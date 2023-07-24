Dân tình không khỏi ghen tị với Khánh Thi: Những tháng cuối thai kỳ được Phan Hiển dẫn đi du lịch khắp nơi, tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ

Khánh Thi và Phan Hiển đã cặp đôi lệch tuổi có chuyện tình ngọt ngào trong showbiz Việt. Cả hai có 13 năm gắn kết, đã đăng kí kết hôn từ lâu nhưng chỉ mới tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022. Sự kiện trọng đại được trang hoàng như một đám cưới trong truyện cưới cổ tích với hơn 1.000 khách mời tham dự. Cả hai từng nhiều lần thẳng thắn bày tỏ không có ý định tổ chức đám cưới rình rang vì lo ngại tốn kém và quan trọng hơn là có chung suy nghĩ chỉ cần sống hạnh phúc bên nhau là đủ.

Khánh Thi và Phan Hiển đã cặp đôi lệch tuổi có chuyện tình ngọt ngào trong showbiz Việt.

Cả hai có 13 năm gắn kết, đã đăng kí kết hôn từ lâu nhưng chỉ mới tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022.

Trước đó, Khánh Thi và Phan Hiển đã có với nhau 2 con là quý tử Kubi Minh Cường và ái nữ Anna Vương Diễm. Hơn 3 tháng sau đám cưới ngọt ngào, Khánh Thi bất ngờ thông báo tin vui mang thai lần 3. Khánh Thi nhiều lần bày tỏ mong muốn có thêm con để gia đình thêm vui cửa vui nhà vào thời gian trước đây. Tuy nhiên ở thời điểm này hai vợ chồng cô đều đang vướng bận với công việc kinh doanh riêng cũng như kế hoạch tập huấn và thi đấu của Phan Hiển. Dẫu vậy, khi biết mình đã mang bầu đứa con thứ 3, Khánh Thi gần như vỡ òa vì hạnh phúc.