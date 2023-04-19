Phản ứng 'căng như dây đàn' của Hòa Minzy khi netizen liên tục 'đẩy thuyền' với cầu thủ Văn Toàn

Sao Việt 19/04/2023 09:29

Trước nghi vấn hẹn hò với Văn Toàn, Hòa Minzy đã có những phản ứng gì?

Nhân dịp đang có chuyến công tác ở Hàn Quốc, Hoà Minzy cùng Đức Phúc và Erik đã có buổi gặp gỡ thân mật để tổ chức sinh nhật cho cầu thủ Văn Toàn. Vốn Hoà Minzy và Văn Toàn là những người bạn rất thân thiết nhiều năm, vì vậy mà cả 2 có thể thoải mái vui vẻ trò chuyện khi hội ngộ tại đất khách. Sau khi mẹ bỉm một con đăng tải clip này lên trang cá nhân thì xuất hiện một số bình luận có ý ghép đôi, 'đẩy thuyền' vì cho rằng cả hai quá đẹp đôi. 

Trước những bình luận 'đẩy thuyền' này, Hoà Minzy vội liên tiếng làm rõ và còn thông báo sẽ 'làm căng' - xoá clip nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: 'Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, không là xoá clip luôn đó. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì trời'. Bên cạnh đó, Hoà Minzy khẳng định vẫn đang vui vẻ trong mối quan hệ 'tình bạn diệu kỳ' với Tiền đạo Văn Toàn. 

Phản ứng 'căng như dây đàn' của Hòa Minzy khi netizen liên tục 'đẩy thuyền' với cầu thủ Văn Toàn - Ảnh 1
Hoà Minzy lên tiếng khi được dân mạng "đẩy thuyền" với Văn Toàn - Ảnh: Chụp màn hình

Phản ứng 'căng như dây đàn' của Hòa Minzy khi netizen liên tục 'đẩy thuyền' với cầu thủ Văn Toàn - Ảnh 2

Không chỉ có Hoà Minzy, tiệc sinh nhật của Văn Toàn ở Hàn Quốc còn có sự góp mặt của Đức Phúc cùng Erik - Ảnh: cắt ra từ clip
Phản ứng 'căng như dây đàn' của Hòa Minzy khi netizen liên tục 'đẩy thuyền' với cầu thủ Văn Toàn - Ảnh 3
Hoà Minzy cho biết nhân dịp đi công tác nên muốn tạo bất ngờ cho bạn thân 1 thập kỷ - Ảnh: FBNV

Trước đó, tại một chương trình, khi được hỏi về việc tìm kiếm người mới sau cuộc tình tan vỡ, Hoà Minzy thẳng thắn bày tỏ: 'Tất nhiên ở thời điểm này, em có nhiều thứ để suy nghĩ hơn. Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ. Em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ'. 

Phản ứng 'căng như dây đàn' của Hòa Minzy khi netizen liên tục 'đẩy thuyền' với cầu thủ Văn Toàn - Ảnh 4
Hoà Minzy và Văn Toàn giữ tình bạn tốt đẹp suốt nhiều năm qua, cả hai luôn động viên và có chia sẻ liên quan đến cuộc sống của đối phương - Ảnh: FBNV

Ngoài ra cuối năm ngoái, Văn Toàn có mặt tại Thái Lan để hội quân cùng CLB Seoul E-Land, anh đã tranh thủ thời gian nghỉ để đưa 'Thị Mầu' - Hòa Minzy và bé Bo đi ăn uống khi hai mẹ con ca sĩ này đến 'Xứ sở chùa vàng' du lịch. Có thể thấy, Văn Toàn cũng rất yêu quý bé Bo - con trai của Hoà Minzy.

Hòa Minzy đích thân sang tận Hàn Quốc mừng sinh nhật Văn Toàn, phải chăng đây là cặp đôi 'mới chớm' của Vbiz?

Hòa Minzy đích thân sang tận Hàn Quốc mừng sinh nhật Văn Toàn, phải chăng đây là cặp đôi 'mới chớm' của Vbiz?

Nhân dịp sinh nhật 27 tuổi, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cùng ca sĩ Hòa Minzy thu hút nhiều sự chú ý.

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