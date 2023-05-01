Dân tình 'tan chảy' vì hành động này của ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang!

Mới đây, Suchin nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã khiến khán giả 'tan chảy' vì hành động này!

Bé Suchin - Con gái của cặp đôi Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong những nhóc tỳ hot nhất nhì showbiz Việt. Bởi thế nên "nhất cử nhất động" của bé trên mạng xã hội luôn được dân tình dõi theo. Đàm Thu Trang xả kho loạt khoảnh khắc cưng xỉu bên ái nữ - Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang xả kho loạt khoảnh khắc cưng xỉu bên ái nữ. Cô viết: "Nghỉ lễ của mẹ và cục nhõi siêu quậy". Suchin âu yếm bên mẹ với 7749 biểu cảm "xỉu up, xỉu down". Đàm Thu Trang âu yếm nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến. Tiểu công chúa Suchin đang là cục cưng của cả nhà.

Niềm hạnh phúc vô bờ của Đàm Thu Trang khi thấy những hình ảnh ấm áp như thế này. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen "có cánh" dành cho ái nữ nhà Cường Đô La. Suchin âu yếm bên mẹ với 7749 biểu cảm "xỉu up, xỉu down" - Ảnh: FBNV Cường Đô la và Đàm Thu Trang mặc dù không hoạt động trong showbiz, thế nhưng mọi hoạt động của cặp đôi đều trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Kể từ sau khi hạ sinh tiểu công chúa Suchin, cô nhóc cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả vì quá dễ thương.

Bé Suchin - Con gái của cặp đôi Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong những nhóc tỳ hot nhất nhì showbiz Việt - Ảnh: FBNV Trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn, Cường Đô La và Đàm Thu Trang gặp nhau và đã vẽ lên một câu chuyện tình đẹp. Cuối năm 2020, Đàm Thu Trang hạ sinh con gái đầu lòng và đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Mới đây, cặp đôi thông báo tin vui đến người hâm mộ gia đình chuẩn bị chào đón nhóc tỳ thứ 2. Đàm Thu Trang và Cường Đô La có cuộc sống hạnh phúc - Ảnh: FBNV Sau lên xe hoa, Đàm Thu Trang là một trong những mỹ nhân showbiz có cuộc sống thoải mái, sung sướng. Cô từ bỏ mọi hoạt động showbiz để tập trung vun vén cho gia đình nhỏ. Cô cũng thể hiện sự khôn khéo trong cách đối nhân xử thế và cả cách giữ lửa hạnh phúc gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-tan-chay-vi-hanh-ong-nay-cua-ai-nu-nha-cuong-o-la-va-am-thu-trang-577796.html