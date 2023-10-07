Khánh Thi hé lộ tên gọi của 'nàng út' được con trai cả đặt, kèm khung ảnh 3 nhóc tì gây sốt!

Tròn 1 tháng tuổi, "nàng út" nhà Khánh Thi trông cứng cáp, khỏe mạnh. Sau khi đăng tải, diện mạo con thứ 3 của Khánh Thi nhận về lượng tương tác "khủng".

Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái. Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải hình ảnh cận diện mạo nàng út gần tròn 1 tháng tuổi.

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải hình ảnh cận diện mạo nàng út gần tròn 1 tháng tuổi Nhìn trong ảnh, con gái thứ 3 của "nữ kiện tướng dancesport" có gương mặt đáng yêu với đôi mắt và chiếc mũi cao thẳng được cho là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Khánh Thi từng chia sẻ cô sinh con sớm hơn ngày dự kiến. Tuy nhiên, giờ đây "nàng út" trông cứng cáp, khỏe mạnh. Sau khi đăng tải, diện mạo con thứ 3 của Khánh Thi nhận về lượng tương tác "khủng".

Nhóc tỳ được đặt tên thân mật là Lisa. Đây là tên do chính anh 2 Kubi Minh Cường đặt cho em gái Mới đây nhất, tối ngày 6/10, Khánh Thi tiếp tục hé lộ về thông tin về con gái út. Theo đó, nhóc tỳ được đặt tên thân mật là Lisa. Đây là tên do chính anh 2 Kubi Minh Cường đặt cho em gái. Bên cạnh đó, Khánh Thi cũng đã đăng hình ảnh tròn 1 tháng tuổi của cả 3 nhóc tì. Khánh Thi cũng đã đăng hình ảnh tròn 1 tháng tuổi của cả 3 nhóc tì Hình ảnh thân thiết, ôm ấp đầy đáng yêu của 3 nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển Sau 3 lần sinh nở, Khánh Thi không tránh khỏi sức khoẻ bị ảnh hưởng. Thời gian gần đây, mẹ bỉm còn tiết lộ bản thân đang có những dấu hiệu trầm cảm sau sinh khi cho biết: "Có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực. Nhưng tôi nhớ rằng những lúc trầm cảm sẽ có suy nghĩ không hay và tôi biết mình đang bắt đầu trầm cảm rồi. Biết được điều đó tôi tự nhủ mình phải làm gì đó cho vui lên, thoát khỏi cảm giác trầm cảm đó".

May mắn ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con May mắn ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con. Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn. Anh biết cách che chở cho bà xã và các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà. Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam. Cuộc tình lệch tuổi của họ đã có cái kết ngọt ngào là lễ cưới cổ tích vào cuối năm 2022 sau 13 năm gắn bó.

Khánh Thi khoe cận diện mạo xinh xắn của nàng út gần 1 tháng tuổi, được khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. Giờ đây "nàng út" trông cứng cáp, khỏe mạnh. Sau khi đăng tải, diện mạo con thứ 3 của Khánh Thi nhận về lượng tương tác "khủng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-thi-he-lo-ten-goi-cua-nang-ut-uoc-con-trai-ca-at-kem-khung-anh-3-nhoc-ti-gay-sot-622272.html