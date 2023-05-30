MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật?

Hậu trường 30/05/2023 06:29

Lan truyền đoạn video tiết lộ lý do Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau khiến netizen xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh cặp đôi Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà với tiêu đề: "Lí do Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên nghỉ chơi". Ngay lập tức, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng.

MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật? - Ảnh 1
Video ghi lại hình ảnh cặp đôi Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà với tiêu đề: "Lí do Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên nghỉ chơi".

Cụ thể trong video, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên cùng nhau song ca một ca khúc. Tuy nhiên ở kết bài, mặc dù cả hai đang cùng nhau hòa giọng nhưng âm lượng giọng hát Hồ Ngọc Hà đã lấn át Lệ Quyên. Thậm chí, sau khi Lệ Quyên buông micro thì Hồ Ngọc Hà vẫn tiếp tục ngân khá dài rồi mới chịu kết thúc. Chính điều này đã khiến các page về thanh nhạc đồn đoán, Lệ Quyên vì bị Hồ Ngọc Hà đàn áp giọng hát nên đã nghỉ chơi với người bạn thân.

MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật? - Ảnh 2
Cặp đôi cùng nhau song ca một ca khúc. Tuy nhiên, giọng hát của Hồ Ngọc Hà đã lấn át Lệ Quyên.

Bên dưới đoạn video, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng để lại những bình luận hài hước bày tỏ quan điểm cá nhân xoay quanh những vấn đề lùm xùm của cặp đôi Hà Hồ và Lệ Quyên.

MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật? - Ảnh 3
MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật? - Ảnh 4
Netizen nhanh chóng để lại những bình luận bày tỏ quan điểm cá nhân.

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là đôi bạn thân của showbiz. Không chỉ ngoài đời, cả 2 còn thường xuyên ủng hộ, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên đến 2015, cặp đôi vướng vào tin đồn “cạch mặt” nhau sau nhiều năm thân thiết.

MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật? - Ảnh 5
MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật? - Ảnh 6
Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là đôi bạn thân của showbiz.

Sự 'lạnh nhạt' dần thấy rõ khi cả 2 không còn những màn song ca, những lần đi từ thiện chung hay những buổi check-in thân thiết trên mạng xã hội. Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên cứ như hai đường thẳng song song khiến người ta không khỏi tò mò về lý do tình chị em rạn nứt.

Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Điều đáng nói, cả 2 vẫn xem nhau như người vô hình. Có thể thấy, 8 năm trôi qua, chuyện hàn gắn mối quan hệ giữa hai người đẹp này dường như là không thể.

MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật? - Ảnh 7
Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Thêm vào đó, Đàm Vĩnh Hưng là người bạn thân thiết của cặp đôi, nam ca sĩ từng chia sẻ và thừa nhận cảm giác "khó xử" khi là người đứng giữa mối quan hệ của 2 đàn em thân thiết: “Thực sự điều này hơi bị khó đấy. Cả showbiz này cũng đều đang mong chứ không phải chỉ riêng tôi đâu”.

MXH rầm rộ đoạn clip tiết lộ lý do khiến Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà 'cạch mặt' nhau, liệu đây có phải là sự thật? - Ảnh 8
Đàm Vĩnh Hưng được xem là người bạn thân thiết của cặp đôi.
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