Tiền đạo Văn Toàn chuẩn 'con nhà người ta': Xây nhà tiền tỉ cho bố mẹ ở tuổi 27, ông chủ thương hiệu thời trang riêng

Với những thành công nhất định ở tuổi 27, cầu thủ Văn Toàn báo hiếu cho bố mẹ bằng cách xây nhà tiền tỉ.
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Nguyễn Văn Toàn (sinh ngày 12/04/1996) là một trong những cầu thủ được nhiều người biết đến sau chiến tích ở U23 châu Á tại Thường Châu. Anh được người hâm mộ đặt cho nickname "Chủ tịch" để chỉ sự giàu có của anh.
Không chỉ là một chân sút tài năng trên sân cỏ, Văn Toàn còn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh thời trang và thức uống. Được biết, những mẫu áo do nam cầu thủ sản xuất được luôn trong tình trạng "cháy hàng" bởi sự ủng hộ của người hâm mộ. Thậm chí, dù là ông chủ nhưng đôi khi Văn Toàn cũng phải ngồi đóng hàng phụ nhân viên khi có thời gian rảnh.
Mới đây, chàng tiền đạo quê Hải Dương khiến fan vô cùng ngưỡng mộ khi anh tự hào khoe ngôi nhà đang hoàn thiện với diện tích cực to dành tặng phụ huynh. Nam cầu thủ chia sẻ: "Năm rồi cũng cố gắng vay mượn khắp nơi xây được cái nhà cho bố mẹ. Sắp sang tuổi mới rồi nên hy vọng là nhìn vào đây để cố gắng trả nợ".
Dù căn nhà của tiền đạo Văn Toàn chưa hoàn thiện, song chỉ cần nhìn ảnh cũng thấy được sự khang trang của ngôi nhà sau khi xây xong. Ngoài ngôi nhà mới đang xây tại quê nhà Hải Dương, Văn Toàn còn sở hữu một căn chung cư hạng sang trị giá vài tỷ đồng tại Hà Nội mua vào đầu năm 2020. Bên cạnh đó, Văn Toàn cũng có xe ô tô riêng để tiện cho việc đi lại ngay từ rất sớm.