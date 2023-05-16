Ông xã Khánh Thi nói 'lời ruột gan' khi vợ đang mang bầu khệ nệ, vất vả dẫn đội đi thi SEA Games 32

Hậu trường 16/05/2023 16:49

Khánh Thi đang mang bầu ở tháng thứ 5 nhưng "mẹ bầu" vẫn hết mình đồng hành cùng dancesport Việt Nam ở đại hội năm nay.

Khánh Thi đang mang bầu ở tháng thứ 5 nhưng "mẹ bầu" vẫn hết mình đồng hành cùng dancesport Việt Nam ở đại hội năm nay. Cô mang đến SEA Games 32 nguồn năng lượng tích cực lạc quan với vẻ ngoài tươi tắn, nhan sắc mặn mà ở tuổi 41. 

Mới ddaaay, Phan Hiển thương vợ đang bầu bí vẫn vất vả dẫn đội đi thi đấu. Trên trang cá nhân, anh viết: "Nàng ý đang có em bé nhưng vẫn phải làm tròn vai trò dẫn đội của đội breaking để đi đấu Seagame. Thương nàng ý dễ sợ luôn. Chúc cho đổi tuyển Việt Nam giành được thật nhiều HCV nhé".

Ông xã Khánh Thi nói 'lời ruột gan' khi vợ đang mang bầu khệ nệ, vất vả dẫn đội đi thi SEA Games 32 - Ảnh 1
Phan Hiển thương vợ đang bầu bí vẫn vất vả dẫn đội đi thi đấu

Trước đó, trên trang cá nhân, nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi vừa chia sẻ những hình ảnh khi cô và đội tuyển Dancesport - Breaking Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân ngày 16/5 trong khuôn khổ SEA Games 32. Khánh Thi xuất hiện tại Campuchia với vai trò HLV của đội Dancesport - Breaking Việt Nam. 

Nữ kiện tướng hạnh phúc khi cùng đội góp mặt vào sứ mệnh thiêng liêng của nước nhà. Cô mặc bộ đồ của đoàn thể thao Việt Nam với nụ cười tươi. Khánh thi hạnh phúc: "Chúc mừng đội tuyển Dancesport - Breaking Nữ sáng nay đạt thành 2 tích cao nhất tại SEA Games 32 - Cambodia".

Ông xã Khánh Thi nói 'lời ruột gan' khi vợ đang mang bầu khệ nệ, vất vả dẫn đội đi thi SEA Games 32 - Ảnh 2Ông xã Khánh Thi nói 'lời ruột gan' khi vợ đang mang bầu khệ nệ, vất vả dẫn đội đi thi SEA Games 32 - Ảnh 3
Khánh Thi xinh đẹp đi cổ vũ ĐT bóng đá nữ Việt Nam
Ông xã Khánh Thi nói 'lời ruột gan' khi vợ đang mang bầu khệ nệ, vất vả dẫn đội đi thi SEA Games 32 - Ảnh 4
Khánh Thi đang mang bầu ở tháng thứ 5 nhưng "mẹ bầu" vẫn hết mình đồng hành cùng dancesport Việt Nam ở đại hội năm nay

Sau 13 năm nắm tay nhau, Phan Hiển quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 12/2022 để bù đắp cho Khánh Thi và trao cho cô danh phận chính thức. Muốn biến vợ thành công chúa trong ngày trọng đại, anh đã tự mình lên ý tưởng, chuẩn bị mọi khâu.

Sau đám cưới, tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng gắn bó khăng khít. Cả hai giảm bớt gánh nặng công việc, dành thời gian hơn cho gia đình, chăm lo con cái. Và một lần nữa, Khánh Thi đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo đã mang thai lần 3. Được biết, cặp đôi luôn mong muốn gia đình có thêm thành viên mới và đến hôm nay ước mong đã thành sự thật.

Hiện tại, Phan Hiển tạm gác lại nhiều công việc để chăm lo cho bà xã trong thời gian đầu thai kỳ. Sau đó, anh dự định sẽ chinh phục giải vô địch thế giới và phấn đấu thành một trong ba cặp đấu xuất sắc của khu vực châu Á trong vài năm tới. Người hâm mộ dành những lời chúc tốt đẹp đến gia đình hai kiện tướng dancesport trong đời sống hôn nhân lẫn sự nghiệp thi đấu.

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Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển sao Việt SEA Games 32

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