Trong lúc vợ cũ và tình trẻ 'dính như sam', chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ tiết lộ tình trạng yêu đương hiện tại

Thời gian vừa qua, chồng cũ Lệ Quyên rất nhiệt tình "lăng xê" phong cách đa dạng, đặc biệt ưu tiên sự trẻ trung, sành điệu ở tuổi U50. Thế nên, khi trở lại với bộ vest suit lịch lãm, nhiều netizen trầm trồ, thậm chí một số bạn bè của doanh nhân Đức Huy còn đặt thắc mắc rằng chồng cũ Lệ Quyên chuẩn bị có tin vui.

Đồng thời, nam đại gia cũng lên tiếng về chuyện tình cảm hiện tại. Theo đó khi nhận được bình luận: "Rồi cô dâu đâu rồi anh?", doanh nhân Đức Huy đã trả lời ngắn gọn: "Haha đang chờ".

Trước những lời "đoán già đoán non", doanh nhân Đức Huy sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng cho hay đây chỉ là lễ cưới của một người thân và nhân vật lên xe hoa là cháu của anh.

Bình luận của chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý.

Doanh nhân Đức Huy ly hôn ca sĩ Lệ Quyên vào cuối năm 2020, sau 10 năm chung sống và có chung một con trai tên Kỳ Anh (biệt danh là Bo). Sau đó, anh vướng ồn ào hẹn hò với Nguyễn Thị Cẩm Đan - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Bất chấp khoảng cách 27 tuổi, cả hai thường xuyên xuất hiện tình tứ trong các bữa tiệc, sự kiện giải trí. Tuy nhiên mối quan hệ cả hai kéo dài không lâu thì đã "đường ai nấy đi".

Sau ồn ào tình cảm với Cẩm Đan, doanh nhân Đức Huy lại vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Dẫu vậy, họ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là mối quan hệ phụ huynh - giáo viên. Đức Huy gặp Mai Phương trong một lần từ thiện chung và mời cô làm gia sư cho con trai của mình

Thời gian gần đây, không ít lần chồng cũ Lệ Quyên vướng nghi vấn hẹn hò Thiều Bảo Trang. Tin đồn bắt nguồn từ việc netizen để ý trong khung hình Thiều Bảo Trang đăng tải đã để lộ bóng dáng của một người đàn ông bị nghi là Đức Huy. Bởi trang phục, địa điểm bị soi là trùng khớp với những bức ảnh chính anh chia sẻ trước đó trên trang cá nhân.

Ngoài ra, trước đó anh thường xuyên tương tác, thả tim trên các bài viết của Thiều Bảo Trang. Chồng cũ Lệ Quyên còn gây chú ý khi bấm theo dõi cả Thiều Bảo Trâm - em gái người tình tin đồn. Nữ ca sĩ cũng bị bắt gặp thường ghé thăm nhà hàng riêng của doanh nhân Đức Huy. Tuy nhiên, họ giữ im lặng giữa nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ.

Hiện tại, nếu như Lệ Quyên đang có cuộc tình viên mãn bên Lâm Bảo Châu thì trái ngược với vợ cũ, sau nhiều tin đồn tình ái doanh nhân Đức Huy tỏ ra kín tiếng hơn, anh hạn chế chia sẻ hình ảnh những cô gái trên trang cá nhân.