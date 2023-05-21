'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ?

Hậu trường 21/05/2023 14:03

Mới đây, trên trang cá nhân, 'tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên đã đăng tải loạt ảnh diện váy trắng tinh khôi. Khi được hỏi về danh tính chú rể, cô đã tiết lộ sự thật gây bất ngờ.

Thiều Bảo Trang được đông đảo khán giả biết đến sau khi lọt vào top 9 dòng nhạc nhẹ Sao Mai Điểm Hẹn 2011 và là thí sinh khuấy động sân khấu Giọng Hát Việt 2012. Có sự nghiệp tài năng, nhan sắc ngày càng thăng hạng nhưng đường tình duyên của cô nàng lại khá lận đận.

'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 1
Thiều Bảo Trang được biết đến qua nhiều chương trình âm nhạc đình đám - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trang đã đăng tải loạt ảnh diện váy trắng tinh khôi khiến netizen không khỏi ngớt lời khen ngợi. Nhiều dân tình còn nghi vấn có lẽ cô nàng đang ‘thả hint’ sắp sửa lên xe hoa trong thời gian tới.

'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 2'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 3

'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 4
Thiều Bảo Trang đã đăng tải loạt ảnh diện váy trắng tinh khôi khiến netizen không khỏi ngớt lời khen ngợi - Ảnh: Chụp màn hình

 

Đáng chú ý, Thiều Bảo Trâm đã bất ngờ hỏi chị gái Thiều Bảo Trang về danh tính chú rể. Ngay lập tức cô nàng liền đáp lại: "Đang lấy đà, đợi tí". Thông qua bình luận này, đa số người hâm mộ đều suy đoán hiện tại nữ ca sĩ vẫn đang hoàn toàn độc thân.

'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 5
Thiều Bảo Trâm đã bất ngờ hỏi chị gái Thiều Bảo Trang về danh tính chú rể nhưng cách trả lời của Thiều Bảo Trang cho thấy cô nàng vẫn còn độc thân - Ảnh: Internet

 

Vào năm 2012, khi đang tham gia cuộc thi The Voice, Thiều Bảo Trang đã khiến công chúng bất ngờ khi thông báo dừng lại vì vướng ồn ào tình ái với nhạc sĩ Phương Uyên. Sau lùm xùm, cả 2 thường xuyên bị bắt gặp với những khoảnh khắc thân thiết, tình tứ và được dân tình mặc định là một cặp. Tuy nhiên, sau 9 năm gắn bó, thông tin Thiều Bảo Trang và Phương Uyên đường ai nấy đi khiến cư dân mạng xôn xao.

'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 6
Thiều Bảo Trang từng vướng ồn ào tình ái với nhạc sĩ Phương Uyên - Ảnh: Internet

 

Thời gian qua, nhạc sĩ Phương Uyên công khai trở thành một cặp và đang hạnh phúc bên ca sĩ Thanh Hà. Đáng chú ý, trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trang đã có chia sẻ liên quan đến ‘người yêu cũ’. Cụ thể, Thiều Bảo Trang chia sẻ: "Tôi rất biết ơn người yêu cũ, vì để trở nên rực rỡ như ngày hôm nay không thể phủ nhận là có đóng góp rất lớn từ sự phũ phàng của họ. Không phải họ muốn tổn thương tôi mà chỉ miễn cưỡng đóng vai phản diện để khiến tôi trưởng thành hơn mà thôi".

'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 7

'Tình tin đồn' của chồng cũ Lệ Quyên gây xôn xao với loạt ảnh diện váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 8
Thiều Bảo Trang dính nghi vấn hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy trong thời gian gần đây - Ảnh: Internet

 

Gần đây, Thiều Bảo Trang lại dính nghi vấn hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên - doanh nhân Đức Huy. Bằng chứng là trong một khung ảnh của Thiều Bảo Trang bất ngờ để lộ bóng dáng của người bị nghi là Đức Huy. So sánh với bức ảnh được anh đăng tải lại trùng hợp về cả trang phục lẫn địa điểm. Không chỉ vậy, chồng cũ Lệ Quyên cũng có hành động thả tim đều đặn trên các bài viết của Thiều Bảo Trang. Tuy nhiên, đến nay, cả 2 vẫn chưa lên tiếng đính chính chuyện hẹn hò.

 

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý'

Giữa lúc Thanh Hà - Phương Uyên đang 'quăng tim' cho nhau ngọt ngào, Thiều Bảo Trang lại 'đăng đàn' trạng thái đầy 'ẩn ý'

Trên trang cá nhân, Thiều Bảo Trang vừa đăng tải trạng thái đầy ẩn ý chỉ sau trạng thái tình cảm Thanh Hà dành cho Phương Uyên ít phút.

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