Trước thông tin sai lệch ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, ca sĩ Hoà Minzy đã có những phản hồi 'cực gắt'

Hậu trường 10/05/2023 08:11

Hoà Minzy đã nhanh chóng lên tiếng đính chính về những thông tin sai lệch liên quan đến công việc.

Mới đây, trên dòng trạng thái cá nhân, ca sĩ Hoà Minzy bất ngờ lên tiếng về thông tin thất thiệt liên quan đến công việc của cô. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định bản thân không hề tuyển đối tác như một số trang đưa tin trước đó.

Trước thông tin sai lệch ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, ca sĩ Hoà Minzy đã có những phản hồi 'cực gắt' - Ảnh 1
Hành động này của Hoà Minzy được cho là hoàn toàn kịp thời để tránh xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Cụ thể, nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết: "Hiện Hoà Minzy không tuyển đối tác hay tuyển dụng trên bất cứ hình thức, phương tiện nào. Cả nhà lưu ý tránh bị lừa đảo ạ". Có thể thấy, hành động này của cô là hoàn toàn kịp thời để tránh xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Được biết, trước đó một trang mạng xã hội đã lấy tên là "Hoà Minzy - Tuyển đối tác". Thông qua nội dung tuyển dụng trên trang này, người làm chỉ cần có điện thoại di động đã có thể dễ dàng kiếm tiền ngay trong ngày.

Trước thông tin sai lệch ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, ca sĩ Hoà Minzy đã có những phản hồi 'cực gắt' - Ảnh 2
Bên cạnh việc đi hát, Hòa Minzy còn "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.

Ở thời điểm hiện tại, Hoà Minzy hiện đang là một trong nữ ca sĩ nhận về sự săn đón nồng nhiệt từ giới truyền thông cùng đông đảo khán giả. Bên cạnh việc đi hát, cô nàng còn "lấn sân" sang lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.

Về quyết định phát triển thêm công việc kinh doanh, Hoà Minzy từng phân trần: "Hiện tại trong cuộc sống của Hoà có nhiều mục đích để sống cũng như dùng tiền để chi tiêu. Thế cho nên Hoà muốn phát triển thêm một lĩnh vực ngoài việc ca hát chính. Hoà muốn có nhiều nguồn tiền lưu động để mỗi khoản tiền kiếm được sẽ dùng cho các mục đích khác nhau".

Trước thông tin sai lệch ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, ca sĩ Hoà Minzy đã có những phản hồi 'cực gắt' - Ảnh 3
Về quyết định phát triển thêm công việc kinh doanh, Hoà Minzy đã có những chia sẻ gây chú ý.

Cô nói thêm: "Trong đó, có các mục đích về xã hội nữa. Khi Hoà kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa thì Hoà làm được nhiều chuyện, và các việc làm có ích cho xã hội. Hoà có thể báo hiếu bố mẹ, chăm sóc con cái và làm nghề, ra MV,... tất cả mọi thứ. Tất cả khoản tiền của Hoà đều có mục đích riêng nên việc bán hàng này cũng sẽ có những mục đích như vậy".

Đúng như lời Hòa Minzy chia sẻ, ngoài là một 'mẹ bỉm' luôn chu toàn cho con, cô cũng là một người con hiếu thảo. Trước đó không lâu, nữ ca sĩ khoe đã hoàn thiện căn biệt thự ở quê hay mua xế hộp tiền tỉ dịp sinh nhật cho ba mẹ.

Trước thông tin sai lệch ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, ca sĩ Hoà Minzy đã có những phản hồi 'cực gắt' - Ảnh 4
Bên cạnh thời gian dành cho công việc, Hoà Minzy luôn cố gắng quan tâm và yêu chiều con trai.

Hòa Minzy được biết tới từ chương trình Học viện ngôi sao năm 2015. Giọng hát của cô ngày càng trưởng thành và có chỗ đứng nhất định trong lòng người hâm mộ. Đặc biệt, cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn sau khi chia tay thiếu gia Minh Hải.

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Từ khóa:   Hòa Minzy Hòa Minzy kinh doanh ca sĩ

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