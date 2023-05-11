Liên tục bị 'nhắc' chuyện cưới xin với tình trẻ, Lệ Quyên chỉ đáp lại 1 chữ tỏ rõ thái độ!

Từ khi công khai mối tình "chị em", cặp đôi Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã nhận về không ít lời chỉ trích, mỉa mai. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm dành cho nhau.

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, tình cảm dành cho nhau

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải khoảnh khắc "cực cháy" sánh đôi cùng tình trẻ. Trong bộ ảnh, Lệ Quyên diện đồ khoe khéo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh. Thân hình cân đối của nữ ca sĩ ở tuổi tứ tuần khiến nhiều chị em chỉ biết ước. Ai cũng đều công nhận Lệ Quyên như "lão hóa ngược". Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng khi đứng chung khung hình với tình trẻ, Lệ Quyên được dân tình nhận xét rất hợp đôi.