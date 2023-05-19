Ngày vui của Nam Thư, Lệ Quyên gây chú ý với chiếc đầm 'hớ hênh' khiến dân tình 'đỏ mặt'

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ có mặt trong sự kiện ra mắt học viện đào tạo diễn xuất của Nam Thư. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn khán giả.

Ca sĩ Lệ Quyên và diễn viên Nam Thư là cặp chị em thân thiết trong làng Vbiz. Cả hai thường xuyên chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn ngoài cuộc sống.

Được biết, dù bận rộn với lịch trình dày đặc, ca sĩ Lệ Quyên vẫn tranh thủ có mặt để chia vui với diễn viên Nam Thư trước giờ ra sân bay đi diễn. Có thể thấy, bên cạnh nhan sắc "hack tuổi", nữ ca sĩ còn chiếm spotlight với bộ trang phục "đốt mắt" người nhìn.

Lệ Quyên chiếm spotlight với bộ trang phục "đốt mắt" người nhìn.

Vốn theo đuổi phong cách gợi cảm, ca sĩ Lệ Quyên đã diện cho mình một chiếc đầm bó sát, khoe trọn đường cong cơ thể. Thế nhưng, việc chọn trang phục bó sát, có phần "hở bạo" đã khiến khán giả "nháo nhào", đỏ mặt.

Trong ngày vui của diễn viên Nam Thư, ca sĩ Lệ Quyên cũng nhắn nhủ: "Tôi hy vọng Nam Thư sẽ truyền thêm cảm hứng, kỹ năng diễn xuất cho những thế hệ trẻ, từ đó có bước đột phá trên con đường mới này, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đã rất thành công thời gian vừa qua".

Lệ Quyên và Nam Thư.

Gần 2 thập kỷ qua, Lệ Quyên luôn là cái tên nổi đình nổi đám trong làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ sở hữu giọng hát đầy kỹ thuật và đặc trưng không giống ai. Dù ở dòng nhạc nào, Lệ Quyên cũng đều khiến người nghe đắm đuối, say mê. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà" và đến nay chưa ai qua được danh xưng này.

Lệ Quyên luôn là cái tên nổi đình nổi đám trong làng nhạc Việt.

Sau khi ly hôn với doanh nhân Đức Huy, Lệ Quyên công khai hẹn hò với người mẫu Lâm Bảo Châu. Chuyện tình của cặp đôi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì Lâm Bảo Châu kém bạn gái hơn chục tuổi. Để minh chứng cho tình yêu đẹp, cặp đôi liên tục xuất hiện như hình với bóng cùng nhau và đến nay vẫn mặn nồng.

Lệ Quyên công khai hẹn hò với người mẫu Lâm Bảo Châu.

Chuyện tình của cặp đôi đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Không thể phủ nhận, Lệ Quyên là một trong những nữ ca sĩ Vbiz được khán giả quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, chuyện đời tư của "Nữ hoàng phòng trà" cũng được netizen soi cặn kẽ.