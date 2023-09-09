Cận ngày lâm bồn, Khánh Thi hiếm hoi tiết lộ thông tin về nhóc tỳ thứ 3 có gương mặt khuôn đúc con đầu lòng

Mới đây nhất, trên trang Tiktok cá nhân, Khánh Thi bất ngờ chia sẻ đoạn video được chồng hộ tống đi khám thai trước khi "vượt cạn".

Ngày 8/3 vừa qua, Khánh Thi hạnh phúc thông báo mang thai con thứ 3 cho ông xã kém tuổi. Tính đến nay, mẹ bầu đã bước những tháng cuối cùng của thai kì. Trong suốt quá trình mang thai, Khánh Thi luôn gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ không tì vết. Tính đến nay, mẹ bầu đã bước những tháng cuối cùng của thai kì Mới đây nhất, trên trang Tiktok cá nhân, Khánh Thi bất ngờ chia sẻ đoạn video được chồng hộ tống đi khám thai trước khi "vượt cạn". Giống nhiều mẹ bầu Vbiz khác, Khánh Thi sẽ sinh con tại một bệnh viện quốc tế lớn ở TP.HCM. Ở hai lần mang thai trước, Khánh Thi đều vô cùng kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về các con.

Khánh Thi chia sẻ đoạn video được chồng hộ tống đi khám thai trước khi "vượt cạn" Tuy nhiên, lần này trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Khánh Thi lần đầu tiết lộ thông tin về nhóc tỳ thứ ba. Theo đó, khi xem bác sĩ siêu âm thai cho vợ, Phan Hiển vui mừng chia sẻ: "Mẹ Thi nói mặt em bé giống Kubi nha". Câu nói này khiến dân tình xôn xao và chia thành hai luồng ý kiến. Một số dân mạng cho rằng, Khánh Thi đang ẩn ý giới tính nhóc tỳ thứ ba là một bé trai, số còn lại cho rằng có thể mẹ bầu chỉ đang nói về việc em bé có những đường nét trên khuôn mặt giống anh hai và "bản sao" hoàn hảo của Phan Hiển. Thế nhưng, đây đều là những suy đoán từ người hâm mộ, thực hư thế nào phải đợi Khánh Thi - Phan Hiển lên tiếng mới rõ. Khi xem bác sĩ siêu âm thai cho vợ, Phan Hiển vui mừng chia sẻ: "Mẹ Thi nói mặt em bé giống Kubi nha" Dù trải qua hơn 1 thập kỉ yêu nhau, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn giữ được lửa hạnh phúc. Ở lần mang thai thứ 3, Khánh Thi từng gây lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại. May mắn thay, suốt thai kỳ cô luôn được chồng bên cạnh đồng hành và chăm sóc.

Suốt thời gian Khánh Thi bầu bí, Phan Hiển luôn chăm sóc, quan tâm và đồng hành cùng vợ "Không phải 365 ngày ta đều vui hay hạnh phúc. Sẽ có những ngày rất bất ổn về cả tâm lý, cuộc sống công việc và con người. Nhưng nếu luôn có một người động viên bạn lúc bạn cảm thấy trống rỗng, thì nếu ta đủ yêu và nhìn nhận mới thấy rằng người bên ta lúc ta cần là người ta cần trân trọng. I love you ông xã - Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Đang hận cả thế giới thì nhẹ hết cả lòng" - Khánh Thi từng chia sẻ.

Mang thai lần 3, Khánh Thi tiết lộ tình trạng sức khoẻ 'đáng lo ngại' ở cuối thai kỳ Bà xã Phan Hiển - Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại ở lần mang thai thứ 3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-ngay-lam-bon-khanh-thi-hiem-hoi-tiet-lo-thong-tin-ve-nhoc-ty-thu-3-co-guong-mat-khuon-uc-con-au-long-615484.html