Cận ngày lâm bồn, Khánh Thi được gia đình nhỏ hộ tống đi nghỉ mát, thần sắc rạng rỡ của mẹ bầu khiến nhiều người ngưỡng mộ!

Dù những tháng cuối thai kỳ, Khánh Thi vẫn giữ được thần sắc rạng ngời, thoải mái khoe dáng bên ông xã Phan Hiển.

Ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi hạnh phúc thông báo mang thai con thứ 3 cho ông xã kém tuổi. Tính đến nay, mẹ bầu đã bước những tháng cuối cùng của thai kì. Trong suốt quá trình mang thai, Khánh Thi luôn gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ không tì vết. Mới đây, nhân dịp nghỉ lễ 2/9, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã có chuyến đi biển nghỉ mát. Đáng chú ý, mẹ bầu Khánh Thi tự tin khoe bụng bầu trong bộ bikini 2 mảnh. Trong loạt ảnh đăng tải, Khánh Thi đều nở nụ cười hạnh phúc và Phan Hiển không quên nâng niu bụng bầu của vợ cực tình cảm.



Mới đây, nhân dịp nghỉ lễ 2/9, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã có chuyến đi biển nghỉ mát Khoảnh khắc khác, hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo. Khánh Thi cùng Phan Hiển còn tạo dáng bằng một động tác khiêu vũ, đúng với phong cách chụp ảnh thường thấy của bộ đôi kiện tướng dancesport nổi tiếng Việt Nam. Trong loạt ảnh đăng tải, Khánh Thi đều nở nụ cười hạnh phúc và Phan Hiển không quên nâng niu bụng bầu của vợ cực tình cảm Trong chuyến đi này còn có hai nhóc tỳ Kubi Minh Cường và Anna Vương Diễm. Có lẽ sắp được lên chức anh chị mà 2 nhóc tì nhà Phan Hiển tỏ ra háo hức khi đặt tay lên bụng mẹ tạo hình trái tim, thể hiện tình yêu và sự mong đợi ngày em bé chào đời.

Có lẽ sắp được lên chức anh chị mà 2 nhóc tì nhà Phan Hiển tỏ ra háo hức khi đặt tay lên bụng mẹ tạo hình trái tim, thể hiện tình yêu và sự mong đợi ngày em bé chào đời Dù cận kề ngày sinh, song bà xã Phan Hiển vẫn giữ được thần sắc tươi trẻ, rạng ngời. Khánh Thi viết: "Nghỉ lễ của gia đình BiNa trước khi vào năm học mới". Bên dưới bài viết, nhiều người hâm mộ không ngừng dành lời khen ngợi cho thần sắc của mẹ bầu và gửi lời chúc cho bà xã Phan Hiển sẽ "vượt cạn thành công". Dù cận kề ngày sinh, song bà xã Phan Hiển vẫn giữ được thần sắc tươi trẻ, rạng ngời Dù trải qua hơn 1 thập kỉ yêu nhau, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn giữ được lửa hạnh phúc. Ở lần mang thai thứ 3, Khánh Thi từng gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại. May mắn thay, suốt thai kỳ cô luôn được chồng bên cạnh đồng hành và chăm sóc. Dù trải qua hơn 1 thập kỉ yêu nhau, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn giữ được lửa hạnh phúc "Không phải 365 ngày ta đều vui hay hạnh phúc. Sẽ có những ngày rất bất ổn về cả tâm lý, cuộc sống công việc và con người. Nhưng nếu luôn có một người động viên bạn lúc bạn cảm thấy trống rỗng, thì nếu ta đủ yêu và nhìn nhận mới thấy rằng người bên ta lúc ta cần là người ta cần trân trọng. I love you ông xã - Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Đang hận cả thế giới thì nhẹ hết cả lòng" - Khánh Thi từng chia sẻ.

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