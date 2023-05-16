Bị 'lời ra tiếng vào' về cuộc hôn nhân trước đó, Lệ Quyên có màn đáp trả thâm thúy

Hậu trường 16/05/2023 16:27

Dòng chia sẻ của ca sĩ Lệ Quyên lập tức thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

Mới đây, trong bài viết trên trang cá nhân, một khán giả đã bình luận và tag thẳng tên Lệ Quyên.Khán giả này cho rằng Lệ Quyên không được sống là chính mình trong cuộc hôn nhân trước.

Bị 'lời ra tiếng vào' về cuộc hôn nhân trước đó, Lệ Quyên có màn đáp trả thâm thúy - Ảnh 1
Một khán giả đã bình luận và tag thẳng tên ca sĩ Lệ Quyên.

Trước dòng bình luận trên, Lệ Quyên nhanh chóng lên tiếng: "Em ơi, đá là đá, vàng là vàng. Tâm an yên thì ăn gì cũng yên, mặc gì cũng đẹp, vắt tay ngủ sâu, phơi phới em nhỉ. Thiên hạ thì muôn vẻ như tranh trừu tượng, người dăm ba chục, kẻ có vài ba xu. Chị luôn là chính mình, độc lập, tự chủ và tự trọng nên cũng đáng tự hào phải không em. Cảm ơn em và những người phụ nữ tử tế". Màn tương tác giữa Lệ Quyên và fan đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Bị 'lời ra tiếng vào' về cuộc hôn nhân trước đó, Lệ Quyên có màn đáp trả thâm thúy - Ảnh 2
Lệ Quyên có tính cách thẳng thắn và không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội.

Lệ Quyên được biết đến là nữ ca sĩ có tính cách thẳng thắn, cô không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết bản thân luôn trân trọng và biết ơn người hâm mộ. Tuy nhiên những lời lẽ mà cô nhận được trên mạng xã hội đôi khi đã xúc phạm đến Lệ Quyên, mặt khác những người này cũng không phải fan của cô. Khi tiếp nhận những bình luận không đúng về mình, Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả.

Sau ly hôn với ông xã đại gia, Lệ Quyên giữ kín mối quan hệ với Lâm Bảo Châu trong một thời gian. Sau đó, cả hai bắt đầu chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau và công khai sánh đôi ở các sự kiện giải trí. Ngoài ra, người mẫu sinh năm 1992 cũng là người đồng hành với nữ ca sĩ 8X trong những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.

Bị 'lời ra tiếng vào' về cuộc hôn nhân trước đó, Lệ Quyên có màn đáp trả thâm thúy - Ảnh 3
"Mối tình chị em" của nữ ca sĩ với Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Lâm Bảo Châu thường xuyên dành cho bạn gái những lời có cánh trên mạng xã hội. Anh từng chia sẻ: "Có lẽ chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu đặc biệt vậy, đến tận giờ mình vẫn nghĩ làm thế nào lại yêu được một cô gái như vậy, một người phụ nữ thông minh, quyến rũ, giỏi giang, chu toàn có thể lấy hàng triệu trái tim trên sân khấu mà gửi trái tim của chính bản thân cho mình". 

Bị 'lời ra tiếng vào' về cuộc hôn nhân trước đó, Lệ Quyên có màn đáp trả thâm thúy - Ảnh 4
Lâm Bảo Châu thường xuyên dành cho bạn gái những lời có cánh trên mạng xã hội.

Dù chênh lệch nhau đến 12 tuổi nhưng cả hai đều được đánh giá có vẻ ngoài xứng đôi. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Dân tình mong rằng trong tương lai gần sẽ nhận được tin vui từ nữ ca sĩ. 

Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: "Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm"

Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: "Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm"

Lệ Quyên cho biết, bản thân cô xây dựng hình ảnh quyến rũ nhưng bên cạnh đó cô vẫn luôn chú tâm đến ranh giới giữa phản cảm và gợi cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Ca sĩ Lệ Quyên và người tình Lâm Bảo Châu Lệ Quyên đáp trả antifan

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 49 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi