đám cưới trong truyện cưới cổ tích với hơn 1.000 khách mời tham dự. Cả hai từng nhiều lần thẳng thắn bày tỏ không có ý định tổ chức đám cưới rình rang vì lo ngại tốn kém và quan trọng hơn là có chung suy nghĩ chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là đủ.
Trước đó, Khánh Thi và Phan Hiển đã có với nhau 2 con là quý tử Kubi Minh Cường và ái nữ Anna Vương Diễm. Hơn 3 tháng sau đám cưới ngọt ngào, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai lần 3. Khánh Thi nhiều lần bày tỏ mong muốn có thêm con để gia đình thêm vui cửa vui nhà vào thời gian trước đây. Tuy nhiên ở thời điểm này hai vợ chồng cô đều đang vướng bận với công việc kinh doanh riêng cũng như kế hoạch tập huấn và thi đấu của Phan Hiển. Dẫu vậy, khi biết mình đã mang bầu đứa con thứ 3, Khánh Thi gần như vỡ òa vì hạnh phúc.
Vào những tháng cuối thai kỳ, Khánh Thi dành nhiều thời gian để du lịch nghỉ dưỡng cùng ông xã Phan Hiển. Mới đây, cặp đôi vừa có chuyến đi thú vị cùng bạn bè tại Trung Quốc. Trưa ngày 24/7, Khánh Thi đã nhanh chóng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và ngọt ngào. Trong loạt ảnh, Khánh Thi diện trang phục vô cùng nổi bật. Nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào của Kcô khiến Phan Hiển 'chìm nghỉm' khi đứng bên cạnh.
Điều đáng chú ý, dù đang ở tuổi 41 nhưng Khánh Thi vẫn giữ được năng lượng tươi trẻ và năng động trong khi mang thai. Dân tình bày tỏ đây là điều mà hiếm có mẹ bầu nào thực hiện được, dành vô số lời chúc phúc kèm cầu bình an cho mẹ bầu. Ở lần mang thai này, cô từng tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại vì bản thân đã khá lớn tuổi. May mắn thay, Phan Hiển luôn ân cần chăm sóc, chiều chuộng vợ.