Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé'

Hậu trường 19/07/2023 20:45

Dù bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn nhảy nhót cực điệu nghệ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Cách đây không lâu, trên trang fanpage chính thức, Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải loạt ảnh cùng các con vui chơi trên biển nhân dịp sinh nhật kiện tướng Phan Hiển hôm 22/6. Đáng chú ý, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Khánh Thi nhảy múa cùng 2 con Kubi - Anna nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người vừa trầm trồ nhưng cũng lo lắng nhắc nhở nữ kiện tướng hạn chế những động tác khó để đảm bảo sự an toàn cho thai nhi. 

Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé' - Ảnh 1

Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé' - Ảnh 2
Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải loạt ảnh cùng các con vui chơi trên biển nhân dịp sinh nhật kiện tướng Phan Hiển hôm 22/6

Có thể thấy, trong đoạn clip, chẳng hề kém cạnh anh trai Kubi, bé Anna cũng thừa hưởng năng khiếu thiên bẩm khi bộc lộ khả năng "con nhà nòi". Anna cực chú tâm vào phần trình diễn của mình và hoàn toàn chiếm trọn spotlight so với anh hai và mẹ. Phong thái tự tin cùng khả năng vũ đạo của bé Anna được người hâm mộ khen ngợi rằng sẽ sớm nối gót mẹ Khánh Thi trong tương lai gần.

Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé' - Ảnh 3

Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé' - Ảnh 4
Khoảnh khắc Khánh Thi nhảy múa cùng 2 con Kubi - Anna nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Bên cạnh đó, Phan Hiển - Khánh Thi cũng được ngưỡng mộ bởi cách dạy con đầy hiện đại, luôn bớt đi một phần công việc để gần gũi với con nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà không chỉ Kubi, bé Anna cũng thông minh, hoạt bát, được phát triển theo hướng tự nhiên. 

Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé' - Ảnh 5

Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé' - Ảnh 6
Dù bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn nhảy nhót cực điệu nghệ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ

Khánh Thi - Phan Hiển hiện đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên 2 người con là Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) và Anna Vương Diễm (sinh năm 2018). Tháng 3 vừa qua, "kiện tướng dancesport" Phan Hiển tiết lộ anh và Khánh Thi hết sức bất ngờ khi sắp đón "thành viên mới" vào năm nay. Dù "vỡ kế hoạch" nhưng cả hai vẫn rất vui mừng và hạnh phúc.  

Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé' - Ảnh 7

Khánh Thi khoe vũ đạo cùng 2 con giữa biển, dân tình lo lắng 'cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến mẹ và bé' - Ảnh 8
Khánh Thi không ngần ngại chia sẻ ảnh chụp cận của bản thân khi đang mang bầu lần 3

Kể từ khi công khai có thành viên thứ 3, Khánh Thi không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh "mẹ bầu" đời thường đến khán giả. Có thể thấy, dù bụng đã khá lớn, Khánh Thi vẫn giữ được vóc dáng, làn da trắng mịn không tỳ vết và nhan sắc vô cùng rạng rỡ trong thời gian thai kỳ. Đáng chú ý, dù bụng bầu vượt mặt, song Khánh Thi vẫn khiến khán giả trầm trồ khi thường xuyên thực hiện vũ đạo cực đỉnh. Nhiều khán giả khen ngợi đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nữ kiện tướng duy trì tốt phong độ về mọi mặt.  

 

Dù bụng bầu to, Khánh Thi vẫn 'bắt trend' nhảy cực uyển chuyển cùng ông xã nhưng netizen lại lo sốt vó vì điều này!

Dù bụng bầu to, Khánh Thi vẫn 'bắt trend' nhảy cực uyển chuyển cùng ông xã nhưng netizen lại lo sốt vó vì điều này!

Dưới phần bình luận đoạn clip, bên cạnh những lời khen cho sự ăn ý của cả hai. Một số netizen khác cũng tỏ ra khá lo lắng với một điều này.

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Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển Khánh Thi khoe vũ đạo

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