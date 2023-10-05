Khánh Thi liên tiếp gặp vấn đề nan giải về sức khỏe sau sinh dẫn đến muốn trầm cảm!

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần sinh nở, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Khánh Thi liên tục đăng tải những dòng tâm trạng u uất trên mạng xã hội, thậm chí là thay ảnh đại diện màu đen. Hội mẹ bỉm sữa cho rằng nữ kiện tướng dancesport đang có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái. Trên trang cá nhân, nữ kiện tướng dancesport cũng chia sẻ niềm vui đến người hâm mộ rằng: "Chào mừng bé yêu đã đến với ba mẹ và cất tiếng khóc chào đời vào ngày 09/09/2023. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Mới đây nhất, bà mẹ 3 con còn than thở về vấn đề sức khỏe đang gặp phải khiến cô muốn trầm cảm. Khánh Thi tâm sự: "Khi mang bầu ai cũng có thể ăn ngon và tăng cân. Riêng mình thì stress vì ăn không thấy ngon. Giờ sinh em bé xong lại stress cũng vì ăn không được. Dẫn đến trầm cảm vì ăn".

Mới đây nhất, bà mẹ 3 con còn than thở về vấn đề sức khỏe đang gặp phải khiến cô muốn trầm cảm

Những chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm của các bà mẹ. Khán giả gửi lời động viên mong cô giữ tinh thần thoải mái, cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ tốt chăm con.

Trước đó, Khánh Thi có mở buổi livestream chia sẻ những bất ổn về tâm lý sau khi sinh con lần 3. Bà xã cho hay: "Tôi thích đi lại, thích làm việc để cơ thể khỏe mạnh chứ nằm một chỗ rất mụ mị. Chị em thử tưởng tượng sinh xong ngày nào cũng lo cho em bé, tắm em bé, sống trong 4 bức tường thì rất dễ stress. Đây là khoảng thời gian tôi tự quan sát được cảm giác trầm cảm của mình.

Có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực. Nhưng tôi nhớ rằng những lúc trầm cảm sẽ có suy nghĩ không hay và tôi biết mình đang bắt đầu trầm cảm rồi. Biết được điều đó tôi tự nhủ mình phải làm gì đó cho vui lên, thoát khỏi cảm giác trầm cảm đó".

Những chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm của các bà mẹ

Tuy nhiên, cô cho biết không quá lo ngại vì những dấu hiệu chứng trầm cảm sau sinh xảy ra tự nhiên. Những người mẹ thường có tâm lý bất ổn sau khi sinh như vậy. Do đó, Khánh Thi tự động viên chính mình, tự cho mình cảm giác an toàn nhất và đón nhận bất cứ mọi điều dù là tồi tệ.

Ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con. Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn. Anh biết cách che chở cho bà xã và các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà.

Ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam. Cuộc tình lệch tuổi của họ đã có cái kết ngọt ngào là lễ cưới cổ tích vào cuối năm 2022 sau 13 năm gắn bó.