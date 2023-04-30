Hội bạn thân vừa giàu vừa đẹp của Đàm Thu Trang: Một người làm mẹ đơn thân, còn lại viên mãn hạnh phúc

Cùng tham gia Vietnam's Next Top Model, Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Hiền và Pông Chuẩn từ đối thủ chuyển sang làm bạn thân. Mối quan hệ của bốn mỹ nhân Việt đã duy trì hơn 1 thập kỷ qua. Hiện tại, các thành viên đã có công việc riêng và hạn chế xuất hiện trong làng giải trí thế nhưng họ vẫn sẵn sàng tụ họp bên nhau vào những dịp quan trọng.

Từ khi bước chân vào gia đình hào môn, Đàm Thu Trang luôn ghi điểm trước mắt công chúng vì phong cách nhẹ nhàng, tao nhã chuẩn phu nhân. Đặc biệt, Đàm Thu Trang được khen ngợi bởi cách cư xử vô cùng tinh tế dành cho con trai riêng của Cường Đô La.

Đàm Thu Trang dừng chân tại top 6 Vietnam's Next Top Model. Là người nổi tiếng nhưng cựu người mẫu có đời tư vô cùng kín tiếng. Đàm Thu Trang từng vướng không ít tranh cãi trong thời gian âm thầm hẹn hò Cường Đô La. Đến năm 2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ hoành tráng để cùng nhau đánh dấu một chặng đường hôn nhân mới.

Mới đây, cặp đôi thông báo đón con thứ 2 trong sự chúc mừng của bạn bè và đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh làm mẹ đơn thân sau đổ vỡ với doanh nhân Nghiêm Đức

Dù chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc nhưng cái tên Diệp Lâm Anh vẫn ghi được ấn tượng đặc biệt trong lòng công chúng. Ngoài vai trò người mẫu, Diệp Lâm Anh còn là ca sĩ và từng gây chú ý khi tham gia chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Tháng 5/2018, Diệp Lâm Anh kết hôn cùng chồng thiếu gia Nghiêm Đức. Sau khi kết hôn, Diệp Lâm Anh toàn tâm toàn ý phát triển công việc kinh doanh riêng. Diệp Lâm Anh rất "mát tay" khi liên tục mở ra nhiều chi nhánh cửa hàng mới, góp phần ổn định kinh tế gia đình.

Diệp Lâm Anh từng có mối tình đẹp như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức từng có mối tình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng đầu năm 2022, Diệp Lâm Anh gây ngỡ ngàng khi thông báo đã ly thân và đang hoàn tất các thủ tục ly hôn sau 4 năm yêu nhau. Cô chia sẻ 2 vợ chồng không cùng quan điểm trong công việc, dần dẫn tới những mâu thuẫn khác nên ngày càng xa cách.

Diệp Lâm Anh hiện đang là mẹ đơn thân bên cạnh đó cô cũng xây dựng thương hiệu riêng - Ảnh:FBNV

Gần đây, Diệp Lâm Anh còn trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cô là giám khảo khách mời trong chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo - Ảnh:Internet

Trần Hiền cực kín tiếng

Trần Hiền là một trong những người mẫu nổi bật tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model, cô dừng chân ở top 5 chung cuộc. So với những thành viên trong hội bạn, Trần Hiền có cuộc sống vô cùng kín tiếng. Cựu người mẫu rất ít khi chia sẻ hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội.

Trần Hiền đã lên chức mẹ bỉm sau thời gian dài "ở ẩn" - Ảnh: FBNV

Tháng 2/2022, Trần Hiền thông báo đã đăng ký kết hôn cùng ông xã Ngọc Thắng. Thời điểm đó, thông tin về chồng của người mẫu vô cùng hiếm hoi. Mãi cho đến tháng 7/2022, Hiền Trần công khai đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng. Sau khi trở thành mẹ bỉm, người mẫu thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của gia đình về cuộc sống cùng chồng và quý tử.

Cô có cuộc sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh:FBNV

Pông Chuẩn làm stylist, viên mãn bên 2 con trai

Vào năm 2017, cựu thí sinh Vietnam's Next Top Model kết hôn cùng ông xã tên Tùng Min. Đến tháng 5/2018, Pông Chuẩn hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng tên bé Mỡ, 1 năm sau tiếp tục chào đón con trai thứ 2 có tên thân mật là Nghệ.

Pông Chuẩn - Tùng Min khoe hai quý tử kháu khỉnh - Ảnh: FBNV