Chung sống với Khánh Thi 13 năm, Phan Hiển bất ngờ bị lộ bí mật động trời

Phan Hiển gặp nhiều trở ngại trong 48 giờ chăm con mà không có sự hiện diện của Khánh Thi.

Vào tháng 12/2022, Phan Hiển – Khánh Thi tổ chức lễ cưới sau 13 năm chung sống khiến nhiều người vỡ òa vì chuyện tình đẹp như cổ tích. Chính vì độ nổi tiếng, đời sống thường ngày của Phan Hiển - Khánh Thi cũng được khán giả tò mò không kém. Gia đình Phan Hiển - Khánh Thi. Cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong công việc lẫn cuộc sống, Phan Hiển – Khánh Thi đã có với nhau hai nhóc tì đáng yêu: Kubi và Anna. Mới đây, gia đình Phan Hiển - Khánh Thi đã tham gia tập 1 chương trình “Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân” mùa 2.

Tưởng chừng đã chuẩn bị tinh thần, thế nhưng khi nhận thử thách của chương trình thì Phan Hiển lại tỏ ra khá lo lắng khi biết rằng mình sẽ có 48 giờ chăm con mà không có sự hiện diện của vợ. Phan Hiển thử thách chăm 2 con khi không có vợ hỗ trợ Khác với sự hoang mang của Phan Hiển, bà xã Khánh Thi gật đầu đồng ý không do dự. Bé trai đầu lòng Minh Cường (tên thân mật là Kubi) đã có một phát biểu khiến cho mẹ mát lòng mát dạ: "Mẹ đã cực khổ rồi nên ba phải biết để thử cảm giác khổ của mẹ bao nhiêu phần trăm". Về phía mình, Phan Hiển thú nhận khi ở chung với một bé thì có thể trải qua một khoảng thời gian dài nhưng với hai bé thì gần như chưa thể nào vượt qua 2 tiếng đồng hồ, bởi vì hai con khá khắc khẩu nên ở gần nhau sẽ có… “chiến tranh” xảy ra.

Suốt 7 năm qua Phan Hiển chưa một lần vào bếp Phan Hiển thể hiện mình là một người bố chu đáo, người chồng cưng chiều vợ hết mực nhưng có chút vụng về và luống cuống khi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, vì đã 7 năm kể từ lúc con trai đầu lòng ra đời, anh chưa vào bếp. Sự nhớ nhớ quên quên của Phan Hiển khiến cho cả nhà được phen cười ra nước mắt. Bên cạnh đó, Khánh Thi cho biết cô hiện mang thai ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Cô cho hay hiện tại bụng bầu chưa lớn nhưng ốm nghén khá nặng. Ngoại trừ việc bị nghén, mọi thứ còn lại vẫn bình thường, có điều vất vả là hiện tại Khánh Thi đang lo giải thi đấu mới. Riêng Phan Hiển, anh vỡ òa sung sướng khi được lên chức bố lần 3. Sau khi tham gia thử thách, Phan Hiển thấu hiểu được sự vất vả của vợ khi chăm con. Dù mang bầu nhưng Khánh Thi vẫn thoải mái diện những trang phục quyến rũ và thực hiện một số bài tập nhẹ nhàng. Hiện tại cô chuyển sang vai trò làm huấn luyện viên. Cả hai từng gặp nhiều sóng gió dư luận khi công khai tình cảm do khoảng cách tuổi tác nhưng họ cho biết luôn bền chặt, hạnh phúc. Cả hai từng gặp nhiều sóng gió dư luận khi công khai tình cảm do khoảng cách tuổi tác nhưng họ cho biết luôn bền chặt, hạnh phúc. Phan Hiển từng nói: "Khánh Thi hiểu và hy sinh nhiều để hỗ trợ tôi phát triển sự nghiệp. Cô ấy chọn bạn nhảy cho tôi, đốc thúc việc luyện tập. Những điều đó khiến tôi thấy xúc động và trân trọng mối quan hệ của cả hai". Ông xã của Khánh Thi cũng tiết lộ 2 vợ chồng dự định năm sau mới có em bé, nhưng "vỡ kế hoạch", em bé đến với gia đình sớm hơn. Năm 2015, Khánh Thi sinh con trai đầu lòng với Phan Hiển. Đến năm 2018, cặp đôi tiếp tục có thêm một bé gái. Sau nhiều sóng gió, cả 2 đã xây dựng một tổ ấm viên mãn, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào của gia đình./.

Khánh Thi - Phan Hiển 'tình bể bình' tại sự kiện khiến dân tình 'phát hờn' Mới đây, khoảnh khắc 'tình bể bình' của Khánh Thi - Phan Hiển tại một sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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