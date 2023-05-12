Lệ Quyên stress nặng khi nhận lời mạt sát vô lý: 'Những kẻ xúc phạm nghệ sĩ không phải là khán giả"

Nữ ca sĩ cho biết, nghệ sĩ cũng là người với những hỉ nộ ái ố. Dù rằng người nổi tiếng đôi lúc phải kiềm chế cảm xúc nhưng với Lệ Quyên, những góp ý tích cực cô luôn ghi nhận.

Từ khi công khai mối tình chị em với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên luôn là cái tên gây nhiều sự chú ý trên mạng xã hội bởi nhiều bình luận mỉa mai, chỉ trích. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng không ít lần thẳng thắn đáp trả khi nhận bình luận tiêu cực. Mới đây nhất, chia sẻ với báo Người Lao động, Lệ Quyên chia sẻ bản thân bị stress nặng khi trở thành nạn nhân của những mạt sát vô lý. Nữ ca sĩ cho biết, nghệ sĩ cũng là người với những hỉ nộ ái ố. Dù rằng người nổi tiếng đôi lúc phải kiềm chế cảm xúc nhưng với Lệ Quyên, những góp ý tích cực cô luôn ghi nhận.

Lệ Quyên chia sẻ bản thân bị stress nặng khi trở thành nạn nhân của những mạt sát vô lý "Còn bỗng dưng bị chửi mà không vì bất cứ điều gì thì tôi phải lên tiếng. Đó không phải là đáp trả gat gắt như mọi người nhận định mà chỉ đơn giản là tôi có quyền bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình trước những điều không đúng - Lệ Quyên khẳng định. Lệ Quyên thẳng thắn bày tỏ: "Những kẻ cay nghiệt xúc phạm Quyên vô cớ một cách vô văn hóa không phải khán giả, đừng dùng từ khán giả nói chung để nói về những kẻ đó".

Lệ Quyên thẳng thắn bày tỏ: "Những kẻ cay nghiệt xúc phạm Quyên vô cớ một cách vô văn hóa không phải khán giả, đừng dùng từ khán giả nói chung để nói về những kẻ đó" Lệ Quyên cho biết cách mà cô đối diện với những kẻ vô văn hóa là "block trong vòng một nốt nhạc". Thời gian qua, trên trang cá nhân, Lệ Quyên cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc "cực tình" bên Lâm Bảo Châu. Bên cạnh những bình luận khiếm nhã thì không ít người để lại lời khen "nữ hoàng phòng trà" ngày càng trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Thời gian qua, trên trang cá nhân, Lệ Quyên cũng không ngần ngại chia sẻ nhiều khoảnh khắc "cực tình" bên Lâm Bảo Châu Mới đây, trong một bài đăng ảnh đôi với Lâm Bảo Châu, phía dưới bài viết, khán giả để lại bình luận tò mò đến kế hoạch cưới xin, Lệ Quyên liền có phản hồi gây chú ý. Theo đó, có một tài khoản viết: "Cưới đi, yêu dã man, nhiệt liệt ủng hộ và đẩy thuyền mạnh mẽ". Trước câu hỏi này của khán giả, Lệ Quyên liền "thả tim" và để lại bình: "Yêu". Có thể thấy, nữ ca sĩ khéo léo từ chối trả lời chuyện riêng tư.

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