Liên tục bị 'nhắc' chuyện cưới xin với tình trẻ, Lệ Quyên chỉ đáp lại 1 chữ tỏ rõ thái độ!

Hậu trường 11/05/2023 08:44

Hậu ly hôn với ông xã đại gia, "mối tình chị em" của Lệ Quyên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Từ khi công khai mối tình "chị em", cặp đôi Lệ QuyênLâm Bảo Châu đã nhận về không ít lời chỉ trích, mỉa mai. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm dành cho nhau.

Liên tục bị 'nhắc' chuyện cưới xin với tình trẻ, Lệ Quyên chỉ đáp lại 1 chữ tỏ rõ thái độ! - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm dành cho nhau

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải khoảnh khắc "cực cháy" sánh đôi cùng tình trẻ. Trong bộ ảnh, Lệ Quyên diện đồ khoe khéo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Thân hình cân đối của nữ ca sĩ ở tuổi tứ tuần khiến nhiều chị em chỉ biết ước. Ai cũng đều công nhận Lệ Quyên như "lão hóa ngược". Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng khi đứng chung khung hình với tình trẻ, Lệ Quyên được dân tình nhận xét rất hợp đôi.

Liên tục bị 'nhắc' chuyện cưới xin với tình trẻ, Lệ Quyên chỉ đáp lại 1 chữ tỏ rõ thái độ! - Ảnh 2
Liên tục bị 'nhắc' chuyện cưới xin với tình trẻ, Lệ Quyên chỉ đáp lại 1 chữ tỏ rõ thái độ! - Ảnh 3
Liên tục bị 'nhắc' chuyện cưới xin với tình trẻ, Lệ Quyên chỉ đáp lại 1 chữ tỏ rõ thái độ! - Ảnh 4
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải khoảnh khắc "cực cháy" sánh đôi cùng tình trẻ

Khoảnh khắc trên ngay khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh cho bạn gái Lâm Bảo Châu. Không ít khán giả còn tò mò đến kế hoạch cưới xin của cặp đôi.

Liên tục bị 'nhắc' chuyện cưới xin với tình trẻ, Lệ Quyên chỉ đáp lại 1 chữ tỏ rõ thái độ! - Ảnh 5
Không ít khán giả còn tò mò đến kế hoạch cưới xin của cặp đôi

Theo đó, có một tài khoản viết: "Cưới đi, yêu dã man, nhiệt liệt ủng hộ và đẩy thuyền mạnh mẽ". Trước câu hỏi này của khán giả, Lệ Quyên liền "thả tim" và để lại bình: "Yêu". Có thể thấy, nữ ca sĩ khéo léo từ chối trả lời chuyện riêng tư.

Liên tục bị 'nhắc' chuyện cưới xin với tình trẻ, Lệ Quyên chỉ đáp lại 1 chữ tỏ rõ thái độ! - Ảnh 6
Trước câu hỏi này của khán giả, Lệ Quyên liền "thả tim" và để lại bình: "Yêu". Có thể thấy, nữ ca sĩ khéo léo từ chối trả lời chuyện riêng tư.

Kể từ khi hẹn hò với bạn trai trẻ tuổi, "nữ hoàng phòng trà" được nhận xét ngày càng trẻ trung trông thấy và tràn đầy năng lượng. Cặp đôi cũng thường xuyên sánh đôi ở nhiều sự kiện cũng như các buổi gặp gỡ bạn bè. Khán giả mong rằng, trong tương lai gần sớm nhận được tin vui từ cặp đôi.

Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý!

Lệ Quyên tiếp tục khoe dáng 'khét lẹt' trong bộ bikini tí tẹo, phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu gây chú ý!

Bộ bikini được Lệ Quyên lựa chọn vô cùng táo bạo. Hai mảnh bé tí tẹo khoe triệt để đường cong. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn thể hiện những động tác đầy quyến rũ, mê hoặc người xem.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu Lâm Bảo Châu

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