Hoài Lâm ngẫu hứng trình diễn tại quán ăn: Ngoại hình thon gọn bất ngờ, giọng hát có còn thu hút khán giả?

Tuy với dàn âm thanh không chất lượng như ở các sân khấu chuyên nghiệp, Hoài Lâm vẫn thể hiện khả năng "nuốt mic" đỉnh cao.

Hoài Lâm từng là một trong những sao nam có lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz Việt. Tuy gián đoạn trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật thời gian dài nhưng nam ca sĩ vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả, người hâm mộ. Từ khi thông báo trở lại, anh chăm chỉ nhận show, tham gia sự kiện. Sau thời gian dài đối mặt với nhiều tranh cãi về ngoại hình tăng cân và xuống sắc, Hoài Lâm bất ngờ trở lại tươi tắn và trẻ trung tại một bữa tiệc ở nhà hàng. Mới đây, trên nền tảng TikTok, cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hoài Lâm có mặt tại một nhà hàng sang trọng.

Khuôn mặt Hoài Lâm được nhiều khán giả nhận xét đã trở nên thon gọn hơn. Kể từ khi thông báo hoạt động trở lại, Hoài Lâm xuất hiện với diện mạo chỉn chu, gọn gàng. Dù không diện vest bảnh bao như khi đi hát trên sân khấu, chỉ với oufit đơn giản áo thun và sơ mi họa tiết khoác ngoài, Hoài Lâm cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác. Đặc biệt, giọng hát nam ca sĩ vẫn "đỉnh cao" như ngày nào. Mặc dù đang ăn uống cùng bạn bè nhưng cách Hoài Lâm thể hiện ca khúc không khác gì tác phong trình diễn trên sân khấu, với chất giọng cực kì cảm xúc.

Hình ảnh gần đây nhất của Hoài Lâm khi anh tham gia đêm nhạc ở Đà Lạt Điều khiến dân tình chú ý chính là dường như Hoài Lâm đã trở nên thon gọn khá nhiều so với trước. Có thể nói đây là thành quả giảm cân cấp tốc của Hoài Lâm khi quyết định trở lại showbiz sau 4 năm vắng bóng. Nam ca sĩ đầu tư cho ngoại hình, phong độ và kĩ năng ca hát. Anh thoải mái chia sẻ những khung hình đang tập gym hay nhuộm tóc nổi bật. Mọi hoạt động của sao nam gốc miền Tây đều được khán giả đón nhận. Hoài Lâm chăm chỉ cải thiện vẻ ngoài để mang đến năng lượng tích cực cho khán giả. Từng có sự nghiệp ca nhạc phát triển, tuy nhiên Hoài Lâm lại tạm dừng hoạt động một thời gian dài bởi loạt scandal. Thời gian đó, không chỉ xuống sắc bởi tăng cân và diện mạo khác lạ mà anh còn nhiều lần lộ dấu hiệu lờ đờ trước khán giả. Thế nhưng, hiện tại, anh đang tìm cách trở lại Vbiz khi tích cực xuất hiện chỉn chu trong một số sự kiện âm nhạc. Dù dính nhiều ồn ào nhưng anh vẫn nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Chưa từng gặp mặt nhưng Hoài Lâm vẫn không tiếc lời khen MONO, chuyện gì đang xảy ra? Trong một buổi livestream mới đây, nam ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ dành lời khen có cánh cho đàn em của mình dù thực tế cả hai chưa từng có cơ hội gặp nhau ngoài đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-lam-ngau-hung-trinh-dien-tai-quan-an-ngoai-hinh-thon-gon-bat-ngo-giong-hat-co-con-thu-hut-khan-gia-554861.html