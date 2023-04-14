Tiền đạo Văn Toàn chuẩn 'con nhà người ta': Xây nhà tiền tỉ cho bố mẹ ở tuổi 27, ông chủ thương hiệu thời trang riêng

Nguyễn Văn Toàn (sinh ngày 12/04/1996) là một trong những cầu thủ được nhiều người biết đến sau chiến tích ở U23 châu Á tại Thường Châu. Anh được người hâm mộ đặt cho nickname "Chủ tịch" để chỉ sự giàu có của anh.

Cầu thủ Nguyễn Văn Toàn - Ảnh: FBNV

Không chỉ là một chân sút tài năng trên sân cỏ, Văn Toàn còn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang và thức uống. Được biết, những mẫu áo do nam cầu thủ sản xuất được luôn trong tình trạng "cháy hàng" bởi sự ủng hộ của người hâm mộ. Thậm chí, dù là ông chủ nhưng đôi khi Văn Toàn cũng phải ngồi đóng hàng phụ nhân viên khi có thời gian rảnh.