Khánh Thi xúc động kể lại hành trình sinh con thứ 3: Giấu chuyện vỡ ối để chờ Phan Hiển dạy học, con trai cả lo lắng 'tim sắp rớt ra ngoài'

Trên đường từ nhà đến bệnh viện, Khánh Thi vẫn dặn dò công việc với êkíp. Trong khi đó, Kubi và Anna dứt khoát đòi đi cùng mẹ và liên tục bày tỏ sự lo lắng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh ghi lại hành trình sinh con lần 3 vô cùng xúc động. Theo như tiết lộ, nữ kiện tướng đã hạ sinh con thứ 3 là bé gái vào ngày 9/9: "Chào mừng bé yêu đã đến với ba mẹ và cất tiếng khóc chào đời vào ngày 09/09/2023. Cả nhà yêu con rất nhiều". Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh ghi lại hành trình sinh con lần 3 vô cùng xúc động Kể lại hành trình đi đẻ của mình, Khánh Thi cho biết, sáng ngày 9/9, cô thấy bụng nặng và mệt nhưng vẫn theo Phan Hiển đến trung tâm dancesport vì thích ngắm ông xã dạy học. Đến buổi trưa cùng ngày, cô vỡ ối nhưng không nói với ai. Kinh nghiệm từ hai lần sinh con trai Kubi và con gái Anna giúp cô biết rằng từ vỡ ối đến chuyển dạ mất gần 4 tiếng. Vì thế, cô vẫn không vội vã vào viện mà nằm chờ ông xã kết thúc buổi dạy. Suốt mấy tiếng đó, bà xã Phan Hiển chịu đựng một mình.

Khánh Thi cho biết, sáng ngày 9/9, cô thấy bụng nặng và mệt nhưng vẫn theo Phan Hiển đến trung tâm dancesport vì thích ngắm ông xã dạy học. Đến buổi trưa cùng ngày, cô vỡ ối nhưng không nói với ai Trên đường từ nhà đến bệnh viện, Khánh Thi vẫn dặn dò công việc với êkíp. Trong khi đó, Kubi và Anna dứt khoát đòi đi cùng mẹ và liên tục bày tỏ sự lo lắng. Trên xe di chuyển, cậu cả Kubi còn động viên mẹ: "Mẹ Thi cố lên, tim con sắp rớt ra ngoài rồi". Vào đến viện cũng là lúc những cơn đau đẻ ập đến với Khánh Thi. Cô la làng, kêu không chịu nổi còn Phan Hiển và hai con Kubi - Anna cứ nắm chặt lấy tay cô. Khoảng 5h30 ngày 9/9, Khánh Thi được bác sĩ chỉ định sinh mổ và thấp thoáng nhìn thấy chồng đứng thả tim ngoài cửa. Sau đó, Phan Hiển được cho vào phòng mổ, túc trực bên vợ trong lúc cô vượt cạn.

Phan Hiển được cho vào phòng mổ, túc trực bên vợ trong lúc cô vượt cạn Em bé thứ ba nhà Khánh Thi - Phan Hiển chào đời lúc 18h12 ngày 9/9. Bé gái nặng gần 2,3 kg, khóc oe oe khiến cả nhà vỡ òa. Trong suốt quá trình vợ sinh con, Phan Hiển đã luôn bên cạnh động viên vợ. Đến khi con gái thứ 3 cất tiếng khóc đầu tiên chào đời đã khiến anh và bà xã không kìm được nước mắt vì xúc động. "Thi sinh mổ nên phải gây tê, nhưng vẫn nhận biết được em bé được ra đời thế nào. Một, hai, ba... bé khóc rồi, lại nghe loáng thoáng bác sĩ nói bé cân nặng 2,2kg. Một ai cứ sụt sịt thì ra ông xã khóc, mẹ Thi khóc. Lúc em bé kề áp ngực mẹ là lúc ba Hiển mẹ Thi vỡ òa cảm xúc .Cả nhà yêu em bé, chào đón em bé đến với thế giới này" - Khánh Thi bày tỏ. Em bé thứ ba nhà Khánh Thi - Phan Hiển chào đời lúc 18h12 ngày 9/9. Bé gái nặng gần 2,3 kg, khóc oe oe khiến cả nhà vỡ òa Phan Hiển cũng chia sẻ: "Tiếng khóc đầu đời của con là bài hát hay nhất mà Hiển được nghe, 1 bài hát mà khi nghe làm không kìm được nước mắt. Cảm ơn mẹ Nguyễn Khánh Thi đã hy sinh rất nhiều cho ba Hiển và gửi tặng cho ba món quà tuyệt vời này". Ngay sau khi đăng tải loạt hình ảnh gia đình Khánh Thi - Phan Hiển chào đón thành viên mới đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ dàn sao Việt và người hâm mộ. Ngay sau khi đăng tải loạt hình ảnh gia đình Khánh Thi - Phan Hiển chào đón thành viên mới đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ dàn sao Việt và người hâm mộ Trước đó, Khánh Thi thông báo mang bầu bé thứ ba ngay ngày Quốc tế phụ nữ. Trong thời gian bầu bí, cô chăm chỉ làm việc và giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Dù đã có hai con và chung sống như vợ chồng 7 năm, họ vẫn cảm thấy như "vợ chồng son" sau đám cưới tươi mới hơn khi cùng lên kế hoạch cuộc sống tương lai, chuẩn bị cho việc sinh em bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-thi-xuc-ong-ke-lai-hanh-trinh-sinh-con-thu-3-giau-chuyen-vo-oi-e-cho-phan-hien-day-hoc-con-trai-ca-lo-lang-tim-sap-rot-ra-ngoai-616273.html