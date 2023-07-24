Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ

Hậu trường 24/07/2023 20:21

Khánh Thi được ông xã Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi trước khi 'lâm bồn'.

Khánh Thi và Phan Hiển đã cặp đôi lệch tuổi có chuyện tình ngọt ngào trong showbiz Việt. Cả hai có 13 năm gắn kết, đã đăng kí kết hôn từ lâu nhưng chỉ mới tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Sự kiện trọng đại được trang hoàng như một đám cưới trong truyện cưới cổ tích với hơn 1.000 khách mời tham dự. Cả hai từng nhiều lần thẳng thắn bày tỏ không có ý định tổ chức đám cưới rình rang vì lo ngại tốn kém và quan trọng hơn là có chung suy nghĩ chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là đủ.

Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 1
Khánh Thi và Phan Hiển đã cặp đôi lệch tuổi có chuyện tình ngọt ngào trong showbiz Việt.
Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 2
Cả hai có 13 năm gắn kết, đã đăng kí kết hôn từ lâu nhưng chỉ mới tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022.

Trước đó, Khánh Thi và Phan Hiển đã có với nhau 2 con là quý tử Kubi Minh Cường và ái nữ Anna Vương Diễm. Hơn 3 tháng sau đám cưới ngọt ngào, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai lần 3. Khánh Thi nhiều lần bày tỏ mong muốn có thêm con để gia đình thêm vui cửa vui nhà vào thời gian trước đây. Tuy nhiên ở thời điểm này hai vợ chồng cô đều đang vướng bận với công việc kinh doanh riêng cũng như kế hoạch tập huấn và thi đấu của Phan Hiển. Dẫu vậy, khi biết mình đã mang bầu đứa con thứ 3, Khánh Thi gần như vỡ òa vì hạnh phúc.

Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 3
Trước đó, Khánh Thi và Phan Hiển đã có với nhau 2 con là quý tử Kubi Minh Cường và ái nữ Anna Vương Diễm.
Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 4
Hơn 3 tháng sau đám cưới ngọt ngào, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai lần 3. 

Vào những tháng cuối thai kỳ, Khánh Thi dành nhiều thời gian để du lịch nghỉ dưỡng cùng ông xã Phan Hiển. Mới đây, cặp đôi vừa có chuyến đi thú vị cùng bạn bè tại Trung Quốc. Trưa ngày 24/7, Khánh Thi đã nhanh chóng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc và ngọt ngào. Trong loạt ảnh, Khánh Thi diện trang phục vô cùng nổi bật. Nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào của Kcô khiến Phan Hiển 'chìm nghỉm' khi đứng bên cạnh.

Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 5
Vào những tháng cuối thai kỳ, Khánh Thi dành nhiều thời gian để du lịch nghỉ dưỡng cùng ông xã Phan Hiển.
Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 6
Mới đây, cặp đôi vừa có chuyến đi thú vị cùng bạn bè tại Trung Quốc.
Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 7
Trong loạt ảnh, Khánh Thi diện trang phục vô cùng nổi bật.
Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 8
Nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào của Kcô khiến Phan Hiển 'chìm nghỉm' khi đứng bên cạnh.

Điều đáng chú ý, dù đang ở tuổi 41 nhưng Khánh Thi vẫn giữ được năng lượng tươi trẻ và năng động trong khi mang thai. Dân tình bày tỏ đây là điều mà hiếm có mẹ bầu nào thực hiện được, dành vô số lời chúc phúc kèm cầu bình an cho mẹ bầu. Ở lần mang thai này, cô từng tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại vì bản thân đã khá lớn tuổi. May mắn thay, Phan Hiển luôn ân cần chăm sóc, chiều chuộng vợ. 

Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 9
Điều đáng chú ý, dù đang ở tuổi 41 nhưng Khánh Thi vẫn giữ được năng lượng tươi trẻ và năng động trong khi mang thai.
Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 10
Dân tình bày tỏ đây là điều mà hiếm có mẹ bầu nào thực hiện được, dành vô số lời chúc phúc kèm cầu bình an cho mẹ bầu.
Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ - Ảnh 11
Ở lần mang thai này, cô từng tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại vì bản thân đã khá lớn tuổi. May mắn thay, Phan Hiển luôn ân cần chăm sóc, chiều chuộng vợ. 
Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp "vượt cạn" vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà

Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp "vượt cạn" vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà

41 tuổi bầu lần thứ 3 nhưng Khánh Thi vẫn cực xinh tươi và tràn đầy năng lượng.

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Từ khóa:   hậu trường Khánh Thi Phan Hiển Khánh Thi mang thai

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