Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Hậu trường 11/06/2023 20:42

Lệ Quyên tiếp tục 'xả kho' hình ảnh diện bikini một mảnh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục 'xả kho' hình ảnh diện bikini một mảnh khiến dân tình "đứng ngồi không yên". Theo đó, 'nữ hoàng phòng trà' khoe trọn đường cong cơ thể tại hồ bơi bên trong căn biệt thự đầy sang trọng.

Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Lệ Quyên đăng tải hình ảnh diện bikini một mảnh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'.

Được biết, bằng các phương pháp luyện tập và ăn uống khoa học, Lệ Quyên vẫn giữ được thân hình quyến rũ khiến nhiều chị em ghen tỵ.

Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ Vbiz và người hâm mộ bày tỏ sự 'trầm trồ' trước body vạn người mê của Lệ Quyên và dành những lời khen có cánh cho nữ ca sĩ.

Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2
Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5
Nhiều nghệ sĩ Vbiz và người hâm mộ dành những lời khen có cánh cho nữ ca sĩ.

Sau khi ly hôn, Lệ Quyên công khai hẹn hò Lâm Bảo Châu, "Nữ hoàng phòng trà" khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống đời thường. Gần đây, Lê Quyên gây chú ý khi có phát ngôn: "Tôi hiện tại là phiên bản hoàn hảo nhất của người đàn bà tuổi 40. Tôi đẹp hơn cả tuổi 20 của mình và có tất cả những gì mỹ mãn nhất mà lúc trẻ không có". 

Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6
Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 7
Không chỉ nhan sắc ngày càng thăng hạng, Lệ Quyên hiện tại rất viên mãn trong chuyện tình duyên.

Không chỉ nhan sắc ngày càng thăng hạng, Lệ Quyên hiện tại rất viên mãn trong chuyện tình duyên. Nữ ca sĩ hẹn hò bạn trai kém 12 tuổi, cả hai thường xuyên đi du lịch sang chảnh trong và ngoài nước. Tại mỗi nơi đi qua, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đều phát "cẩu lương" bằng những bức ảnh ngọt ngào, âu yếm.

Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 8
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thường xuyên đi du lịch sang chảnh trong và ngoài nước.
Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'vạn người mê' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 9
Sau khi ly hôn, Lệ Quyên công khai hẹn hò Lâm Bảo Châu.
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