Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc

Hậu trường 30/04/2023 19:44

Giữa làng giải trí, Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Hiền - Pông Chuẩn vẫn giữ tình bạn hơn 1 thập kỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cùng tham gia Vietnam's Next Top Model, Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Hiền và Pông Chuẩn từ đối thủ chuyển sang làm bạn thân. Mối quan hệ của bốn mỹ nhân Việt đã duy trì hơn 1 thập kỷ qua. Hiện tại, các thành viên đã có công việc riêng và hạn chế xuất hiện trong làng giải trí thế nhưng họ vẫn sẵn sàng tụ họp bên nhau vào những dịp quan trọng.

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 1
Đàm Thu Trang, Diệp Lâm Anh, Trần Hiền và Pông Chuẩn bén duyên trở thành bạn thân sau cuộc thi. Tính đến nay, hội bạn đã có hơn 10 năm gắn bó thân thiết  - Ảnh: FBNV

 

Đàm Thu Trang viên mãn bên đại gia Cường Đô La, chuẩn bị sinh con thứ 2

Đàm Thu Trang dừng chân tại top 6 Vietnam's Next Top Model. Là người nổi tiếng nhưng cựu người mẫu có đời tư vô cùng kín tiếng. Đàm Thu Trang từng vướng không ít tranh cãi trong thời gian âm thầm hẹn hò Cường Đô La. Đến năm 2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng để cùng nhau đánh dấu một chặng đường hôn nhân mới.

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 2
Đàm Thu Trang lui về chăm sóc gia đình nhỏ và công việc kinh doanh sau khi kết hôn với Cường Đô La - Ảnh: FBNV

Từ khi bước chân vào gia đình hào môn, Đàm Thu Trang luôn ghi điểm trước mắt công chúng vì phong cách nhẹ nhàng, tao nhã chuẩn phu nhân. Đặc biệt, Đàm Thu Trang được khen ngợi bởi cách cư xử vô cùng tinh tế dành cho con trai riêng của Cường Đô La.

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 3
Mới đây, cặp đôi thông báo đón con thứ 2 trong sự chúc mừng của bạn bè và đồng nghiệp - Ảnh: FBNV 

Diệp Lâm Anh làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ với doanh nhân Nghiêm Đức 

Dù chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc nhưng cái tên Diệp Lâm Anh vẫn ghi được ấn tượng đặc biệt trong lòng công chúng. Ngoài vai trò người mẫu, Diệp Lâm Anh còn là ca sĩ và từng gây chú ý khi tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Tháng 5/2018, Diệp Lâm Anh kết hôn cùng chồng thiếu gia Nghiêm Đức. Sau khi kết hôn, Diệp Lâm Anh toàn tâm toàn ý phát triển công việc kinh doanh riêng. Diệp Lâm Anh rất "mát tay" khi liên tục mở ra nhiều chi nhánh cửa hàng mới, góp phần ổn định kinh tế gia đình.

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh từng có mối tình đẹp như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức từng có mối tình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng đầu năm 2022, Diệp Lâm Anh gây ngỡ ngàng khi thông báo đã ly thân và đang hoàn tất các thủ tục ly hôn sau 4 năm yêu nhau. Cô chia sẻ 2 vợ chồng không cùng quan điểm trong công việc, dần dẫn tới những mâu thuẫn khác nên ngày càng xa cách. 

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh hiện đang là mẹ đơn thân bên cạnh đó cô cũng xây dựng thương hiệu riêng - Ảnh:FBNV 

 

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 6
Gần đây, Diệp Lâm Anh còn trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô là giám khảo khách mời trong chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo - Ảnh:Internet

Trần Hiền cực kín tiếng

Trần Hiền là một trong những người mẫu nổi bật tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model, cô dừng chân ở top 5 chung cuộc. So với những thành viên trong hội bạn, Trần Hiền có cuộc sống vô cùng kín tiếng. Cựu người mẫu rất ít khi chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội.

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 7
Trần Hiền đã lên chức mẹ bỉm sau thời gian dài "ở ẩn" - Ảnh: FBNV

 Tháng 2/2022, Trần Hiền thông báo đã đăng ký kết hôn cùng ông xã Ngọc Thắng. Thời điểm đó, thông tin về chồng của người mẫu vô cùng hiếm hoi. Mãi cho đến tháng 7/2022, Hiền Trần công khai đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng. Sau khi trở thành mẹ bỉm, người mẫu thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của gia đình về cuộc sống cùng chồng và quý tử. 

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 8
Cô có cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh:FBNV 

Pông Chuẩn làm stylist, viên mãn bên 2 con trai

Vào năm 2017, cựu thí sinh Vietnam's Next Top Model kết hôn cùng ông xã tên Tùng Min. Đến tháng 5/2018, Pông Chuẩn hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng tên bé Mỡ, 1 năm sau tiếp tục chào đón con trai thứ 2 có tên thân mật là Nghệ.

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 9
Pông Chuẩn - Tùng Min khoe hai quý tử kháu khỉnh - Ảnh: FBNV
 

 

Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc - Ảnh 10
Gia đình viên mãn của Tùng Min và Pông Chuẩn - Ảnh: FBNV

 

Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã Đàm Thu Trang, biết được lý do ai cũng phải bật cười nắc nẻ

Cường Đô La hờn dỗi trách yêu bà xã Đàm Thu Trang, biết được lý do ai cũng phải bật cười nắc nẻ

Dòng chia sẻ hài hước của Cường Đô La khiến dân tình cười không ngớt.

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Từ khóa:   Cường Đô la - Đàm Thu Trang Diệp Lâm Anh Hội bạn Đàm Thu Trang

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