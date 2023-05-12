Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: "Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm"

Hậu trường 12/05/2023 16:14

Lệ Quyên cho biết, bản thân cô xây dựng hình ảnh quyến rũ nhưng bên cạnh đó cô vẫn luôn chú tâm đến ranh giới giữa phản cảm và gợi cảm.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên là một cái tên được đông đảo công chúng quan tâm về cả âm nhạc và đời tư cá nhân. Gần đây, giọng ca sinh năm 1981 gây ấn tượng khi theo đuổi phong cách gợi cảm quyến rũ, cô hay đăng tải những bộ ảnh nóng bỏng, khác xa với hình tượng 'nữ hoàng phòng trà'. Cũng chính vì thế mà Lệ Quyên nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm' - Ảnh 1
Lệ Quyên là một cái tên được đông đảo công chúng quan tâm về cả âm nhạc và đời tư cá nhân.
Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm' - Ảnh 2
 Giọng ca sinh năm 1981 gây ấn tượng khi theo đuổi phong cách gợi cảm quyến rũ.

Với sự 'lột xác' ngoạn mục này, Lệ Quyên chia sẻ trên báo Dân trí: "Những năm gần đây, tôi ý thức luyện tập sức khỏe, sức bền cho giọng hát tốt hơn. Nhưng khi tập luyện tôi phát hiện mình có nhiều sự thay đổi về bên trong ngoài vóc dáng. Đó là lối suy nghĩ tích cực, khỏe từ bên trong. Đây là lúc phù hợp nhất để tôi cho mọi người thấy con người khác hơn về mình".

Lệ Quyên bày tỏ cô ngày càng yêu bản thân hơn và muốn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho phụ nữ: "Không phải tuổi thanh xuân, đôi mươi mới đẹp mà phụ nữ có thể đẹp khi đã trưởng thành, sinh con".

Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm' - Ảnh 3
Lệ Quyên bày tỏ cô ngày càng yêu bản thân hơn và muốn truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho phụ nữ.

Giọng ca Giấc mơ có thật quan niệm rằng, thanh xuân của người phụ nữ không nằm ở số tuổi, không nằm ở những nếp nhăn và quyền lực của tạo hóa. Khi được hỏi có sợ khán giả phản ứng trái chiều trước bộ ảnh gợi cảm hay không, nữ ca sĩ 8X thẳng thắn trả lời: "Tôi luôn chú tâm để tránh ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm. Tôi không dám cho rằng 100% mọi người ủng hộ, nhưng tôi hài lòng vì mình khác biệt: Gợi cảm nhưng không phản cảm".

Với nhiều thăng trầm trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên cho biết cô không hề tiếc nuối bất cứ điều gì bởi mỗi thời điểm, mỗi cột mốc đi qua đều cho cô những bài học quý giá để cô ngày càng hoàn thiện bản thân.

Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm' - Ảnh 4
Mỗi cột mốc đi qua đều cho cô những bài học quý giá để cô ngày càng hoàn thiện bản thân.

Trong thời gian sắp tới đây, Lệ Quyên mong muốn mang đến cho công chúng hình ảnh nghệ sĩ quyến rũ, mới mẻ hơn. Thay vì những bản bolero, ballad quen thuộc như đây, nữ ca sĩ sẽ phát hành album nhạc remix gồm các bài hát trẻ trung và sôi động, tạo một nét chấm phá mới trong sự nghiệp của cô.

Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm' - Ảnh 5
Trong thời gian sắp tới đây, Lệ Quyên mong muốn mang đến cho công chúng hình ảnh nghệ sĩ quyến rũ, mới mẻ hơn.

Được biết Lệ Quyên sinh năm 1981 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Cô được mệnh danh là 'nữ hoàng phòng trà' trong thời gian hoạt động và theo đuổi dòng nhạc xưa. Ngoài sự nghiệp âm nhạc nổi bậc, nữ ca sĩ còn thu hút khán giả về chuyện tình cảm với nam người mẫu Lâm Bảo Châu kém 12 tuổi sau khi cô ly hôn với đại gia Đức Huy.

Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm' - Ảnh 6
Cô được mệnh danh là 'nữ hoàng phòng trà' trong thời gian hoạt động và theo đuổi dòng nhạc xưa.
Lệ Quyên thẳng thắn tuyên bố: 'Tôi gợi cảm nhưng không phản cảm' - Ảnh 7
Nữ ca sĩ còn thu hút khán giả về chuyện tình cảm với nam người mẫu Lâm Bảo Châu kém 12 tuổi.
Lệ Quyên stress nặng khi nhận lời mạt sát vô lý: 'Những kẻ xúc phạm nghệ sĩ không phải là khán giả"

Lệ Quyên stress nặng khi nhận lời mạt sát vô lý: 'Những kẻ xúc phạm nghệ sĩ không phải là khán giả"

Nữ ca sĩ cho biết, nghệ sĩ cũng là người với những hỉ nộ ái ố. Dù rằng người nổi tiếng đôi lúc phải kiềm chế cảm xúc nhưng với Lệ Quyên, những góp ý tích cực cô luôn ghi nhận.

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