Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 24/05/2023 11:43

Chia sẻ của Cường Đô La về Hồ Ngọc Hà đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay được gọi là Cường Đô La) "đường ai nấy đi" vào năm 2015, sau khi có với nhau 1 cậu con trai tên thường gọi ở nhà là Subeo. 

Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 1
Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà có với nhau 1 cậu con trai tên thường gọi là Subeo.

Không thể phủ nhận, trong số những "bóng hồng" gắn bó với Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà là mối tình lâu dài nhất. Họ đến với nhau ở thời điểm cô chưa nổi tiếng và vượt qua nhiều sóng gió từ gia đình cùng dư luận.

Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà là mối tình lâu dài nhất của Cường Đô La.

Vài năm sau khi ly hôn, Cường Đô La bất ngờ có những chia sẻ về vợ cũ Hồ Ngọc Hà và khẳng định về mối quan hệ của hai người. Cường Đô La viết: “Ta là gì của nhau? Là một gia đình nhỏ gồm 3 người. Con cần cả tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm, dạy dỗ... từ cả cha và mẹ. Vì vậy với con đương nhiên chúng ta là một gia đình dù có gì xảy ra đi chăng nữa”.

Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 3
Cường Đô La bất ngờ có những chia sẻ về vợ cũ Hồ Ngọc Hà.

Đặc biệt, trong chia sẻ của mình, Cường Đô La còn khiến cộng đồng mạng xôn xao với những dòng tâm sự cuối ngọt ngào. Anh dành riêng cho Hồ Ngọc Hà những lời chia sẻ như một người bạn tốt: “Tớ có cô bạn tri kỷ rất rõ ràng thẳng tính, dễ gần và hoà đồng với mọi người nhưng lại không dễ dãi với mọi việc".

"Thế nên hiểu thì vui, không hiểu thì ghét. Hai đứa tớ đã từng hiểu xong ghét xong rồi lại hiểu. Đơn giản vì tớ nghĩ có những việc phải hợp tác và đoàn kết với nhau mới có thể làm tốt được. Nên cái khó nhất là bước qua được sự ích kỷ, nhỏ nhen của chính bản thân mình để vì cái chung thì đó mới là điều đáng quý”. Cường Đô La chia sẻ thêm.

Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 4
Kể từ khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Bên cạnh đó, "đại gia phố núi" cũng chia sẻ thêm về con trai Subeo: “Còn với Hà và tôi thì rõ ràng hai chúng tôi là hai người bạn và cậu nhóc kia là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi may mắn có được... Tôi và Hà cả hai đều muốn dành cho con mình những gì tốt đẹp nhất có thể nên làm bạn là lẽ đương nhiên và là điều nên làm”.

Đây được xem là lần hiếm hoi Cường Đô La chia sẻ dài như vậy về người vợ cũ trên trang cá nhân. Kể từ khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng xuất hiện tại sự kiện, đưa Subeo đi thi bơi, đi chơi công viên,..

Về phía Hồ Ngọc Hà, khi nhắc về mối quan hệ với người chồng cũ, cô trải lòng: "Tôi và Cường có chung một quan điểm là đã giữ là giữ luôn. Hiện chúng tôi là bạn thân thiết, có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Khi “điên” nhất còn không nói, thì khi bình tĩnh nhất, chúng tôi nói ra để làm gì?".

Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 5
Dù được người hâm mộ ủng hộ việc tái hợp với Cường Đô La, nhưng cô vẫn dứt khoát "đường ai nấy đi".

Theo chia sẻ của Hồ Ngọc Hà, dù được người hâm mộ ủng hộ việc tái hợp với Cường Đô La, nhưng cô vẫn dứt khoát: "Chuyện gì đã đứt gãy, rất khó để hàn gắn được. Mối quan hệ của chúng tôi đã bước qua một giai đoạn khác, cảm xúc cũng đã trôi đi. Đàn ông thì muốn tất cả, đàn bà chỉ muốn một, nhưng khi thứ duy nhất họ muốn đã trôi qua thì mọi thứ thuộc về quá khứ. Tôi và Cường sẽ mãi là tri kỷ, sẽ mãi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống".

Chuyện tình của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà từng là tâm điểm chú ý của người hâm mộ và truyền thông. Đầu năm 2010, báo chí rộ tin Hồ Ngọc Hà có mang thai cùng bạn trai Cường Đô La, thế nhưng cả hai cùng giữ im lặng. Đến tháng 6/2010, Hồ Ngọc Hà hạ sinh quý tử đầu lòng (bé Subeo).

Sau 8 năm yêu nhau và 4 năm chung sống, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn tại Tòa án Nhân dân, Quận 7, Tp.HCM vào đầu tháng 7/2015.

Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 6
Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn tại Tòa án Nhân dân, Quận 7, Tp.HCM vào đầu tháng 7/2015.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã tìm được hạnh phúc mới và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, sắp xếp thời gian, cân đối công việc để cùng chăm sóc con trai chung. 

Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 7
Sau chia tay, Cường Đô La bất ngờ viết tâm thư gửi Hồ Ngọc Hà khiến dân tình xôn xao - Ảnh 8
Hiện tại, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đã tìm được hạnh phúc mới.
Cậu cả nhà Cường Đô La với chiều cao 'vượt trội', hơn cả bố dù chỉ mới 13 tuổi

Cậu cả nhà Cường Đô La với chiều cao 'vượt trội', hơn cả bố dù chỉ mới 13 tuổi

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