Cậu cả nhà Cường Đô La với chiều cao 'vượt trội', hơn cả bố dù chỉ mới 13 tuổi

Con trai lớn của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La được nhận xét là vừa cao lớn vừa điển trai.

Cường Đô La vừa đã đăng tải hình ảnh cùng con trai Subeo chuẩn bị đi học, đi làm. Điều khiến nhiều người chú ý nhất trong khung hình này là Subeo nay đã cao hơn bố và còn điển trai, ra dáng một chàng thanh niên. Subeo nay đã cao vượt bố, ra dáng một chàng thanh niên. Cách đây ít lâu, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường cũng chia sẻ loạt ảnh chụp cùng con trai trong giải chạy từ thiện thường niên. Trong ảnh, cậu bé Subeo bé bỏng ngày nào đã cao nhỉnh hơn bố, gương mặt khá điển trai và dễ mến.

Cậu bé sở hữu đôi chân dài giống người mẹ nổi tiếng. Dù ba mẹ sớm chia tay, Subeo vẫn luôn được hưởng tình yêu và sự chăm sóc của cả hai người. Cường "Đô La" và Hồ Ngọc Hà hiện tại đều có gia đình mới và con nhỏ nhưng vẫn luôn gần gũi, chăm nom Subeo. Trong những bức ảnh trước, có thể thấy Subeo đã sắp cao gần vượt bố. Subeo sinh năm 2010, năm nay 13 tuổi. Là con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La nên từ nhỏ đến nay cậu bé luôn nhận được sự chú ý của truyền thông, cộng đồng mạng.

Subeo ngay từ nhỏ đã được học tại trường Quốc tế Anh Việt (British International School - BIS). BIS là thành viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Nord Anglia - hệ thống các trường học cao cấp với 73 trường tại 30 quốc gia. Những bức ảnh khác chụp cùng Hồ Ngọc Hà gần đây cũng cho thấy, cậu sắp sửa ngang bằng mẹ. Nhiều khán giả nhận xét, cậu thiếu niên thừa hưởng gene trội về chiều cao của người mẹ nổi tiếng; còn sở thích sưu tầm các mô hình, đặt biệt là xe hơi thì đặc biệt giống ông bố mê xe. Theo nhận xét của cả Hà Hồ và Cường Đô La, Subeo có tính cách chững chạc, ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tình cảm với những người xung quanh. Subeo đã được quan tâm đặc biệt khi có bố là Cường "Đô La", doanh nhân nổi tiếng về độ chịu chơi và có tình sử với nhiều mỹ nhân đình đám showbiz, mẹ là "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Subeo từ nhỏ được chăm sóc nuôi dưỡng cực tốt. Cậu có bảo mẫu riêng và sống trong biệt thự cực sang chảnh. Thêm vào đó, Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Cường Đô La mạnh dạn tuyên bố cân hết mọi khoản làm đẹp của ái nữ, netizen trầm trồ: 'Ông bố cưng chiều con nhất showbiz là đây'! Cường Đô La mới đây đã mạnh dạn tuyên bố rằng anh không hề ngao ngán việc giúp ''công chúa nhỏ'' làm đẹp, có thể nói anh được xem là một trong số các ông bố cưng chiều con nhất showbiz Việt.

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