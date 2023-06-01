Dù bụng bầu to, Khánh Thi vẫn 'bắt trend' nhảy cực uyển chuyển cùng ông xã nhưng netizen lại lo sốt vó vì điều này!

Dưới phần bình luận đoạn clip, bên cạnh những lời khen cho sự ăn ý của cả hai. Một số netizen khác cũng tỏ ra khá lo lắng với một điều này.

Khánh Thi - Phan Hiển là một trong những cặp đôi thầy trò đáng người mộ của showbiz Việt. Ngoài chuyện tình đẹp, cả hai còn gây ấn tượng khi liên tục gặt hái loạt thành tích dày khủng cho bộ môn Dancesport của Việt Nam. Nhân ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi hào hứng chia sẻ tin vui mang thai con thứ 3 cho ông xã Phan Hiển chỉ sau vài tháng tổ chức đám cưới. Thông tin này lần nữa khiến người hâm mộ vỡ òa vì chuyện tình đẹp của cặp đôi.

Nhân ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi hào hứng chia sẻ tin vui mang thai con thứ 3 cho ông xã Phan Hiển chỉ sau vài tháng tổ chức đám cưới Tuy nhiên mới đây nhất, Khánh Thi lại khiến netizen lo sốt vó khi khoe đoạn clip ngắn kết hợp với ông xã thể hiện vũ đạo. Theo đó, bà xã Phan Hiển thể hiện động tác dancesport vô cùng điêu luyện, uyển chuyển khi đang mang bầu to. Dưới phần bình luận đoạn clip, bên cạnh những lời khen cho sự ăn ý của cả hai. Một số netizen cũng tỏ ra khá lo lắng và cảm thấy nguy hiểm khi Khánh Thi vừa mang bầu, lại vừa nhảy múa, hoạt động mạnh. Ngoài ra, ý kiến khác cũng bênh vực rằng, cặp đôi có chuyên môn ở lĩnh vực nhảy múa thế nên sẽ biết tiết chế để không gây ảnh hưởng cho trẻ.

Dưới phần bình luận đoạn clip, bên cạnh những lời khen cho sự ăn ý của cả hai. Một số netizen cũng tỏ ra khá lo lắng và cảm thấy nguy hiểm khi Khánh Thi vừa mang bầu, lại vừa nhảy múa, hoạt động mạnh Ngay từ nhỏ, 2 nhóc tỳ của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng thừa hưởng khả năng nhảy vượt trội. Trên trang cá nhân, nữ kiện tướng Dancesport cùng thường xuyên chia sẻ những đoạn clip nhảy của các con. Gần đây nhất là đoạn video ghi lại khoảnh khắc ái nữ thể hiện khả năng vũ đạo cực chất khiến Khánh Thi không giấu khỏi sự tự hào: "Người ta giấu nghề chứ bộ. Cô chú xem Anna nhảy nhé". Trên trang cá nhân, nữ kiện tướng Dancesport cùng thường xuyên chia sẻ những đoạn clip nhảy của các con Netizen bày tỏ thích thú với màn trình diễn của nhóc tỳ nhà Khánh Thi Trong đoạn video, dễ dàng nhận thấy Khánh Thi đã chủ động lùi về sau để con gái Anna chiếm trọn "spotlight". Khi bắt đầu phát nhạc, nhóc tỳ ngay lập tức thể hiện sự cảm nhận nhịp điệu đầy nhạy bén. Không dừng lại ở đó, Anna còn dễ dàng thực hiện những động tác trước sự chứng kiến của mẹ. Ngay từ nhỏ, 2 nhóc tỳ của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng thừa hưởng khả năng nhảy vượt trội Ngoài Anna, con trai đầu lòng tên Kubi 8 tuổi của Khánh Thi - Phan Hiển cũng bộc lộ rõ khả năng vũ đạo và nhận được sự chú ý chẳng kém bố mẹ nổi tiếng. Dù nhỏ tuổi, cậu bé đã đạt được những thành tích ấn tượng trong bộ môn dancesport. Theo thông tin mà Khánh Thi đăng tải, năm 2022, con trai của cô cùng bạn diễn đã xuất sắc đạt được 8 huy chương vàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-bung-bau-to-khanh-thi-van-bat-trend-nhay-cuc-uyen-chuyen-cung-ong-xa-nhung-netizen-lai-lo-sot-vo-vi-ieu-nay-587953.html