Cậu cả nhà Cường Đô La với chiều cao 'vượt trội', hơn cả bố dù chỉ mới 13 tuổi

Con trai lớn của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La được nhận xét là vừa cao lớn vừa điển trai.
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Cường Đô La vừa đã đăng tải hình ảnh cùng con trai Subeo chuẩn bị đi học, đi làm. Điều khiến nhiều người chú ý nhất trong khung hình này là Subeo nay đã cao hơn bố và còn điển trai, ra dáng một chàng thanh niên.
Cách đây ít lâu, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng chia sẻ loạt ảnh chụp cùng con trai trong giải chạy từ thiện thường niên. Trong ảnh, cậu bé Subeo bé bỏng ngày nào đã cao nhỉnh hơn bố, gương mặt khá điển trai và dễ mến.
Dù ba mẹ sớm chia tay, Subeo vẫn luôn được hưởng tình yêu và sự chăm sóc của cả hai người. Cường "Đô La" và Hồ Ngọc Hà hiện tại đều có gia đình mới và con nhỏ nhưng vẫn luôn gần gũi, chăm nom Subeo.
Subeo sinh năm 2010, năm nay 13 tuổi. Là con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La nên từ nhỏ đến nay cậu bé luôn nhận được sự chú ý của truyền thông, cộng đồng mạng.
Những bức ảnh khác chụp cùng Hồ Ngọc Hà gần đây cũng cho thấy, cậu sắp sửa ngang bằng mẹ. Nhiều khán giả nhận xét, cậu thiếu niên thừa hưởng gene trội về chiều cao của người mẹ nổi tiếng; còn sở thích sưu tầm các mô hình, đặt biệt là xe hơi thì đặc biệt giống ông bố mê xe.
Subeo đã được quan tâm đặc biệt khi có bố là Cường "Đô La", doanh nhân nổi tiếng về độ chịu chơi và có tình sử với nhiều mỹ nhân đình đám showbiz, mẹ là "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà.