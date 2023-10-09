Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý!

Hậu trường 09/10/2023 09:36

Loạt ảnh được chồng cũ Lệ Quyên chia sẻ đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Doanh nhân Đức Huy ly hôn ca sĩ Lệ Quyên vào năm 2010 sau 10 năm chung sống và có một cậu con trai tên Kỳ Anh (biệt danh là Bo). Mới đây nhất, chồng cũ nữ ca sĩ hiếm hoi đăng tải loạt ảnh hội ngộ cùng quý tử vào ngày cuối tuần. Nam doanh nhân đã dành thời gian đưa nhóc tì đi chơi và ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên con. Bên cạnh đó, Đức Huy còn dành nhiều hành động tình cảm cho Kỳ Anh như ôm và hôn con trai. 

Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 1
Doanh nhân Đức Huy ly hôn ca sĩ Lệ Quyên vào năm 2010 sau 10 năm chung sống và có một cậu con trai tên Kỳ Anh (biệt danh là Bo)

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Đức Huy bên cậu ấm Kỳ Anh đã thu hút nhiều sự chú ý. Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng dành lời khen cho diện mạo điển trai ngày lớn của Kỳ Anh. Trong khi đó, doanh nhân Đức Huy diện áo thun năng động nhưng vẻ mặt đầy sự mệt mỏi, nhợt nhạt. 

Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 2
Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 3
Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 4
Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 5
Doanh nhân Đức Huy hội ngộ con trai vào ngày cuối tuần

Hậu ly hôn, trong khi Lệ Quyên ngày càng thăng hạng nhan sắc, nóng bỏng, quyến rũ và có mối tình hạnh phúc bên bạn trai trẻ Lâm Bảo Châu thì chồng cũ lại xoay quanh với nhiều tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân Việt.

Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 6
Hậu ly hôn, chồng cũ lại xoay quanh với nhiều tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân Việt

Một trong số người đẹp vướng tin đồn tình cảm ồn ào nhất với đại gia Đức Huy phải kể người mẫu Cẩm Đan (sinh năm 2002). Trong một bài phỏng vấn trước đây, người đẹp này từng khẳng định giữa cô và doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên chỉ là mối quan hệ "mở", chưa xác định rõ ràng về tình cảm nhưng sau này thế nào thì khó nói.

Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 7
Một trong số người đẹp vướng tin đồn tình cảm ồn ào nhất với đại gia Đức Huy phải kể người mẫu Cẩm Đan (sinh năm 2002)

Người đẹp cho hay, sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam thì cô và Đức Huy mới quen biết nhau thông qua quản lý của mình. "Hai chúng tôi quen nhau ở thời điểm tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam. Sau cuộc thi này anh Huy mới biết đến tôi và cảm động trước câu chuyện của tôi, muốn đầu tư cho tôi. Khi đi thi chỉ có 300.000 đồng trong tay nên anh ấy thương và muốn hỗ trợ" - Cẩm Đan cho biết.

Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 8
Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa đi được bao lâu thì bất ngờ "tan vỡ". Cả 2 không còn xuất hiện chung tại các sự kiện hay sánh đôi cùng nhau

Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa đi được bao lâu thì bất ngờ "tan vỡ". Cả 2 không còn xuất hiện chung tại các sự kiện hay sánh đôi cùng nhau. Sau đó, doanh nhân Đức Huy lại vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Mai Phương khi người đẹp "check-in" bên trong biệt thự của chồng cũ Lệ Quyên. Sau đó, cả hai đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là mối quan hệ phụ huynh - giáo viên.

Chồng cũ Lệ Quyên hiếm hoi khoe khoảnh khắc tình cảm bên quý tử, diện mạo hiện tại nam doanh nhân gây chú ý! - Ảnh 9
Hoa hậu Mai Phương cũng từng vướng tin đồn hẹn hò khi "check-in" bên trong biệt thự của chồng cũ Lệ Quyên. Sau đó, cả hai đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là mối quan hệ phụ huynh

Thời gian gần đây, chồng cũ Lệ Quyên bị phát hiện "bão like" ảnh của Thiều Bảo Trang làm rộ lên nghi vấn hẹn hò, tuy nhiên cả hai vẫn không lên tiếng hay có bất kỳ chia sẻ gì về mối quan hệ này.

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