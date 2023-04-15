Hòa Minzy đích thân sang tận Hàn Quốc mừng sinh nhật Văn Toàn, phải chăng đây là cặp đôi 'mới chớm' của Vbiz?

Nhân dịp sinh nhật 27 tuổi, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cùng ca sĩ Hòa Minzy thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cùng ca sĩ Hòa Minzy thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, nam cầu thủ hào hứng chia sẻ việc cô bạn đích thân sang Hàn Quốc mừng sinh nhật: 'Đại biểu' Hòa Minzy cùng nhóm bạn đã bay từ Việt Nam sang tận Hà Quốc để tặng quà và chúc mừng sinh nhật anh (ngày 12/04). Văn Toàn chia sẻ hình ảnh chụp cùng Hòa Minzy - Ảnh: Chụp màn hình Trong bức ảnh Văn Toàn đăng tải, khán giả dễ dàng nhận thấy Hòa Minzy giản dị mang dép lê. Ban đầu, Văn Toàn trêu chọc Hòa Minzy đi dép lê tới thăm mình. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra mình cũng có đôi dép tương tự thì tiền đạo quê Hải Dương đã nhanh chóng lên tiếng 'dập tắt' nghi vấn hẹn hò: 'Tôi có đôi dép như bạn. Quả đây mà mang vào khả năng lại thành hẹn hò đồ đôi. Bùng nổ'.

Văn Toàn trêu chọc Hòa Minzy đi dép lê tới thăm mình - Ảnh: chụp màn hình Văn Toàn đã 'phủ đầu' nghi vấn hẹn hò - Ảnh: chụp màn hình Được biết, Văn Toàn và ca sĩ Hòa Minzy là những người bạn thân thiết ngoài đời gần chục năm qua. Cả hai cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Cuối năm ngoái, khi Văn Toàn có mặt tại Thái Lan để hội quân cùng CLB Seoul E-Land, anh đã tranh thủ thời gian nghỉ đưa Hòa Minzy và con trai đi ăn uống khi hai mẹ con ca sĩ này tới xứ sở chùa vàng du lịch. Văn Toàn đưa Hòa Minzy và bé Bo đi ăn uống - Ảnh: FBNV Hôm 12/4 vừa qua, Nguyễn Văn Toàn đã đón sinh nhận lần thứ 27 của mình. Trong ngày sinh nhật, tiền đạo quê Hải Dương đã đón một nhân vật đặc biệt, đó là HLV Park Hang-seo. Cựu HLV ĐT Việt Nam hiện đang có mặt tại quê nhà Hàn Quốc để nghỉ ngơi và thăm gia đình. Ông đã sắp xếp thời gian ghé thăm cậu học trò cũ để tặng quà và động viên anh.

HLV Park Hang-Seo ghé thăm Văn Toàn - Ảnh: FBNV Được biết cuối tháng 3 vừa qua, Văn Toàn đã bất ngờ bị một chấn thương khá nặng ở cổ chân trong lúc tập luyện. Chân sút sinh năm 1996 phải nghỉ khoảng 6 tuần, đồng nghĩa bỏ lỡ khoảng 10 trận đấu của Seoul E-Land. Ở thời điểm hiện tại, Văn Toàn đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương và có thể sẽ trở lại tập luyện trong thời gian tới.

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