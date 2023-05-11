Thân thế mẹ ruột 'bí ẩn' của Lệ Quyên: Từng là nghệ sĩ hát chèo nhưng bị cấm đoán bởi quan điểm 'xướng ca vô loài', mong ước 1 lần được hát trên sân khấu

Hậu trường 11/05/2023 09:14

Trong liveshow ở TP.HCM, Lệ Quyên từng dành một tiết mục giúp mẹ thực hiện ước mơ. Cô và mẹ có màn hát chầu văn.

Lệ Quyên hiện là một trong những nữ ca sĩ hạng A trong dòng nhạc bolero trữ tình. Ít ai biết, mẹ ruột của nữ ca sĩ cũng từng là một nghệ sĩ hát chèo, tuy nhiên vì quan niệm "xướng ca vô loài" thời xưa, bà từng bị bố mẹ cấm đi biểu diễn. Bà luôn mong được một lần đứng trên sân khấu.

Vì vậy, trong liveshow của cô ở TP.HCM, Lệ Quyên dành một tiết mục giúp mẹ thực hiện ước mơ. Cô và mẹ có màn hát chầu văn. Nhờ kỹ thuật xử lý ánh sáng, mẹ ca sĩ (ngồi trên bậc thang chính giữa sân khấu) không lộ mặt.

Thân thế mẹ ruột 'bí ẩn' của Lệ Quyên: Từng là nghệ sĩ hát chèo nhưng bị cấm đoán bởi quan điểm 'xướng ca vô loài', mong ước 1 lần được hát trên sân khấu - Ảnh 1
Trong liveshow ở TP.HCM, Lệ Quyên từng dành một tiết mục giúp mẹ thực hiện ước mơ. Cô và mẹ có màn hát chầu văn.

Lệ Quyên từng cho biết cô đã suy nghĩ rất nhiều việc để mẹ ra sân khấu chào khán giả sau tiết mục. Cuối cùng, ca sĩ quyết định giấu mặt mẹ để bà không chịu áp lực khi được biết rộng rãi. "Tôi không muốn mẹ tôi đã 80 tuổi rồi bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Lỡ khi bà ra chợ, mở miệng chửi bậy với ai đó, sẽ bị quay lại hình ảnh, đưa lên mạng. Tôi để bà có được cuộc sống bình yên như trước giờ" - Lệ Quyên nói.

Thân thế mẹ ruột 'bí ẩn' của Lệ Quyên: Từng là nghệ sĩ hát chèo nhưng bị cấm đoán bởi quan điểm 'xướng ca vô loài', mong ước 1 lần được hát trên sân khấu - Ảnh 2
Lệ Quyên từng cho biết cô đã suy nghĩ rất nhiều việc để mẹ ra sân khấu chào khán giả sau tiết mục. Cuối cùng, ca sĩ quyết định giấu mặt mẹ để bà không chịu áp lực khi được biết rộng rãi.

 

Trước đó ca sĩ thể hiện liên khúc Mẹ của nhạc sĩ Trần Tiến. Trong đoạn video dành tặng mẹ, Lệ Quyên nói bà là một hình mẫu cô luôn hướng đến. Mẹ truyền cho cô cảm hứng trong nghề ca hát.

Lệ Quyên còn thừa nhận sự hãnh diện về mẹ. "Tất cả tài năng và sự tinh túy nhất chắc mẹ dành cả cho con. Mẹ là ngôi sao của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bao nhiêu năm nay cơ mà... Con mong mẹ thêm nhiều mùa xuân nữa bên cạnh chúng con, Hoa hậu tuổi 80 của con nhé" - Lệ Quyên hãnh diện về mẹ.

Thân thế mẹ ruột 'bí ẩn' của Lệ Quyên: Từng là nghệ sĩ hát chèo nhưng bị cấm đoán bởi quan điểm 'xướng ca vô loài', mong ước 1 lần được hát trên sân khấu - Ảnh 3
Trong đoạn video dành tặng mẹ, Lệ Quyên nói bà là một hình mẫu cô luôn hướng đến

Kể từ sau khi xuất hiện trên sân khấu cùng con gái út thì bà hầu như không còn xuất hiện thêm ở một chương trình hay sự kiện nào nữa. Theo Lệ Quyên tiết lộ như nhiều người cao tuổi khác cùng thế hệ, mẹ cô không biết nhắn tin và sử dụng internet. Mặc dù, Lệ Quyên đã hướng dẫn nhiều lần nhưng bà vẫn không làm được.

Hiện tại, mẹ ruột Lệ Quyên sinh sống ở Hà Nội. Chính vì khoảng cách Hà Nội - Sài Gòn xa như vậy nên Lệ Quyên luôn muốn bù đắp cho mẹ. Vào dịp Tết Nguyên Đán, nữ ca sĩ đã chọn về Hà Nội đón tết cùng mẹ ruột.

Thân thế mẹ ruột 'bí ẩn' của Lệ Quyên: Từng là nghệ sĩ hát chèo nhưng bị cấm đoán bởi quan điểm 'xướng ca vô loài', mong ước 1 lần được hát trên sân khấu - Ảnh 4
Khi con gái về đón Tết cùng, mẹ ruột Lệ Quyên dù đã 80 tuổi nhưng vẫn chuẩn bị sắp xếp nhà cửa cùng con

Trước đó, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng tâm sự đã hơn 10 năm không đón tết bên mẹ và hiện tại bà đã 80 tuổi nên nữ ca sĩ quyết định chọn về với đấng sinh thành và dành thời gian ở bên phụ huynh của mình.

Khi con gái về đón Tết cùng, mẹ ruột Lệ Quyên dù đã 80 tuổi nhưng vẫn chuẩn bị sắp xếp nhà cửa cùng con. Bà tự tay cắm hoa tươi, soạn đồ lễ để gia đình Lệ Quyên được sống trong không khí ấm cúng nhất.

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