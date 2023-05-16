Bị 'lời ra tiếng vào' về cuộc hôn nhân trước đó, Lệ Quyên có màn đáp trả thâm thúy

Dòng chia sẻ của ca sĩ Lệ Quyên lập tức thu hút sự quan tâm từ phía khán giả.

Mới đây, trong bài viết trên trang cá nhân, một khán giả đã bình luận và tag thẳng tên Lệ Quyên.Khán giả này cho rằng Lệ Quyên không được sống là chính mình trong cuộc hôn nhân trước. Một khán giả đã bình luận và tag thẳng tên ca sĩ Lệ Quyên. Trước dòng bình luận trên, Lệ Quyên nhanh chóng lên tiếng: "Em ơi, đá là đá, vàng là vàng. Tâm an yên thì ăn gì cũng yên, mặc gì cũng đẹp, vắt tay ngủ sâu, phơi phới em nhỉ. Thiên hạ thì muôn vẻ như tranh trừu tượng, người dăm ba chục, kẻ có vài ba xu. Chị luôn là chính mình, độc lập, tự chủ và tự trọng nên cũng đáng tự hào phải không em. Cảm ơn em và những người phụ nữ tử tế". Màn tương tác giữa Lệ Quyên và fan đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Lệ Quyên có tính cách thẳng thắn và không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Lệ Quyên được biết đến là nữ ca sĩ có tính cách thẳng thắn, cô không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Đồng thời, nữ ca sĩ cho biết bản thân luôn trân trọng và biết ơn người hâm mộ. Tuy nhiên những lời lẽ mà cô nhận được trên mạng xã hội đôi khi đã xúc phạm đến Lệ Quyên, mặt khác những người này cũng không phải fan của cô. Khi tiếp nhận những bình luận không đúng về mình, Lệ Quyên thẳng thắn đáp trả. Sau ly hôn với ông xã đại gia, Lệ Quyên giữ kín mối quan hệ với Lâm Bảo Châu trong một thời gian. Sau đó, cả hai bắt đầu chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau và công khai sánh đôi ở các sự kiện giải trí. Ngoài ra, người mẫu sinh năm 1992 cũng là người đồng hành với nữ ca sĩ 8X trong những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước.

"Mối tình chị em" của nữ ca sĩ với Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Lâm Bảo Châu thường xuyên dành cho bạn gái những lời có cánh trên mạng xã hội. Anh từng chia sẻ: "Có lẽ chưa từng nghĩ mình sẽ có một tình yêu đặc biệt vậy, đến tận giờ mình vẫn nghĩ làm thế nào lại yêu được một cô gái như vậy, một người phụ nữ thông minh, quyến rũ, giỏi giang, chu toàn có thể lấy hàng triệu trái tim trên sân khấu mà gửi trái tim của chính bản thân cho mình". Lâm Bảo Châu thường xuyên dành cho bạn gái những lời có cánh trên mạng xã hội. Dù chênh lệch nhau đến 12 tuổi nhưng cả hai đều được đánh giá có vẻ ngoài xứng đôi. Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Dân tình mong rằng trong tương lai gần sẽ nhận được tin vui từ nữ ca sĩ.

Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: "Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm" Lệ Quyên cho biết, bản thân cô xây dựng hình ảnh quyến rũ nhưng bên cạnh đó cô vẫn luôn chú tâm đến ranh giới giữa phản cảm và gợi cảm.

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