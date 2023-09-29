Được ba dẫn đi cắt tóc, con trai của Khánh Thi - Phan Hiển có một hành động khiến dân tình tấm tắc khen ngợi

Hậu trường 29/09/2023 19:55

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã khoe khoảnh khắc ông xã Phan Hiển dẫn con trai Kubi đi cắt tóc. Đáng chú ý, cậu bé có một hành động khiến dân tình tấm tắc khen ngợi.

Gia đình Khánh ThiPhan Hiển nhận được rất nhiều sự chú ý trong giới thể thao và showbiz Việt. Cả hai đều là kiện tướng dancesport nổi tiếng Việt Nam với chuỗi thành tích ‘khủng’ và mối tình cô - trò vượt qua khoảng cách tuổi tác và định kiến cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện Khánh Thi và Phan Hiển đã có 3 người con vô cùng đáng yêu.

Được ba dẫn đi cắt tóc, con trai của Khánh Thi - Phan Hiển có một hành động khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã khoe khoảnh khắc ông xã Phan Hiển dẫn con trai Kubi đi cắt tóc. Theo đó, cô cho biết trẻ em ngày xưa thì để ba mẹ quyết định kiểu tóc, còn trẻ em ngày nay như con trai cô muốn tự quyết định kiểu tóc của mình.

Được ba dẫn đi cắt tóc, con trai của Khánh Thi - Phan Hiển có một hành động khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 2
Với mái tóc mới, nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển được khen ngợi ngày càng điển trai, ra dáng quý ông không kém cạnh ba

 

Cụ thể, Khánh Thi cho biết: "Trẻ con bây giờ khác thế hệ mình thật. Xưa mình còn không chắc chắn mình thích để tóc thế nào và bố mẹ làm gì cũng được. Thậm chí là mình cũng không biết đẹp hay xấu nữa. Còn bây giờ mình và anh xã thấy Kubi nó chải tóc lên mới đẹp, kiểu phải chỉnh chu vuốt keo mượt thì Kubi không chịu. Nó cứ kéo cái tóc mái xuống. Kết quả là: Anh Nguyễn Đoàn Phan Hiển dẫn Kubi Minh Cường đi cắt tóc. Cậu Kubi lần đầu bảo ba là con muốn cắt tóc Hàn Quốc".

Được ba dẫn đi cắt tóc, con trai của Khánh Thi - Phan Hiển có một hành động khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 3
Con trai nhà Khánh Thi - Phan Hiển dù mới 8 tuổi đã có chính kiến riêng của bản thân

 

Nhiều khán giả khen ngợi con trai nhà Khánh Thi - Phan Hiển dù mới 8 tuổi đã có chính kiến riêng của bản thân. Có thể thấy, với mái tóc mới, nhóc tỳ được khen ngợi ngày càng điển trai, ra dáng quý ông không kém cạnh ba Phan Hiển. Chính Khánh Thi cũng phải thừa nhận rằng con trai bây giờ đã biết tự phân biệt được đẹp xấu, không giống mẹ bỉm ngày trước.

Được ba dẫn đi cắt tóc, con trai của Khánh Thi - Phan Hiển có một hành động khiến dân tình tấm tắc khen ngợi - Ảnh 4
 Cậu bé có niềm đam mê nhảy múa giống cha mẹ, từng giành thành tích ở các cuộc thi trong nước

 

Nhóc tỳ Kubi là “trái ngọt" đầu tiên trong cuộc hôn nhân của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển. Cậu bé có niềm đam mê nhảy múa giống cha mẹ, từng giành thành tích ở các cuộc thi trong nước. Hồi cuối tháng 3, cậu nhóc đã giành huy chương vàng, giải cao nhất hạng thiếu nhi 1 ở cuộc thi Syllabus World Championship 2023 diễn ra tại Ý.

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Từ khóa:   Khánh Thi Phan Hiển Kubi con Khánh Thi

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