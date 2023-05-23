Lệ Quyên tiếp tục khiến khán giả ngao ngán khi diện pijama 'nửa kín nửa hở' tại chốn đông người

Diện pijama 'nửa kín nửa hở', Lệ Quyên đã trở thành 'tâm điểm' của sự bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội khi xuất hiện với trang phục pijama "nửa kín nửa hở". Theo đó, 'nữ hoàng phòng trà' cùng người yêu Lâm Bảo Châu lái xế hộp có mặt tại một khu nghỉ dưỡng để tham dự một show diễn thời trang. Lệ Quyên gây tranh cãi trên mạng xã hội khi xuất hiện với trang phục pijama "nửa kín nửa hở". Cụ thể, Lệ Quyên diện bộ pijama của một thương hiệu cao cấp cùng đôi giày thể thao. Tuy nhiên, đáng nói thay vì cài đầy đủ nút áo thì nữ ca sĩ lại quyết định "phá cách" để hở táo bạo và diện áo crop-top bên trong. Ngay lập tức, trang phục của Lệ Quyên trở thành vấn đề tranh cãi khiến mạng xã hội bùng nổ và có những ý kiến trái chiều.

Cộng đồng mạng để lại phần bình luận liên quan đến trang phục của Lệ Quyên. Nhiều người cho rằng cách, vì cách phối đồ của Lệ Quyên mà khiến trang phục đắt tiền lại trở thành kém sang hơn hẳn. Song nhiều khán giả khác cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng đây là phong cách thời trang của người nổi tiếng và việc Lệ Quyên phối đồ như thế là điều hoàn toàn bình thường. Lệ Quyên được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Lệ Quyên được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Ngoài tài năng, nhan sắc thì chuyện tình cảm đời tư và gu thời trang của Lệ Quyên luôn khiến nhiều người chú ý.

Đặc biệt, từ khi công khai chuyện tình yêu với bạn trai kém 12 tuổi - người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đã phải hứng chịu không ít chỉ trích. Nữ ca sĩ từng nhiều lần lên tiếng khẳng định, cô công khai chuyện tình cảm để thể hiện sự nghiêm túc không phải khoe khoang hay làm màu. Lệ Quyên khiến nhiều khán giả quan tâm khi cô có mối tình bên bạn trai kém 12 tuổi - người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên cũng chia sẻ Lâm Bảo Châu chịu nhiều thiệt thòi khi yêu cô bởi mọi người chỉ nhìn bề nổi là hào quang của cô chứ không thấy sự hy sinh thầm lặng từ người bên cạnh. Do đó, khi nhận lời lẽ kém duyên từ cư dân mạng, Lệ Quyên đã không ngần ngại lên tiếng đáp trả đầy 'chấn động'. Về phía Lâm Bảo Châu, anh cũng từng chia sẻ rằng không nghĩ mình sẽ có một tình yêu đặc biệt như vậy. Bên cạnh, anh cũng cảm thấy tự hào khi có thể chinh phục được Lệ Quyên - một người phụ nữ được anh nhận xét thông minh, quyến rũ, giỏi giang, chu toàn và có thể lấy được triệu trái tim trên sân khấu. Cả 2 thường xuyên sánh bước bên nhau và đăng tải những khoảnh khắc tình cảm, ngọt ngào.

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