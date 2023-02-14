Thiều Bảo Trang có đón Valentine năm nay cùng chồng cũ Lệ Quyên giữa tin đồn hẹn hò?

Hậu trường 14/02/2023 20:14

Dù chưa từng công khai hẹn hò nhưng những tin đồn tình ái giữ Thiều Bảo Trang và doanh nhân Đức Huy chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hôm nay, ngày 14/2, làng giải trí Việt được dịp rộn ràng nhân ngày Valentine. Thiều Bảo Trang cũng nhận được không ít sự chú ý trong ngày này, bởi thời gian qua nữ ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên.

Thiều Bảo Trang có đón Valentine năm nay cùng chồng cũ Lệ Quyên giữa tin đồn hẹn hò? - Ảnh 1

Theo đó, Thiều Bảo Trang cũng hưởng ứng "trend" Valentine, song chỉ khoe loạt ảnh trong chuyến du lịch và viết status khôi hài. Trên trang cá nhân chính chủ, cô viết: "Happy Valentine’s Day. Cảm ơn anh đã tới, em biết anh yêu em rất nhiều. Anh sẽ luôn và mãi mãi ở đây, trong giấc mơ của em. Đang hạnh phúc lắm, đừng ai đánh thức tui nha".

Còn trên Fanpage chính chủ, nữ ca sĩ lại chia sẻ những dòng "thả thính" vô cùng ngọt ngào: "Mẹ bảo em lớn rồi, mẹ không gánh được nữa, anh tính sao?".

Thiều Bảo Trang có đón Valentine năm nay cùng chồng cũ Lệ Quyên giữa tin đồn hẹn hò? - Ảnh 2Thiều Bảo Trang có đón Valentine năm nay cùng chồng cũ Lệ Quyên giữa tin đồn hẹn hò? - Ảnh 3

Tin đồn Thiều Bảo Trâm và chồng cũ Lệ Quyên hẹn hò bắt đầu xuất hiện từ tháng 10/2022. Cụ thể, cư dân mạng đã phát hiện rằng Đức Huy gần đây đã ấn theo dõi tài khoản Instagram của cả hai chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm. Không những vậy, nam doanh nhân còn bị bắt gặp "bão like" hàng loạt bài đăng của Thiều Bảo Trang. Nhiều bức ảnh mà giọng ca sinh năm 1992 chia sẻ còn có background tương đồng với nhà riêng của chồng cũ Lệ Quyên.

Thiều Bảo Trang có đón Valentine năm nay cùng chồng cũ Lệ Quyên giữa tin đồn hẹn hò? - Ảnh 4

Thiều Bảo Trang có đón Valentine năm nay cùng chồng cũ Lệ Quyên giữa tin đồn hẹn hò? - Ảnh 5

Thậm chí, nhiều người cũng đã soi được chi tiết chứng minh rằng Thiều Bảo Trang và Đức Huy đang cùng có mặt tại Hàn Quốc. Cụ thể, trong một bức ảnh được nữ ca sĩ họ Thiều đăng tải, bóng người phía sau và cả phong cảnh xung quanh trùng khớp với một bức ảnh được doanh nhân kia chia sẻ trước đó không lâu.

Tới tháng 12 cùng năm, Thiều Bảo Trang được cho là đi ăn cùng Đức Huy và bé Bo - con trai nam doanh nhân.

Thiều Bảo Trang có đón Valentine năm nay cùng chồng cũ Lệ Quyên giữa tin đồn hẹn hò? - Ảnh 6

Trong tấm ảnh bé Bo đăng tải, lọt vào khung ảnh còn có một cô gái bị khuất mặt ngồi cùng bàn. Thiều Bảo Trang là cái tên được dân mạng "réo" nhiều nhất với loạt chi tiết trùng hợp cô gái bí ẩn trong ảnh, như vòng tay, chiếc áo đen trắng.

Thiều Bảo Trang có đón Valentine năm nay cùng chồng cũ Lệ Quyên giữa tin đồn hẹn hò? - Ảnh 7

Vì những lý do trên, nhiều người đã đặt ra nghi vấn về mối quan hệ giữa Đức Huy và Thiều Bảo Trang. Tuy nhiên, bỏ mặc những đồn đoán của dư luận, cả hai vẫn chưa lên tiếng về bất kỳ điều gì.

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Thiều Bảo Trang được cho là cô gái bí ẩn, xuất hiện trong bữa ăn với bố con doanh nhân Đức Huy qua nhiều chi tiết trùng hợp.

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